https://ria.ru/20220427/mariupol-1785795535.html

Украинские националисты в Мариуполе вели огонь из-за здания мечети

Украинские националисты в Мариуполе вели огонь из-за здания мечети - РИА Новости, 27.04.2022

Украинские националисты в Мариуполе вели огонь из-за здания мечети

Украинские националисты обустроили минометную позицию за зданием мечети в Мариуполе и вели огонь, прикрываясь зданием культового сооружения, передает... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:10

2022-04-27T17:10

2022-04-27T17:10

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МАРИУПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Украинские националисты обустроили минометную позицию за зданием мечети в Мариуполе и вели огонь, прикрываясь зданием культового сооружения, передает корреспондент РИА Новости.Смотритель мечети рассказал о произошедшем военным следователям СК РФ, которые начали работу по фиксации фактов преступлений украинских боевиков в Мариуполе.По его словам, националисты с позиции около мечети вели огонь в сторону порта.На месте обнаружены ящики с боеприпасами.Группы военных следователей начали постоянную работу по выявлению и фиксации фактов преступлений, совершенных украинскими войсками и подразделениями украинских боевиков на территории Мариуполя и прилегающих населенных пунктов. Сотрудники СК РФ ведут опрос жителей города и посещают места преступлений. Кроме адресной работы офицеры провели осмотр базы националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина