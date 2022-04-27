Рейтинг@Mail.ru
Украинские националисты в Мариуполе вели огонь из-за здания мечети - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785795535.html
Украинские националисты в Мариуполе вели огонь из-за здания мечети
Украинские националисты в Мариуполе вели огонь из-за здания мечети - РИА Новости, 27.04.2022
Украинские националисты в Мариуполе вели огонь из-за здания мечети
Украинские националисты обустроили минометную позицию за зданием мечети в Мариуполе и вели огонь, прикрываясь зданием культового сооружения, передает... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:10
2022-04-27T17:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785714434_0:75:2474:1467_1920x0_80_0_0_87838668fc01031bb370a66bd233cfd3.jpg
МАРИУПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Украинские националисты обустроили минометную позицию за зданием мечети в Мариуполе и вели огонь, прикрываясь зданием культового сооружения, передает корреспондент РИА Новости.Смотритель мечети рассказал о произошедшем военным следователям СК РФ, которые начали работу по фиксации фактов преступлений украинских боевиков в Мариуполе.По его словам, националисты с позиции около мечети вели огонь в сторону порта.На месте обнаружены ящики с боеприпасами.Группы военных следователей начали постоянную работу по выявлению и фиксации фактов преступлений, совершенных украинскими войсками и подразделениями украинских боевиков на территории Мариуполя и прилегающих населенных пунктов. Сотрудники СК РФ ведут опрос жителей города и посещают места преступлений. Кроме адресной работы офицеры провели осмотр базы националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html
мариуполь
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785714434_211:0:2264:1540_1920x0_80_0_0_0c9acb7c44022af1e269262707146457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
17:10 27.04.2022
 
Украинские националисты в Мариуполе вели огонь из-за здания мечети

Украинские националисты обустроили минометную позицию за мечетью в Мариуполе и вели огонь

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Украинские националисты обустроили минометную позицию за зданием мечети в Мариуполе и вели огонь, прикрываясь зданием культового сооружения, передает корреспондент РИА Новости.
Смотритель мечети рассказал о произошедшем военным следователям СК РФ, которые начали работу по фиксации фактов преступлений украинских боевиков в Мариуполе.
По его словам, националисты с позиции около мечети вели огонь в сторону порта.
На месте обнаружены ящики с боеприпасами.
Группы военных следователей начали постоянную работу по выявлению и фиксации фактов преступлений, совершенных украинскими войсками и подразделениями украинских боевиков на территории Мариуполя и прилегающих населенных пунктов. Сотрудники СК РФ ведут опрос жителей города и посещают места преступлений. Кроме адресной работы офицеры провели осмотр базы националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.
Кадры с места уничтожения укрепрайона ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 10:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала