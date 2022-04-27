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Киселев: георгиевская лента будет знаком солидарности с ВС России - РИА Новости, 27.04.2022
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Киселев: георгиевская лента будет знаком солидарности с ВС России
Киселев: георгиевская лента будет знаком солидарности с ВС России - РИА Новости, 27.04.2022
Киселев: георгиевская лента будет знаком солидарности с ВС России
Георгиевская лента в этом году будет знаком солидарности с военными, участвующими в спецоперации на Украине, и гражданами этой страны, которые с 2014 года... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:38
2022-04-27T12:26
в мире
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общество
дмитрий киселев
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миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Георгиевская лента в этом году будет знаком солидарности с военными, участвующими в спецоперации на Украине, и гражданами этой страны, которые с 2014 года подвергались нападкам националистов, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."В этом году все, кто носит эту ленту, будут возить на своих автомобилях, будут делать это совершенно осознанно, в том числе и как знак солидарности с нашими войнами, героями, которые проводят вот такую санитарную акцию в Европе, несмотря ни на что, в условиях ожесточенного сопротивления. Это еще и знак солидарности с теми людьми на Украине, с гражданами на Украине, которые страдали с 2014 года от этого террора со стороны ультранационалистов, которые как люди мирные, растящие своих детей, живущие повседневными заботами, оказались в положении, когда их просто-напросто терроризировали", - сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной старту акции "Георгиевская ленточка".Он уточнил, что георгиевская лента остается символом победы над нацизмом."Эта лента победы, она как была до сих пор, так она и остается таким символом победы над нацизмом", - добавил Киселев.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.
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в мире, россия, общество, дмитрий киселев, европа, украина, российская империя, миа "россия сегодня", ольга амельченкова
11:38 27.04.2022 (обновлено: 12:26 27.04.2022)
 
Киселев: георгиевская лента будет знаком солидарности с ВС России

Киселев: георгиевская лента в этом году будет знаком солидарности с российскими военными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и депутат Госдумы Ольга Занко на пресс-конференции, приуроченной к старту акции "Георгиевская ленточка"
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и депутат Госдумы Ольга Занко на пресс-конференции, приуроченной к старту акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и депутат Госдумы Ольга Занко на пресс-конференции, приуроченной к старту акции "Георгиевская ленточка"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Георгиевская лента в этом году будет знаком солидарности с военными, участвующими в спецоперации на Украине, и гражданами этой страны, которые с 2014 года подвергались нападкам националистов, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"В этом году все, кто носит эту ленту, будут возить на своих автомобилях, будут делать это совершенно осознанно, в том числе и как знак солидарности с нашими войнами, героями, которые проводят вот такую санитарную акцию в Европе, несмотря ни на что, в условиях ожесточенного сопротивления. Это еще и знак солидарности с теми людьми на Украине, с гражданами на Украине, которые страдали с 2014 года от этого террора со стороны ультранационалистов, которые как люди мирные, растящие своих детей, живущие повседневными заботами, оказались в положении, когда их просто-напросто терроризировали", - сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной старту акции "Георгиевская ленточка".
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Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран
Он уточнил, что георгиевская лента остается символом победы над нацизмом.
"Эта лента победы, она как была до сих пор, так она и остается таким символом победы над нацизмом", - добавил Киселев.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.
 
В миреРоссияОбществоДмитрий КиселевЕвропаУкраинаРоссийская империяМИА "Россия сегодня"Ольга Амельченкова
 
 
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