https://ria.ru/20220427/lenta-1785699143.html

Киселев: георгиевская лента будет знаком солидарности с ВС России

Киселев: георгиевская лента будет знаком солидарности с ВС России - РИА Новости, 27.04.2022

Киселев: георгиевская лента будет знаком солидарности с ВС России

Георгиевская лента в этом году будет знаком солидарности с военными, участвующими в спецоперации на Украине, и гражданами этой страны, которые с 2014 года... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:38

2022-04-27T11:38

2022-04-27T12:26

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Георгиевская лента в этом году будет знаком солидарности с военными, участвующими в спецоперации на Украине, и гражданами этой страны, которые с 2014 года подвергались нападкам националистов, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."В этом году все, кто носит эту ленту, будут возить на своих автомобилях, будут делать это совершенно осознанно, в том числе и как знак солидарности с нашими войнами, героями, которые проводят вот такую санитарную акцию в Европе, несмотря ни на что, в условиях ожесточенного сопротивления. Это еще и знак солидарности с теми людьми на Украине, с гражданами на Украине, которые страдали с 2014 года от этого террора со стороны ультранационалистов, которые как люди мирные, растящие своих детей, живущие повседневными заботами, оказались в положении, когда их просто-напросто терроризировали", - сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной старту акции "Георгиевская ленточка".Он уточнил, что георгиевская лента остается символом победы над нацизмом."Эта лента победы, она как была до сих пор, так она и остается таким символом победы над нацизмом", - добавил Киселев.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.

https://ria.ru/20220427/lentochka-1785687192.html

россия

европа

украина

российская империя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, общество, дмитрий киселев, европа, украина, российская империя, миа "россия сегодня", ольга амельченкова