https://ria.ru/20220427/lekarstva-1785832340.html
Правительство создаст проект о дистанционной продаже рецептурных лекарств
Правительство создаст проект о дистанционной продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 27.04.2022
Правительство создаст проект о дистанционной продаже рецептурных лекарств
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционным способом, текст... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:10
2022-04-27T21:10
2022-04-27T21:10
здоровье - общество
михаил мишустин
россия
андрей турчак
алексей репик
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционным способом, текст поручения опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить ... проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом", - говорится в тексте документа.Уточняется, что ответственными за подготовку проекта назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, сенатор РФ Андрей Турчак и президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик. Срок подготовки проекта - 1 июля 2022 года.
https://ria.ru/20220427/lekarstva-1785688474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мишустин, россия, андрей турчак, алексей репик
Правительство создаст проект о дистанционной продаже рецептурных лекарств
Правительство подготовит законопроект о дистанционной продаже рецептурных лекарств