https://ria.ru/20220427/lekarstva-1785832340.html

Правительство создаст проект о дистанционной продаже рецептурных лекарств

Правительство создаст проект о дистанционной продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 27.04.2022

Правительство создаст проект о дистанционной продаже рецептурных лекарств

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционным способом, текст... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T21:10

2022-04-27T21:10

2022-04-27T21:10

здоровье - общество

михаил мишустин

россия

андрей турчак

алексей репик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511738_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4e8801c016681f5ff7278ef10e643d7e.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционным способом, текст поручения опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить ... проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом", - говорится в тексте документа.Уточняется, что ответственными за подготовку проекта назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, сенатор РФ Андрей Турчак и президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик. Срок подготовки проекта - 1 июля 2022 года.

https://ria.ru/20220427/lekarstva-1785688474.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

здоровье - общество, михаил мишустин, россия, андрей турчак, алексей репик