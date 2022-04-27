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Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами - РИА Новости, 27.04.2022
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Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами
Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами - РИА Новости, 27.04.2022
Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову взять под личный... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:13
2022-04-27T11:18
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову взять под личный контроль обеспечение регионов лекарствами, а также их соответствие требованиям качества."Просьба под личный контроль поставить, в первую очередь, возможности обеспечения лекарственными препаратами наших регионов как раз с использованием той самой информационной системы (мониторинга движения лекарственных препаратов), о которой вы рассказали так подробно. Ну и конечно же, надо контролировать и соответствие препаратов требованиям безопасности, требованиям качества", - сказал Мишустин во время встречи с Самойловой в среду.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), правительство рф, михаил мишустин
11:13 27.04.2022 (обновлено: 11:18 27.04.2022)
 
Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами

Мишустин попросил главу Росздравнадзора лично проверять обеспечение регионов лекарствами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову взять под личный контроль обеспечение регионов лекарствами, а также их соответствие требованиям качества.
"Просьба под личный контроль поставить, в первую очередь, возможности обеспечения лекарственными препаратами наших регионов как раз с использованием той самой информационной системы (мониторинга движения лекарственных препаратов), о которой вы рассказали так подробно. Ну и конечно же, надо контролировать и соответствие препаратов требованиям безопасности, требованиям качества", - сказал Мишустин во время встречи с Самойловой в среду.
Фармацевт в Сбер Еаптеке на улице Саид-Галеева в Казани - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 11:04
Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Правительство РФМихаил Мишустин
 
 
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