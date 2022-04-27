https://ria.ru/20220427/lekarstva-1785690934.html

Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами

Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами - РИА Новости, 27.04.2022

Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову взять под личный... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:13

2022-04-27T11:13

2022-04-27T11:18

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову взять под личный контроль обеспечение регионов лекарствами, а также их соответствие требованиям качества."Просьба под личный контроль поставить, в первую очередь, возможности обеспечения лекарственными препаратами наших регионов как раз с использованием той самой информационной системы (мониторинга движения лекарственных препаратов), о которой вы рассказали так подробно. Ну и конечно же, надо контролировать и соответствие препаратов требованиям безопасности, требованиям качества", - сказал Мишустин во время встречи с Самойловой в среду.

https://ria.ru/20220427/lekarstva-1785688474.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), правительство рф, михаил мишустин