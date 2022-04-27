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Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах - РИА Новости, 27.04.2022
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Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах
Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах - РИА Новости, 27.04.2022
Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах
Ажиотажный спрос возник в ряде регионов в прошлом месяце с лекарствами, хотя необходимые запасы были, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:04
2022-04-27T11:18
здоровье - общество
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ажиотажный спрос возник в ряде регионов в прошлом месяце с лекарствами, хотя необходимые запасы были, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В прошлом месяце на лекарства был ажиотажный спрос. И знаю, что в ряде регионов возникли сложности с приобретением лекарств в шаговой доступности, хотя запасы в регионах лекарственных средств были достаточны", - сказал Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора.Он напомнил о поручении президента обеспечить достаточный ассортимент лекарств.
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здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мишустин
11:04 27.04.2022 (обновлено: 11:18 27.04.2022)
 
Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах

Мишустин заявил о выросшем спросе на лекарства в регионах, несмотря на достаточные запасы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани
Фармацевт в Сбер Еаптеке на улице Саид-Галеева в Казани - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Фармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ажиотажный спрос возник в ряде регионов в прошлом месяце с лекарствами, хотя необходимые запасы были, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В прошлом месяце на лекарства был ажиотажный спрос. И знаю, что в ряде регионов возникли сложности с приобретением лекарств в шаговой доступности, хотя запасы в регионах лекарственных средств были достаточны", - сказал Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора.
Он напомнил о поручении президента обеспечить достаточный ассортимент лекарств.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 02:15
Эксперт прояснил судьбу зарубежных лекарств
 
Здоровье - ОбществоОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Михаил Мишустин
 
 
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