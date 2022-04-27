https://ria.ru/20220427/lekarstva-1785688474.html
Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах
Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах - РИА Новости, 27.04.2022
Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах
Ажиотажный спрос возник в ряде регионов в прошлом месяце с лекарствами, хотя необходимые запасы были, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:04
2022-04-27T11:04
2022-04-27T11:18
здоровье - общество
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ажиотажный спрос возник в ряде регионов в прошлом месяце с лекарствами, хотя необходимые запасы были, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В прошлом месяце на лекарства был ажиотажный спрос. И знаю, что в ряде регионов возникли сложности с приобретением лекарств в шаговой доступности, хотя запасы в регионах лекарственных средств были достаточны", - сказал Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора.Он напомнил о поручении президента обеспечить достаточный ассортимент лекарств.
https://ria.ru/20220319/lekarstva-1778962732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мишустин
11:04 27.04.2022 (обновлено: 11:18 27.04.2022)
Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах
Мишустин заявил о выросшем спросе на лекарства в регионах, несмотря на достаточные запасы