https://ria.ru/20220427/lekarstva-1785688474.html

Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах

Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах - РИА Новости, 27.04.2022

Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах

Ажиотажный спрос возник в ряде регионов в прошлом месяце с лекарствами, хотя необходимые запасы были, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:04

2022-04-27T11:04

2022-04-27T11:18

здоровье - общество

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ажиотажный спрос возник в ряде регионов в прошлом месяце с лекарствами, хотя необходимые запасы были, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В прошлом месяце на лекарства был ажиотажный спрос. И знаю, что в ряде регионов возникли сложности с приобретением лекарств в шаговой доступности, хотя запасы в регионах лекарственных средств были достаточны", - сказал Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора.Он напомнил о поручении президента обеспечить достаточный ассортимент лекарств.

https://ria.ru/20220319/lekarstva-1778962732.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мишустин