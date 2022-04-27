https://ria.ru/20220427/lechenie-1785780110.html

Подозреваемый в покушении на Соловьева находился на принудительном лечении

Подозреваемый в покушении на Соловьева находился на принудительном лечении - РИА Новости, 27.04.2022

Подозреваемый в покушении на Соловьева находился на принудительном лечении

Андрей Пронский, четвертый фигурант дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, 9 лет провел на принудительном лечении после решения суда по делу об... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:29

2022-04-27T16:29

2022-04-27T16:29

происшествия

владимир соловьев (телеведущий)

дмитрий киселев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вгтрк

московский областной суд

россия

украина

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Андрей Пронский, четвертый фигурант дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, 9 лет провел на принудительном лечении после решения суда по делу об убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В 2012 году Московским областным судом по уголовному делу по статье "убийство" ко мне были применены принудительные меры медицинского характера, освободился от них в 2021 году", - заявил он, отвечая на вопросы суда.Пронский также отметил, что прямо сейчас находится под домашним арестом по другому делу – о хулиганстве с применением оружия.Решение по ходатайству следствия об аресте Пронского Басманный суд Москвы примет в закрытом режиме по просьбе прокурора, сославшегося на "интересы государственной безопасности".Ранее в среду суд санкционировал арест Владимира Степанова, выпрыгнувшего из окна при задержании и потому представшего перед журналистами на костылях. Накануне под стражу отправили первых двух фигурантов - Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Все три раза публику просили покинуть зал заседаний.Подозреваемым вменяются статьи УК "приготовление к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220427/sudimost-1785760732.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/kiselev-1785706133.html

https://ria.ru/20220426/pokushenie-1785431942.html

россия

украина

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк, московский областной суд, россия, украина, москва