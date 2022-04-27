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Подозреваемый в покушении на Соловьева находился на принудительном лечении - РИА Новости, 27.04.2022
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Подозреваемый в покушении на Соловьева находился на принудительном лечении
Подозреваемый в покушении на Соловьева находился на принудительном лечении - РИА Новости, 27.04.2022
Подозреваемый в покушении на Соловьева находился на принудительном лечении
Андрей Пронский, четвертый фигурант дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, 9 лет провел на принудительном лечении после решения суда по делу об... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:29
2022-04-27T16:29
происшествия
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий киселев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вгтрк
московский областной суд
россия
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Андрей Пронский, четвертый фигурант дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, 9 лет провел на принудительном лечении после решения суда по делу об убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В 2012 году Московским областным судом по уголовному делу по статье "убийство" ко мне были применены принудительные меры медицинского характера, освободился от них в 2021 году", - заявил он, отвечая на вопросы суда.Пронский также отметил, что прямо сейчас находится под домашним арестом по другому делу – о хулиганстве с применением оружия.Решение по ходатайству следствия об аресте Пронского Басманный суд Москвы примет в закрытом режиме по просьбе прокурора, сославшегося на "интересы государственной безопасности".Ранее в среду суд санкционировал арест Владимира Степанова, выпрыгнувшего из окна при задержании и потому представшего перед журналистами на костылях. Накануне под стражу отправили первых двух фигурантов - Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Все три раза публику просили покинуть зал заседаний.Подозреваемым вменяются статьи УК "приготовление к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220427/sudimost-1785760732.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/kiselev-1785706133.html
https://ria.ru/20220426/pokushenie-1785431942.html
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РИА Новости
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происшествия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк, московский областной суд, россия, украина, москва
16:29 27.04.2022
 
Подозреваемый в покушении на Соловьева находился на принудительном лечении

Подозреваемый в покушении на Соловьева девять лет находился на принудительном лечении

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАндрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Андрей Пронский, четвертый фигурант дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, 9 лет провел на принудительном лечении после решения суда по делу об убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В 2012 году Московским областным судом по уголовному делу по статье "убийство" ко мне были применены принудительные меры медицинского характера, освободился от них в 2021 году", - заявил он, отвечая на вопросы суда.
Владимир Степанов, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 15:23
Подозреваемый в подготовке покушения на Соловьева был судим за убийство
Пронский также отметил, что прямо сейчас находится под домашним арестом по другому делу – о хулиганстве с применением оружия.
Решение по ходатайству следствия об аресте Пронского Басманный суд Москвы примет в закрытом режиме по просьбе прокурора, сославшегося на "интересы государственной безопасности".
Ранее в среду суд санкционировал арест Владимира Степанова, выпрыгнувшего из окна при задержании и потому представшего перед журналистами на костылях. Накануне под стражу отправили первых двух фигурантов - Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Все три раза публику просили покинуть зал заседаний.
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 12:02В России
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Подозреваемым вменяются статьи УК "приготовление к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".
В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.
В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
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Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
ПроисшествияВладимир Соловьев (телеведущий)Дмитрий КиселевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВГТРКМосковский областной судРоссияУкраинаМосква
 
 
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