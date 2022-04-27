https://ria.ru/20220427/lazarev-1785607097.html

Александр Лазарев — о "Ленкоме" без Марка Захарова, актерстве и семье

юбилей александр лазарев

Александр Лазарев — о "Ленкоме" без Марка Захарова, актерстве и семье

Юбилей Александр Лазарев встретит сегодня на сцене "Ленкома", а после спектакля будет принимать поздравления от семьи и близких. Накануне 55-летия актер... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:00

2022-04-27T08:00

2022-04-27T08:11

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Юбилей Александр Лазарев встретит сегодня на сцене "Ленкома", а после спектакля будет принимать поздравления от семьи и близких. Накануне 55-летия актер рассказал РИА Новости о том, какой фильм со своим участием хочет посмотреть, что сложнее всего в режиссерской профессии и почему они с женой решили обвенчаться спустя 30 лет брака. О династии— Вы сейчас много снимаетесь в кино: "Пересуд", "Аиссе", "Нинель", продолжение "Гардемаринов". Выхода какой картины ждете больше всего?— Из того, что еще не вышло, хотел бы посмотреть "Пересуд", потому что я там предстаю в совершенно нетипичной для себя роли законченного негодяя, бандита, убийцы, человека без принципов. Короче говоря, мерзавец полнейший. Отрицательные роли — редкость для меня. Интересно, как получилось.— Говорят, отрицательных персонажей играть интереснее.— Отрицательных играть проще! Сложно делать положительного героя так, чтобы он был с комсомольским задором, но интересен людям. Помню, снимались с Игорем Миркурбановым в одном фильме: я — советский следователь, он — мафиози. Игорь придумал себе всяких штук, а мне что: портфель, очки, водолазка — положительный образ создавай! — В "Дипломате" вы и с мамой, и с дочкой одновременно. С кем сложнее? Мама пыталась наставничать на площадке? И сами пытались ли подсказывать что-то дочери?— У актеров так не принято. Неприлично поправлять и советовать партнерам, как играть. Непозволительно влезать в чужую кухню, если ты не режиссер. Могу, конечно, по-отцовски что-то посоветовать, но не давлю. Меня отец готовил к поступлению в институт, а с мамой мы не занимались даже тогда — у нас разный темперамент.О режиссерском дебюте— Недавно вы в "Ленкоме" поставили спектакль "Поминальная молитва". Как вам режиссерский опыт? — Я с детства варюсь в театре и, казалось, все о нем знаю, но выяснилось, что нет: открывается много нового, если смотреть с другой стороны сцены. Я не подозревал, как сложно работать с артистами! Вспоминаю себя теперь во время репетиций: бывало, так вел себя, что проще было бы расстаться, чем удовлетворить капризы.— Почему взялись за режиссуру?— Считаю, "Поминальная молитва" — абсолютный театральный шедевр, лучшее у Марка Захарова. Спектакль прожил незаслуженно короткую жизнь — всего около десяти лет. И мы решили создать своеобразный памятник нашему мастеру, учителю. Играем с большим успехом. После генерального прогона у меня вырвалось: "Как мы столько лет жили без этого!" Счастье, что нам удалось восстановить спектакль в том виде, как у Захарова. — От себя ничего не добавили?— Нет, и это было принципиально. Но мы внесли свою энергию! Все актеры новые плюс теперь другие ритмы, другое чувство юмора у людей, другие реакции. Вообще, я абсолютный приверженец классики.— Изменился "Ленком" после ухода Марка Захарова?— "Ленком" — авторский театр Марка Захарова. Те, кто работают здесь, всячески пытаются сохранить характер и самобытность нашей сцены.— Но ведь все по-разному видят, как это должно быть?— Думаю, видят одинаково. Спектакль Марка Захарова всегда можно узнать. У "Ленкома" свое лицо, почерк, голос, ни на кого не похожий и очень узнаваемый.— Как вам идея со вторым составом в главных постановках? Не все поддержали это решение руководства.— Это совершенно нормально. Выпускать спектакли, правда, сложнее, но это правильно. Жизнь изменилась, очень много съемок, дел параллельных у актеров, антреприз. А театру надо существовать, и, если один артист не может играть, должен второй.О телевидении и мечтах— Как вам амплуа телеведущего?— Тяжелое дело. Даже когда смотрю передачу по ТВ, меня трогает и цепляет гораздо больше. А на площадке озабочен рабочими моментами. Ну а что делать? Работа у меня такая.— Чего бы еще хотелось в жизни достичь? Награду какую-то получить, сыграть роль?— Я вышел из того возраста, когда хочется наград, к тому же у меня их предостаточно. А вот роль хорошую, значительную, серьезную в кино я бы с удовольствием исполнил.— Чтобы играть на сцене харизматичных героев, таких как Петр I или Генрих XVIII, нужно держать себя в форме. Как работаете над собой, как восстанавливаетесь?— Стараюсь ограничивать себя. Обожаю велосипед, катаюсь на даче на далекие расстояния, а в Москве гоняю на тренажере.О жене и поклонницах— Когда на велосипеде ездите, поклонницы преследуют? — Проблемы этой не было никогда. Была одна порядочная девушка, которая вела мой сайт, но она мне жизнь никак не портила.— Со своей супругой Алиной вы знакомы со школы. Как счастливо прожить в браке столько лет?— Зависит от двух человек. Это прежде всего любовь. Нужно стараться ее сберечь. Друг другу уступать, не настаивать на своем, не быть категоричным. — А почему решили обвенчаться?— Мы давно хотели это сделать, потому что неуютно и беспокойно невенчанными жить. К тому же мы дружим со святыми отцами, и они очень журили нас за то, что так живем. И мы решили сами себе сделать подарок на 30-летие свадьбы. Наша свадьба в Тбилиси, когда приехало много гостей, — это были чудеснейшие три дня! Я вообще очень люблю проводить время с семьей. Посадить всех в машину и поехать куда-то кататься — самое лучшее.

https://ria.ru/20220418/nemolyaeva-1783661293.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

марк захаров, игорь миркурбанов, ленком, кино и сериалы, театр, знаменитости, александр лазарев (младший)