08:00 27.04.2022 (обновлено: 08:11 27.04.2022)
Александр Лазарев — о "Ленкоме" без Марка Захарова, актерстве и семье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародный артист России Александр Лазарев на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова"
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Юбилей Александр Лазарев встретит сегодня на сцене "Ленкома", а после спектакля будет принимать поздравления от семьи и близких. Накануне 55-летия актер рассказал РИА Новости о том, какой фильм со своим участием хочет посмотреть, что сложнее всего в режиссерской профессии и почему они с женой решили обвенчаться спустя 30 лет брака.
О династии
— Вы сейчас много снимаетесь в кино: "Пересуд", "Аиссе", "Нинель", продолжение "Гардемаринов". Выхода какой картины ждете больше всего?
— Из того, что еще не вышло, хотел бы посмотреть "Пересуд", потому что я там предстаю в совершенно нетипичной для себя роли законченного негодяя, бандита, убийцы, человека без принципов. Короче говоря, мерзавец полнейший. Отрицательные роли — редкость для меня. Интересно, как получилось.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкСветлана Немоляева и ее супруг Александр Лазарев, их сын Александр Лазарев — младший и внучка Полина Лазарева
Светлана Немоляева и ее супруг Александр Лазарев, их сын Александр Лазарев — младший и внучка Полина Лазарева
— Говорят, отрицательных персонажей играть интереснее.
— Отрицательных играть проще! Сложно делать положительного героя так, чтобы он был с комсомольским задором, но интересен людям. Помню, снимались с Игорем Миркурбановым в одном фильме: я — советский следователь, он — мафиози. Игорь придумал себе всяких штук, а мне что: портфель, очки, водолазка — положительный образ создавай!
© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в фотобанкНародные артисты РСФСР — артисты Московского театра имени В. Маяковского Светлана Немоляева и Александр Лазарев с сыном Александром
Народные артисты РСФСР — артисты Московского театра имени В. Маяковского Светлана Немоляева и Александр Лазарев с сыном Александром
— В "Дипломате" вы и с мамой, и с дочкой одновременно. С кем сложнее? Мама пыталась наставничать на площадке? И сами пытались ли подсказывать что-то дочери?
— У актеров так не принято. Неприлично поправлять и советовать партнерам, как играть. Непозволительно влезать в чужую кухню, если ты не режиссер. Могу, конечно, по-отцовски что-то посоветовать, но не давлю. Меня отец готовил к поступлению в институт, а с мамой мы не занимались даже тогда — у нас разный темперамент.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Александр Лазарев — младший и его дочь актриса Полина Лазарева на XIII церемонии вручения Премии операторского искусства "Белый квадрат" в "Гоголь-Центре" в Москве
Актер Александр Лазарев — младший и его дочь актриса Полина Лазарева на XIII церемонии вручения Премии операторского искусства "Белый квадрат" в "Гоголь-Центре" в Москве
О режиссерском дебюте
— Недавно вы в "Ленкоме" поставили спектакль "Поминальная молитва". Как вам режиссерский опыт?
— Я с детства варюсь в театре и, казалось, все о нем знаю, но выяснилось, что нет: открывается много нового, если смотреть с другой стороны сцены. Я не подозревал, как сложно работать с артистами! Вспоминаю себя теперь во время репетиций: бывало, так вел себя, что проще было бы расстаться, чем удовлетворить капризы.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАктер Александр Лазарев — младший на церемонии вручения премии имени Андрея Миронова "Фигаро" в Санкт-Петербурге
Актер Александр Лазарев — младший на церемонии вручения премии имени Андрея Миронова "Фигаро" в Санкт-Петербурге
— Почему взялись за режиссуру?
— Считаю, "Поминальная молитва" — абсолютный театральный шедевр, лучшее у Марка Захарова. Спектакль прожил незаслуженно короткую жизнь — всего около десяти лет. И мы решили создать своеобразный памятник нашему мастеру, учителю. Играем с большим успехом. После генерального прогона у меня вырвалось: "Как мы столько лет жили без этого!" Счастье, что нам удалось восстановить спектакль в том виде, как у Захарова.
— От себя ничего не добавили?
— Нет, и это было принципиально. Но мы внесли свою энергию! Все актеры новые плюс теперь другие ритмы, другое чувство юмора у людей, другие реакции. Вообще, я абсолютный приверженец классики.
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Королевские игры"
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Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Королевские игры"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"
Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Фигаро"
2 из 4
Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Фигаро"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Королевские игры"
3 из 4
Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Королевские игры"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Шут Балакирев"
4 из 4
Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Шут Балакирев"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"
1 из 4
Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Королевские игры"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"
2 из 4
Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Фигаро"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"
3 из 4
Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Королевские игры"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"
4 из 4
Народный артист России Александр Лазарев в спектакле "Шут Балакирев"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ленком Марка Захарова"
— Изменился "Ленком" после ухода Марка Захарова?
— "Ленком" — авторский театр Марка Захарова. Те, кто работают здесь, всячески пытаются сохранить характер и самобытность нашей сцены.
— Но ведь все по-разному видят, как это должно быть?
— Думаю, видят одинаково. Спектакль Марка Захарова всегда можно узнать. У "Ленкома" свое лицо, почерк, голос, ни на кого не похожий и очень узнаваемый.
— Как вам идея со вторым составом в главных постановках? Не все поддержали это решение руководства.
— Это совершенно нормально. Выпускать спектакли, правда, сложнее, но это правильно. Жизнь изменилась, очень много съемок, дел параллельных у актеров, антреприз. А театру надо существовать, и, если один артист не может играть, должен второй.
О телевидении и мечтах
— Как вам амплуа телеведущего?
— Тяжелое дело. Даже когда смотрю передачу по ТВ, меня трогает и цепляет гораздо больше. А на площадке озабочен рабочими моментами. Ну а что делать? Работа у меня такая.
— Чего бы еще хотелось в жизни достичь? Награду какую-то получить, сыграть роль?
— Я вышел из того возраста, когда хочется наград, к тому же у меня их предостаточно. А вот роль хорошую, значительную, серьезную в кино я бы с удовольствием исполнил.
© РИА Новости / Кинокомпания "Сагиттариус-Д" / Перейти в фотобанкАлександр Лазарев — младший в роли Эрнста-Иоганна Бирона в фильме "Виват, Анна!" режиссера Светланы Дружининой
Александр Лазарев — младший в роли Эрнста-Иоганна Бирона в фильме "Виват, Анна!" режиссера Светланы Дружининой
— Чтобы играть на сцене харизматичных героев, таких как Петр I или Генрих XVIII, нужно держать себя в форме. Как работаете над собой, как восстанавливаетесь?
— Стараюсь ограничивать себя. Обожаю велосипед, катаюсь на даче на далекие расстояния, а в Москве гоняю на тренажере.
О жене и поклонницах
— Когда на велосипеде ездите, поклонницы преследуют?
— Проблемы этой не было никогда. Была одна порядочная девушка, которая вела мой сайт, но она мне жизнь никак не портила.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктер Александр Лазарев — младший с супругой Алиной перед завтраком в День всех влюбленных в новом Bosco Cafe в ГУМе
Актер Александр Лазарев — младший с супругой Алиной перед завтраком в День всех влюбленных в новом Bosco Cafe в ГУМе
— Со своей супругой Алиной вы знакомы со школы. Как счастливо прожить в браке столько лет?
— Зависит от двух человек. Это прежде всего любовь. Нужно стараться ее сберечь. Друг другу уступать, не настаивать на своем, не быть категоричным.
— А почему решили обвенчаться?
— Мы давно хотели это сделать, потому что неуютно и беспокойно невенчанными жить. К тому же мы дружим со святыми отцами, и они очень журили нас за то, что так живем. И мы решили сами себе сделать подарок на 30-летие свадьбы. Наша свадьба в Тбилиси, когда приехало много гостей, — это были чудеснейшие три дня! Я вообще очень люблю проводить время с семьей. Посадить всех в машину и поехать куда-то кататься — самое лучшее.