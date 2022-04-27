15:41 27.04.2022 (обновлено: 15:46 27.04.2022)
Гендиректор "СМИ2" подтвердил блокировку новостного агрегатора в Латвии
Гендиректор "СМИ2" подтвердил блокировку российского новостного агрегатора в Латвии
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генеральный директор "СМИ2" Юрий Белоусов подтвердил РИА Новости, что новостной агрегатор заблокирован в Латвии.
Латвийский национальный совет по электронным СМИ внес в среду в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора "СМИ2", соответствующая публикация размещена на сайте совета.
Белоусов сказал, что новостной агрегатор блокируют не первый раз: сначала его блокировали на Украине, санкции против "СМИ2" ввел Владимир Зеленский. Белоусов добавил, что в ответ новостной агрегатор заблокировал Зеленского на год.
"Вчера выяснилось, что нас заблокировали в Латвии, причем в черный список мы попали дважды. Якобы за распространение недостоверного контента про Украину. Это, я думаю, очень почетно. Значит, мы на верном пути. Мы в любом случае найдем способ донести и до жителей Латвии, и до жителей Украины российские новости", - сказал Белоусов.
"СМИ2" - это российский агрегатор, который принадлежит холдингу E-generator, запущен был в 2006 году.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".