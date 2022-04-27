https://ria.ru/20220427/latviya-1785766640.html

Гендиректор "СМИ2" подтвердил блокировку новостного агрегатора в Латвии

Гендиректор "СМИ2" подтвердил блокировку новостного агрегатора в Латвии - РИА Новости, 27.04.2022

Гендиректор "СМИ2" подтвердил блокировку новостного агрегатора в Латвии

Генеральный директор "СМИ2" Юрий Белоусов подтвердил РИА Новости, что новостной агрегатор заблокирован в Латвии. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:41

2022-04-27T15:41

2022-04-27T15:46

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санкции в отношении россии

латвия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генеральный директор "СМИ2" Юрий Белоусов подтвердил РИА Новости, что новостной агрегатор заблокирован в Латвии.Латвийский национальный совет по электронным СМИ внес в среду в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора "СМИ2", соответствующая публикация размещена на сайте совета.Белоусов сказал, что новостной агрегатор блокируют не первый раз: сначала его блокировали на Украине, санкции против "СМИ2" ввел Владимир Зеленский. Белоусов добавил, что в ответ новостной агрегатор заблокировал Зеленского на год."СМИ2" - это российский агрегатор, который принадлежит холдингу E-generator, запущен был в 2006 году.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20220419/simonyan-1784347632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, санкции в отношении россии, латвия, владимир зеленский