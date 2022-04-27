Рейтинг@Mail.ru
В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2" - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/latviya-1785733583.html
В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"
В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2" - РИА Новости, 27.04.2022
В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"
Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) внес в среду в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора "СМИ2", следует из... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:37
2022-04-27T13:37
в мире
технологии
россия
балтия
вильнюс
рбк (медиагруппа)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:66:2121:1259_1920x0_80_0_0_25b00495876cf32400792117fa854969.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) внес в среду в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора "СМИ2", следует из публикации на сайте совета.В списке названий ограниченных доменов от 27 апреля фигурируют www.smi2.ru (под номером 474) и smi2.ru (под номером 490).В списке также фигурируют ранее внесенные туда сайты агентств РИА Новости, Sputnik, телеканалов RT, РЕН-ТВ и Первого канала, изданий РБК и "Российской газеты" и других российских СМИ.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20220421/zapret-1784725999.html
россия
балтия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:0:1765:1324_1920x0_80_0_0_52a50da1ccbbfafc8b386169ee3966e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, россия, балтия, вильнюс, рбк (медиагруппа), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:37 27.04.2022
 
В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"

Латвийский национальный совет заблокировал российский новостной агрегатор "СМИ2"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг возле здания посольства Латвии
Флаг возле здания посольства Латвии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Флаг возле здания посольства Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) внес в среду в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора "СМИ2", следует из публикации на сайте совета.
В списке названий ограниченных доменов от 27 апреля фигурируют www.smi2.ru (под номером 474) и smi2.ru (под номером 490).
В списке также фигурируют ранее внесенные туда сайты агентств РИА Новости, Sputnik, телеканалов RT, РЕН-ТВ и Первого канала, изданий РБК и "Российской газеты" и других российских СМИ.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 15:08
Австрийский регулятор не пояснил, как следят за цитированием RT и Sputnik
 
В миреТехнологииРоссияБалтияВильнюсРБК (медиагруппа)Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала