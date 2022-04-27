https://ria.ru/20220427/latviya-1785733583.html

В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"

В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2" - РИА Новости, 27.04.2022

В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"

Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) внес в среду в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора "СМИ2", следует из... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:37

2022-04-27T13:37

2022-04-27T13:37

в мире

технологии

россия

балтия

вильнюс

рбк (медиагруппа)

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) внес в среду в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора "СМИ2", следует из публикации на сайте совета.В списке названий ограниченных доменов от 27 апреля фигурируют www.smi2.ru (под номером 474) и smi2.ru (под номером 490).В списке также фигурируют ранее внесенные туда сайты агентств РИА Новости, Sputnik, телеканалов RT, РЕН-ТВ и Первого канала, изданий РБК и "Российской газеты" и других российских СМИ.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20220421/zapret-1784725999.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

в мире, технологии, россия, балтия, вильнюс, рбк (медиагруппа), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии