https://ria.ru/20220427/latviya-1785733583.html
В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"
В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2" - РИА Новости, 27.04.2022
В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"
Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) внес в среду в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора "СМИ2", следует из... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:37
2022-04-27T13:37
2022-04-27T13:37
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технологии
россия
балтия
вильнюс
рбк (медиагруппа)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) внес в среду в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора "СМИ2", следует из публикации на сайте совета.В списке названий ограниченных доменов от 27 апреля фигурируют www.smi2.ru (под номером 474) и smi2.ru (под номером 490).В списке также фигурируют ранее внесенные туда сайты агентств РИА Новости, Sputnik, телеканалов RT, РЕН-ТВ и Первого канала, изданий РБК и "Российской газеты" и других российских СМИ.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, балтия, вильнюс, рбк (медиагруппа), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"
Латвийский национальный совет заблокировал российский новостной агрегатор "СМИ2"