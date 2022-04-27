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Курс доллара опустился ниже 73 рублей - РИА Новости, 27.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220427/kurs-1785673765.html
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Курс доллара опустился ниже 73 рублей - РИА Новости, 27.04.2022
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Курс рубля растет к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 73 рублей, евро - 76,6 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:06
2022-04-27T10:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
москва
московская биржа
доллар
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Курс рубля растет к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 73 рублей, евро - 76,6 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.02 мск снижается на 57 копеек, до 72,96 рубля, курс евро – на 27 копеек, до 76,58 рубля.
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экономика, москва, московская биржа, доллар, курс рубля, курс доллара
10:06 27.04.2022 (обновлено: 10:12 27.04.2022)
 
Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в начале торгов снизился до 72,96 рубля, евро — до 76,58 рубля

© РИА Новости / Григорий СысоевЛюди у входа в обменный пункт на одной из улиц в Москве
Люди у входа в обменный пункт на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Люди у входа в обменный пункт на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Курс рубля растет к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 73 рублей, евро - 76,6 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.02 мск снижается на 57 копеек, до 72,96 рубля, курс евро – на 27 копеек, до 76,58 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМоскваМосковская биржаДолларКурс рубляКурс доллара
 
 
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