https://ria.ru/20220427/kurs-1785673765.html

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Курс доллара опустился ниже 73 рублей - РИА Новости, 27.04.2022

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Курс рубля растет к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 73 рублей, евро - 76,6 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:06

2022-04-27T10:06

2022-04-27T10:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

москва

московская биржа

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Курс рубля растет к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 73 рублей, евро - 76,6 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.02 мск снижается на 57 копеек, до 72,96 рубля, курс евро – на 27 копеек, до 76,58 рубля.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, московская биржа, доллар, курс рубля, курс доллара