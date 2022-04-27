https://ria.ru/20220427/kuban-1785656805.html
На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы
На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы - РИА Новости, 27.04.2022
На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы
Власти Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы в Ейском и Щербиновском районах, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T07:47
2022-04-27T07:47
2022-04-27T08:34
общество
щербиновский район
краснодарский край
ейский район
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КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости. Власти Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы в Ейском и Щербиновском районах, сообщает оперативный штаб региона.Власти Кубани ввели желтый уровень террористической опасности в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края с 20.00 мск 11 апреля. В целях безопасности жителей и гостей районов на территории этих муниципалитетов в местах массового скопления людей была усилена работа патрулей, организованы рейды на объекты промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ, проверялись социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, был усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства."В соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае на территории Ейского и Щербиновского районов сняты все ограничения и меры безопасности, которые ввели ранее в связи с действовавшим "желтым" уровнем террористической опасности. Все подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы", — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
https://ria.ru/20220426/krym-1785488541.html
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общество, щербиновский район, краснодарский край, ейский район
07:47 27.04.2022 (обновлено: 08:34 27.04.2022)
На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы
Власти Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы в двух районах