Рейтинг@Mail.ru
На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/kuban-1785656805.html
На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы
На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы - РИА Новости, 27.04.2022
На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы
Власти Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы в Ейском и Щербиновском районах, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T07:47
2022-04-27T08:34
общество
щербиновский район
краснодарский край
ейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости. Власти Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы в Ейском и Щербиновском районах, сообщает оперативный штаб региона.Власти Кубани ввели желтый уровень террористической опасности в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края с 20.00 мск 11 апреля. В целях безопасности жителей и гостей районов на территории этих муниципалитетов в местах массового скопления людей была усилена работа патрулей, организованы рейды на объекты промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ, проверялись социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, был усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства."В соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае на территории Ейского и Щербиновского районов сняты все ограничения и меры безопасности, которые ввели ранее в связи с действовавшим "желтым" уровнем террористической опасности. Все подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы", — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
https://ria.ru/20220426/krym-1785488541.html
щербиновский район
краснодарский край
ейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, щербиновский район, краснодарский край, ейский район
07:47 27.04.2022 (обновлено: 08:34 27.04.2022)
 
На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы

Власти Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы в двух районах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости. Власти Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы в Ейском и Щербиновском районах, сообщает оперативный штаб региона.
Власти Кубани ввели желтый уровень террористической опасности в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края с 20.00 мск 11 апреля. В целях безопасности жителей и гостей районов на территории этих муниципалитетов в местах массового скопления людей была усилена работа патрулей, организованы рейды на объекты промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ, проверялись социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, был усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства.
"В соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае на территории Ейского и Щербиновского районов сняты все ограничения и меры безопасности, которые ввели ранее в связи с действовавшим "желтым" уровнем террористической опасности. Все подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы", — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На севере Крыма продлили желтый уровень террористической опасности
 
ОбществоЩербиновский районКраснодарский крайЕйский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала