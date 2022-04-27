https://ria.ru/20220427/kuban-1785656805.html

На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы

На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы - РИА Новости, 27.04.2022

На Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы

Власти Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы в Ейском и Щербиновском районах, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T07:47

2022-04-27T07:47

2022-04-27T08:34

общество

щербиновский район

краснодарский край

ейский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg

КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости. Власти Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической угрозы в Ейском и Щербиновском районах, сообщает оперативный штаб региона.Власти Кубани ввели желтый уровень террористической опасности в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края с 20.00 мск 11 апреля. В целях безопасности жителей и гостей районов на территории этих муниципалитетов в местах массового скопления людей была усилена работа патрулей, организованы рейды на объекты промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ, проверялись социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, был усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства."В соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае на территории Ейского и Щербиновского районов сняты все ограничения и меры безопасности, которые ввели ранее в связи с действовавшим "желтым" уровнем террористической опасности. Все подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы", — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

https://ria.ru/20220426/krym-1785488541.html

щербиновский район

краснодарский край

ейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, щербиновский район, краснодарский край, ейский район