https://ria.ru/20220427/krym-1785698034.html

Поездов в Крым этим летом станет больше

Поездов в Крым этим летом станет больше - РИА Новости, 27.04.2022

Поездов в Крым этим летом станет больше

Частота движения поездов в Крым в курортный сезон будет увеличена, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:37

2022-04-27T12:37

2022-04-27T14:23

туризм

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

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краснодар

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Частота движения поездов в Крым в курортный сезон будет увеличена, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин."У нас есть проблема с авиаперевозками. Но на территорию Крыма самолетами попадало только 30 процентов туристов, 60 — на личном автомобильном транспорте" — сказал Хуснуллин в интервью РБК. — Эти 30 — поедут железной дорогой". По его словам, возможности добраться до Крыма на поездах будут расширены: туристы долетят до Ростова или до Краснодара (сейчас эти аэропорты закрыты - прим. ред.) и поедут по железной дороге. "Мы добавил 64 вагона, частоту движения поездов увеличиваем", — уточнил вице-премьер.Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью РИА Новости сообщил, что туристический поток летом будет на уровне прошлогоднего, сезон ожидается напряженный и хороший.

https://ria.ru/20220427/turizm-1785657054.html

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Лана Баева

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