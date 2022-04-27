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Поездов в Крым этим летом станет больше - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220427/krym-1785698034.html
Поездов в Крым этим летом станет больше
Поездов в Крым этим летом станет больше - РИА Новости, 27.04.2022
Поездов в Крым этим летом станет больше
Частота движения поездов в Крым в курортный сезон будет увеличена, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 27.04.2022
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туризм
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
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новости - туризм
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Частота движения поездов в Крым в курортный сезон будет увеличена, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин."У нас есть проблема с авиаперевозками. Но на территорию Крыма самолетами попадало только 30 процентов туристов, 60 — на личном автомобильном транспорте" — сказал Хуснуллин в интервью РБК. — Эти 30 — поедут железной дорогой". По его словам, возможности добраться до Крыма на поездах будут расширены: туристы долетят до Ростова или до Краснодара (сейчас эти аэропорты закрыты - прим. ред.) и поедут по железной дороге. "Мы добавил 64 вагона, частоту движения поездов увеличиваем", — уточнил вице-премьер.Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью РИА Новости сообщил, что туристический поток летом будет на уровне прошлогоднего, сезон ожидается напряженный и хороший.
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туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), ростов, краснодар, рбк (медиагруппа), новости - туризм, туристы, поезда, куда поехать, отдых на море
12:37 27.04.2022 (обновлено: 14:23 27.04.2022)
 
Поездов в Крым этим летом станет больше

Поезда в Крым этим летом будут ходить чаще, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПервый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Частота движения поездов в Крым в курортный сезон будет увеличена, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"У нас есть проблема с авиаперевозками. Но на территорию Крыма самолетами попадало только 30 процентов туристов, 60 — на личном автомобильном транспорте" — сказал Хуснуллин в интервью РБК. — Эти 30 — поедут железной дорогой".
По его словам, возможности добраться до Крыма на поездах будут расширены: туристы долетят до Ростова или до Краснодара (сейчас эти аэропорты закрыты - прим. ред.) и поедут по железной дороге. "Мы добавил 64 вагона, частоту движения поездов увеличиваем", — уточнил вице-премьер.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью РИА Новости сообщил, что туристический поток летом будет на уровне прошлогоднего, сезон ожидается напряженный и хороший.
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В Крыму ждут аналогичный прошлогоднему туристический поток летом
 
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