https://ria.ru/20220423/aeroporty-1785050509.html
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая - РИА Новости, 23.04.2022
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая
Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:03
2022-04-23T09:03
2022-04-23T11:20
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 1 мая 2022 года 3:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиакомпаниям рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву."Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", — добавили в Росавиации.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, со дня начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.В конце марта Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли предложил компенсировать расходы аэропортов, которых затронуло это решение.
https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
09:03 23.04.2022 (обновлено: 11:20 23.04.2022)
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая
Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты Юга и Центра России до 1 мая
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Росавиация сообщила
о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 1 мая 2022 года 3:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Авиакомпаниям рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", — добавили в Росавиации.
Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, со дня начала российской специальной операции на Украине
. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.
В конце марта Владимир Путин
на совещании по развитию авиаотрасли предложил компенсировать расходы аэропортов, которых затронуло это решение.