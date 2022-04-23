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Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая - РИА Новости, 23.04.2022
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Туризм
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Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая - РИА Новости, 23.04.2022
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая
Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:03
2022-04-23T11:20
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 1 мая 2022 года 3:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиакомпаниям рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву."Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", — добавили в Росавиации.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, со дня начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.В конце марта Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли предложил компенсировать расходы аэропортов, которых затронуло это решение.
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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
09:03 23.04.2022 (обновлено: 11:20 23.04.2022)
 
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты Юга и Центра России до 1 мая

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 1 мая 2022 года 3:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Авиакомпаниям рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
В каких городах России закрыты аэропортыВ каких городах России закрыты аэропорты
Инфографика
"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", — добавили в Росавиации.
Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, со дня начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.
В конце марта Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли предложил компенсировать расходы аэропортов, которых затронуло это решение.
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