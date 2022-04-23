https://ria.ru/20220423/aeroporty-1785050509.html

Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая

Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая - РИА Новости, 23.04.2022

Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 1 мая

Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T09:03

2022-04-23T09:03

2022-04-23T11:20

туризм

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 1 мая 2022 года 3:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиакомпаниям рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву."Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", — добавили в Росавиации.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, со дня начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.В конце марта Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли предложил компенсировать расходы аэропортов, которых затронуло это решение.

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия