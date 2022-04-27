Свыше ста тысяч украинцев въехало в Крым за два месяца
ФСБ: свыше ста тысяч украинцев въехало в Крым за два месяца
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Свыше 100 тысяч граждан Украины въехало в Крым за последние два месяца, более тысячи иностранцев попросили о временном убежище, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
"За период с марта 2022 года по настоящее время в Российскую Федерацию въехало свыше 100 тысяч граждан Украины, более тысячи иностранных граждан обратились непосредственно в пунктах пропуска с заявлениями о предоставлении им на территории Российской Федерации временного убежища", - говорится в сообщении.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.