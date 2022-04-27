https://ria.ru/20220427/krym-1785675230.html

Свыше ста тысяч украинцев въехало в Крым за два месяца

Свыше ста тысяч украинцев въехало в Крым за два месяца - РИА Новости, 27.04.2022

Свыше ста тысяч украинцев въехало в Крым за два месяца

Свыше 100 тысяч граждан Украины въехало в Крым за последние два месяца, более тысячи иностранцев попросили о временном убежище, сообщает крымское... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:16

2022-04-27T10:16

2022-04-27T10:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

россия

херсонская область

признание днр и лнр в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Свыше 100 тысяч граждан Украины въехало в Крым за последние два месяца, более тысячи иностранцев попросили о временном убежище, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/granitsa-1785670286.html

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херсонская область

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, херсонская область , признание днр и лнр в россии