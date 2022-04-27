11:36 27.04.2022 (обновлено: 12:07 27.04.2022)
Промышленный союз Германии заявил о двойном кризисе немецкой экономики
Промышленный союз Германии заявил, что немецкая экономика переживает двойной кризис
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Экономика ФРГ переживает в настоящее время двойной кризис, быстрого восстановления не ожидается, заявил генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг, комментируя новый прогноз экономического развития правительства.
"Логично, что федеральное правительство значительно понизило свой экономический прогноз... Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится", - говорится в заявлении Ланга, распространенное пресс-службой BDI.
По словам гендиректора, немецкая экономика "в настоящее время переживает двойной кризис", высокие цены на энергоносители и сбои в международных логистических цепочках "из-за возобновления сбоев в контейнерных перевозках из Китая" замедляют рост конъюнктуры.
На этом фоне "промышленная активность, внешняя торговля и инвестиции слабеют", отметил Ланг.
Официально очередной прогноз экономического развития будет представлен в Германии в среду во второй половине дня, министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек планирует провести в этой связи пресс-конференцию. Ранее немецкие СМИ сообщили со ссылкой на правительственные круги, что на фоне событий на Украине прогноз был скорректирован в сторону снижения. Предполагаемый рост ВВП в 2022 году, согласно СМИ, теперь составит 2,2 процента, ранее власти исходили из 3,6 процента роста.
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