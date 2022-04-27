https://ria.ru/20220427/krizis-1785698761.html

Промышленный союз Германии заявил о двойном кризисе немецкой экономики

Промышленный союз Германии заявил о двойном кризисе немецкой экономики - РИА Новости, 27.04.2022

Промышленный союз Германии заявил о двойном кризисе немецкой экономики

Экономика ФРГ переживает в настоящее время двойной кризис, быстрого восстановления не ожидается, заявил генеральный директор Германского промышленного союза... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:36

2022-04-27T11:36

2022-04-27T12:07

германия

экономика

роберт хабек

украина

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БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Экономика ФРГ переживает в настоящее время двойной кризис, быстрого восстановления не ожидается, заявил генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг, комментируя новый прогноз экономического развития правительства."Логично, что федеральное правительство значительно понизило свой экономический прогноз... Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится", - говорится в заявлении Ланга, распространенное пресс-службой BDI.По словам гендиректора, немецкая экономика "в настоящее время переживает двойной кризис", высокие цены на энергоносители и сбои в международных логистических цепочках "из-за возобновления сбоев в контейнерных перевозках из Китая" замедляют рост конъюнктуры.На этом фоне "промышленная активность, внешняя торговля и инвестиции слабеют", отметил Ланг.Официально очередной прогноз экономического развития будет представлен в Германии в среду во второй половине дня, министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек планирует провести в этой связи пресс-конференцию. Ранее немецкие СМИ сообщили со ссылкой на правительственные круги, что на фоне событий на Украине прогноз был скорректирован в сторону снижения. Предполагаемый рост ВВП в 2022 году, согласно СМИ, теперь составит 2,2 процента, ранее власти исходили из 3,6 процента роста.

https://ria.ru/20220417/germaniya-1783970248.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

германия, экономика, роберт хабек, украина