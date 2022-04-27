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Промышленный союз Германии заявил о двойном кризисе немецкой экономики - РИА Новости, 27.04.2022
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Промышленный союз Германии заявил о двойном кризисе немецкой экономики
Промышленный союз Германии заявил о двойном кризисе немецкой экономики - РИА Новости, 27.04.2022
Промышленный союз Германии заявил о двойном кризисе немецкой экономики
Экономика ФРГ переживает в настоящее время двойной кризис, быстрого восстановления не ожидается, заявил генеральный директор Германского промышленного союза... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:36
2022-04-27T12:07
германия
экономика
роберт хабек
украина
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БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Экономика ФРГ переживает в настоящее время двойной кризис, быстрого восстановления не ожидается, заявил генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг, комментируя новый прогноз экономического развития правительства."Логично, что федеральное правительство значительно понизило свой экономический прогноз... Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится", - говорится в заявлении Ланга, распространенное пресс-службой BDI.По словам гендиректора, немецкая экономика "в настоящее время переживает двойной кризис", высокие цены на энергоносители и сбои в международных логистических цепочках "из-за возобновления сбоев в контейнерных перевозках из Китая" замедляют рост конъюнктуры.На этом фоне "промышленная активность, внешняя торговля и инвестиции слабеют", отметил Ланг.Официально очередной прогноз экономического развития будет представлен в Германии в среду во второй половине дня, министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек планирует провести в этой связи пресс-конференцию. Ранее немецкие СМИ сообщили со ссылкой на правительственные круги, что на фоне событий на Украине прогноз был скорректирован в сторону снижения. Предполагаемый рост ВВП в 2022 году, согласно СМИ, теперь составит 2,2 процента, ранее власти исходили из 3,6 процента роста.
https://ria.ru/20220417/germaniya-1783970248.html
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германия, экономика, роберт хабек, украина
11:36 27.04.2022 (обновлено: 12:07 27.04.2022)
 
Промышленный союз Германии заявил о двойном кризисе немецкой экономики

Промышленный союз Германии заявил, что немецкая экономика переживает двойной кризис

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Экономика ФРГ переживает в настоящее время двойной кризис, быстрого восстановления не ожидается, заявил генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг, комментируя новый прогноз экономического развития правительства.
"Логично, что федеральное правительство значительно понизило свой экономический прогноз... Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится", - говорится в заявлении Ланга, распространенное пресс-службой BDI.
По словам гендиректора, немецкая экономика "в настоящее время переживает двойной кризис", высокие цены на энергоносители и сбои в международных логистических цепочках "из-за возобновления сбоев в контейнерных перевозках из Китая" замедляют рост конъюнктуры.
На этом фоне "промышленная активность, внешняя торговля и инвестиции слабеют", отметил Ланг.
Официально очередной прогноз экономического развития будет представлен в Германии в среду во второй половине дня, министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек планирует провести в этой связи пресс-конференцию. Ранее немецкие СМИ сообщили со ссылкой на правительственные круги, что на фоне событий на Украине прогноз был скорректирован в сторону снижения. Предполагаемый рост ВВП в 2022 году, согласно СМИ, теперь составит 2,2 процента, ранее власти исходили из 3,6 процента роста.
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