Данила Козловский обратился в суд из-за сериала "Карамора"

Козловский подал иск против ООО "Старт студио" из-за сериала "Карамора"
Весь "Октябрь" на целый вечер превратился в мир людей и вампиров. На стенах развесили баннеры ярко-красного цвета, а на полу расстелили алые и черные ковровые дорожки. Все это выглядело одновременно устрашающе и стильно.
На первом этаже киноцентра каждый из гостей мог выбрать, к какой из противоборствующих сторон присоединиться, а на втором — пофотографироваться в тематических зонах.
Весь "Октябрь" на целый вечер превратился в мир людей и вампиров. На стенах развесили баннеры ярко-красного цвета, а на полу расстелили алые и черные ковровые дорожки. Все это выглядело одновременно устрашающе и стильно.
На первом этаже киноцентра каждый из гостей мог выбрать, к какой из противоборствующих сторон присоединиться, а на втором — пофотографироваться в тематических зонах.
Действие в сериале происходит в начале XX века в Российской империи. Одну из главных ролей — анархиста по прозвищу Карамора — сыграл Данила Козловский. Именно он выясняет, что миром правит мощная тайная организация, состоящая из вампиров.
И хотя за основу сериала взяли одноименный рассказ Максима Горького, по словам Козловского, у его героя нет прототипов.
"Ну, допустим, есть Богров — это реальный персонаж в банде Караморы. Сам Карамора — герой вымышленный, некий собирательный образ революционера начала XX века, двойной агент", — рассказывал актер и режиссер.
Действие в сериале происходит в начале XX века в Российской империи. Одну из главных ролей — анархиста по прозвищу Карамора — сыграл Данила Козловский. Именно он выясняет, что миром правит мощная тайная организация, состоящая из вампиров.
И хотя за основу сериала взяли одноименный рассказ Максима Горького, по словам Козловского, у его героя нет прототипов.
"Ну, допустим, есть Богров — это реальный персонаж в банде Караморы. Сам Карамора — герой вымышленный, некий собирательный образ революционера начала XX века, двойной агент", — рассказывал актер и режиссер.
"Вампир — очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир — вечен", — пояснил автор идеи и сценария Александр Фомин (на фото справа).
Фомин, который давно интересовался эпохой Серебряного века и историей, начал писать сценарий еще в 2014 году. Она постарался "переплести" между собой реальные истории того времени с вымыслом.
"Карамора” — это скорее сказка или миф о той эпохе, — подчеркнул Александр Фомин. — Для знакомого с историей зрителя сюжет станет своеобразной игрой, где приятно и весело находить отсылки. Те же, кто не так хорошо знаком с этим удивительным периодом, я надеюсь, полюбят эпоху Серебряного века так же, как и я".
"Вампир — очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир — вечен", — пояснил автор идеи и сценария Александр Фомин (на фото справа).
Фомин, который давно интересовался эпохой Серебряного века и историей, начал писать сценарий еще в 2014 году. Она постарался "переплести" между собой реальные истории того времени с вымыслом.
"Карамора” — это скорее сказка или миф о той эпохе, — подчеркнул Александр Фомин. — Для знакомого с историей зрителя сюжет станет своеобразной игрой, где приятно и весело находить отсылки. Те же, кто не так хорошо знаком с этим удивительным периодом, я надеюсь, полюбят эпоху Серебряного века так же, как и я".
Съемки сериала, состоящего из восьми серий, длились почти полтора года. За это время команда Козловского работала в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и других локациях. Они оказывались в роскошных усадьбах, заброшенных особняках и павильонах. А для 150 актеров, задействованных в проекте, сшили 700 костюмов.
С особой отдачей, по словам режиссера, работал его близкий друг Филипп Янковский, который в "Караморе" исполнил тоже одну из ключевых ролей — Раневского.
"Он напоминал 18-летнего человека, готового на все. Если бы я сказал прыгнуть с Дворцового моста в прорубь, он бы сделал. Сумасшедший фанатизм, и отдача, и вера в проект!" — рассказывал журналистам Козловский.
Съемки сериала, состоящего из восьми серий, длились почти полтора года. За это время команда Козловского работала в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и других локациях. Они оказывались в роскошных усадьбах, заброшенных особняках и павильонах. А для 150 актеров, задействованных в проекте, сшили 700 костюмов.
С особой отдачей, по словам режиссера, работал его близкий друг Филипп Янковский, который в "Караморе" исполнил тоже одну из ключевых ролей — Раневского.
"Он напоминал 18-летнего человека, готового на все. Если бы я сказал прыгнуть с Дворцового моста в прорубь, он бы сделал. Сумасшедший фанатизм, и отдача, и вера в проект!" — рассказывал журналистам Козловский.
Возлюбленную Караморы по имени Алина сыграла актриса Дарья Балабанова. Именно после ее гибели главный герой объявляет войну тайной организации.
Возлюбленную Караморы по имени Алина сыграла актриса Дарья Балабанова. Именно после ее гибели главный герой объявляет войну тайной организации.
Любовная линия в сериале у героя Козловского будет и с Нино Нинидзе. В многосерийном триллере она появляется в образе бесстрашной революционерки Пации.
А вот на красной дорожке Нинидзе выглядела как настоящая дива в облегающем платье черного цвета. На премьере актрису поддержал Максим Виторган.
Любовная линия в сериале у героя Козловского будет и с Нино Нинидзе. В многосерийном триллере она появляется в образе бесстрашной революционерки Пации.
А вот на красной дорожке Нинидзе выглядела как настоящая дива в облегающем платье черного цвета. На премьере актрису поддержал Максим Виторган.
В сериале также снялся Александр Алябьев (на фото), известный по участию в "Бесах" и "Еще один год", Евгений Шварц, Артур Ваха, Александр Ильин, Игорь Черневич, Ольга Бодров и многие другие.
В сериале также снялся Александр Алябьев (на фото), известный по участию в "Бесах" и "Еще один год", Евгений Шварц, Артур Ваха, Александр Ильин, Игорь Черневич, Ольга Бодров и многие другие.
Помимо актеров и членов съемочной группы, премьеру посетили многие друзья и коллеги Данилы Козловского. Например, Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Супруги появились в сдержанных образах в стиле total black.
Помимо актеров и членов съемочной группы, премьеру посетили многие друзья и коллеги Данилы Козловского. Например, Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Супруги появились в сдержанных образах в стиле total black.
Тренд на все черное поддержала и актриса Оксана Акиньшина. Она выбрала для премьеры сдержанное платье в винтажном стиле с плиссированной юбкой.
Тренд на все черное поддержала и актриса Оксана Акиньшина. Она выбрала для премьеры сдержанное платье в винтажном стиле с плиссированной юбкой.
Посмотреть "Карамору" пришел даже голливудский актер Джаред Лето. Вернее, его макет в полный рост.
Накануне актер Дмитрий Чеботарев (Граф Дашков) призывал пользователей в инстаграме отмечать и упоминать Джареда Лето, чтобы он появился на премьере.
"Ребятушки, давайте отмечать Джареда под этим постом, чтобы он точно приехал на премьеру нашей "Караморы", — писал актер.
Однако голливудская звезда так и не доехала до Москвы. Видимо, Лето сейчас больше занят подготовкой к выходу блокбастера Marvel "Морбиус", в котором тоже сыграл вампира.
Первые две серии "Караморы" уже доступны в Сети. Новые будут выходить по четвергам.
Посмотреть "Карамору" пришел даже голливудский актер Джаред Лето. Вернее, его макет в полный рост.
Накануне актер Дмитрий Чеботарев (Граф Дашков) призывал пользователей в инстаграме отмечать и упоминать Джареда Лето, чтобы он появился на премьере.
"Ребятушки, давайте отмечать Джареда под этим постом, чтобы он точно приехал на премьеру нашей "Караморы", — писал актер.
Однако голливудская звезда так и не доехала до Москвы. Видимо, Лето сейчас больше занят подготовкой к выходу блокбастера Marvel "Морбиус", в котором тоже сыграл вампира.
Первые две серии "Караморы" уже доступны в Сети. Новые будут выходить по четвергам.
Весь "Октябрь" на целый вечер превратился в мир людей и вампиров. На стенах развесили баннеры ярко-красного цвета, а на полу расстелили алые и черные ковровые дорожки. Все это выглядело одновременно устрашающе и стильно.
На первом этаже киноцентра каждый из гостей мог выбрать, к какой из противоборствующих сторон присоединиться, а на втором — пофотографироваться в тематических зонах.
Действие в сериале происходит в начале XX века в Российской империи. Одну из главных ролей — анархиста по прозвищу Карамора — сыграл Данила Козловский. Именно он выясняет, что миром правит мощная тайная организация, состоящая из вампиров.
И хотя за основу сериала взяли одноименный рассказ Максима Горького, по словам Козловского, у его героя нет прототипов.
"Ну, допустим, есть Богров — это реальный персонаж в банде Караморы. Сам Карамора — герой вымышленный, некий собирательный образ революционера начала XX века, двойной агент", — рассказывал актер и режиссер.
"Вампир — очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир — вечен", — пояснил автор идеи и сценария Александр Фомин (на фото справа).
Фомин, который давно интересовался эпохой Серебряного века и историей, начал писать сценарий еще в 2014 году. Она постарался "переплести" между собой реальные истории того времени с вымыслом.
"Карамора” — это скорее сказка или миф о той эпохе, — подчеркнул Александр Фомин. — Для знакомого с историей зрителя сюжет станет своеобразной игрой, где приятно и весело находить отсылки. Те же, кто не так хорошо знаком с этим удивительным периодом, я надеюсь, полюбят эпоху Серебряного века так же, как и я".
Съемки сериала, состоящего из восьми серий, длились почти полтора года. За это время команда Козловского работала в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и других локациях. Они оказывались в роскошных усадьбах, заброшенных особняках и павильонах. А для 150 актеров, задействованных в проекте, сшили 700 костюмов.
С особой отдачей, по словам режиссера, работал его близкий друг Филипп Янковский, который в "Караморе" исполнил тоже одну из ключевых ролей — Раневского.
"Он напоминал 18-летнего человека, готового на все. Если бы я сказал прыгнуть с Дворцового моста в прорубь, он бы сделал. Сумасшедший фанатизм, и отдача, и вера в проект!" — рассказывал журналистам Козловский.
Возлюбленную Караморы по имени Алина сыграла актриса Дарья Балабанова. Именно после ее гибели главный герой объявляет войну тайной организации.
Любовная линия в сериале у героя Козловского будет и с Нино Нинидзе. В многосерийном триллере она появляется в образе бесстрашной революционерки Пации.
А вот на красной дорожке Нинидзе выглядела как настоящая дива в облегающем платье черного цвета. На премьере актрису поддержал Максим Виторган.
В сериале также снялся Александр Алябьев (на фото), известный по участию в "Бесах" и "Еще один год", Евгений Шварц, Артур Ваха, Александр Ильин, Игорь Черневич, Ольга Бодров и многие другие.
Помимо актеров и членов съемочной группы, премьеру посетили многие друзья и коллеги Данилы Козловского. Например, Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Супруги появились в сдержанных образах в стиле total black.
Тренд на все черное поддержала и актриса Оксана Акиньшина. Она выбрала для премьеры сдержанное платье в винтажном стиле с плиссированной юбкой.
Посмотреть "Карамору" пришел даже голливудский актер Джаред Лето. Вернее, его макет в полный рост.
Накануне актер Дмитрий Чеботарев (Граф Дашков) призывал пользователей в инстаграме отмечать и упоминать Джареда Лето, чтобы он появился на премьере.
"Ребятушки, давайте отмечать Джареда под этим постом, чтобы он точно приехал на премьеру нашей "Караморы", — писал актер.
Однако голливудская звезда так и не доехала до Москвы. Видимо, Лето сейчас больше занят подготовкой к выходу блокбастера Marvel "Морбиус", в котором тоже сыграл вампира.
Первые две серии "Караморы" уже доступны в Сети. Новые будут выходить по четвергам.