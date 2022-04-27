https://ria.ru/20220427/kozlovskiy-1785796412.html

Данила Козловский обратился в суд из-за сериала "Карамора"

Данила Козловский обратился в суд из-за сериала "Карамора" - РИА Новости, 27.04.2022

Данила Козловский обратился в суд из-за сериала "Карамора"

Компания Данилы Козловского ООО "ДК интертеймент" подала иск к ООО "Старт студио" (входит в группу компаний Start, управляющей одноименным онлайн-кинотеатром)... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:43

2022-04-27T17:43

2022-04-27T17:43

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Компания Данилы Козловского ООО "ДК интертеймент" подала иск к ООО "Старт студио" (входит в группу компаний Start, управляющей одноименным онлайн-кинотеатром). Третьим лицом заявлен фонд "Кинопрайм". Это следует из картотеки Арбитражного суда. Козловский подтвердил "Ведомостям", что иск связан с невыполнением обязательств по договору. Согласно ему, указывает СМИ, "Старт студио" за вознаграждение были получены исключительные права на сериал, сценарии и сопутствующие материалы (тизеры, фотографии, видеоролики и так далее). До передачи они принадлежали "ДК интертеймент" и "Кинопрайм". Сумма вознаграждения — 957,5 миллионов рублей. Ее разбили на фиксированные выплаты. Также "ДК интертеймент" и "Кинопрайм" должны были получить процентные отчисления от доходов за дистрибуцию.Ответчик выполнял обязательства, но в марте транш в 125 миллион рублей не произвел. "Ведомости" отмечают: из иска следует, что ООО "Старт студио" на досудебное урегулирование вопроса не пошел. Договор предусматривает пенни. На момент подачи иска неустойка достигла 3,1 миллиона рублей. В пресс-службе Start рассказали "Ведомостям", что "иск еще не получали и надеялись, что удастся прийти к взаимопониманию в досудебном порядке, поскольку вели с партнерами переговоры о реструктуризации платежей "в связи со сложившейся форс–мажорной ситуацией"."Бизнес-модель Start строится на окупаемости контента не только от премьеры на собственной платформе, но и от дальнейшей дистрибуции на другие платформы и телеканалы в России и за рубежом. До подписания нашего договора уже начались переговоры с международными крупными площадками и с телеканалами в России. В связи со специальной военной операцией переговоры и подписание договоров дистрибуции остановились. В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы", — цитирует издание пресс-службу Start.Козловский надеется, что "вопрос каким–то образом удастся все же урегулировать в ближайшее время".Премьера "Караморы" состоялась в январе 2022 года. Действие в сериале разворачивается в начале XX века в альтернативной Российской империи. Козловский не только срежиссировал проект, но и сыграл одну из главных ролей — анархиста по прозвищу Карамора. Его персонаж узнает, что миром правит тайная организация вампиров.

https://ria.ru/20211207/teaser-1762551794.html

https://ria.ru/20220330/kozlovskiy-1780876321.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, данила козловский, знаменитости, звезды