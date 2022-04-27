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Данила Козловский обратился в суд из-за сериала "Карамора" - РИА Новости, 27.04.2022
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Культура
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Данила Козловский обратился в суд из-за сериала "Карамора"
Данила Козловский обратился в суд из-за сериала "Карамора" - РИА Новости, 27.04.2022
Данила Козловский обратился в суд из-за сериала "Карамора"
Компания Данилы Козловского ООО "ДК интертеймент" подала иск к ООО "Старт студио" (входит в группу компаний Start, управляющей одноименным онлайн-кинотеатром)... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:43
2022-04-27T17:43
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Компания Данилы Козловского ООО "ДК интертеймент" подала иск к ООО "Старт студио" (входит в группу компаний Start, управляющей одноименным онлайн-кинотеатром). Третьим лицом заявлен фонд "Кинопрайм". Это следует из картотеки Арбитражного суда. Козловский подтвердил "Ведомостям", что иск связан с невыполнением обязательств по договору. Согласно ему, указывает СМИ, "Старт студио" за вознаграждение были получены исключительные права на сериал, сценарии и сопутствующие материалы (тизеры, фотографии, видеоролики и так далее). До передачи они принадлежали "ДК интертеймент" и "Кинопрайм". Сумма вознаграждения — 957,5 миллионов рублей. Ее разбили на фиксированные выплаты. Также "ДК интертеймент" и "Кинопрайм" должны были получить процентные отчисления от доходов за дистрибуцию.Ответчик выполнял обязательства, но в марте транш в 125 миллион рублей не произвел. "Ведомости" отмечают: из иска следует, что ООО "Старт студио" на досудебное урегулирование вопроса не пошел. Договор предусматривает пенни. На момент подачи иска неустойка достигла 3,1 миллиона рублей. В пресс-службе Start рассказали "Ведомостям", что "иск еще не получали и надеялись, что удастся прийти к взаимопониманию в досудебном порядке, поскольку вели с партнерами переговоры о реструктуризации платежей "в связи со сложившейся форс–мажорной ситуацией"."Бизнес-модель Start строится на окупаемости контента не только от премьеры на собственной платформе, но и от дальнейшей дистрибуции на другие платформы и телеканалы в России и за рубежом. До подписания нашего договора уже начались переговоры с международными крупными площадками и с телеканалами в России. В связи со специальной военной операцией переговоры и подписание договоров дистрибуции остановились. В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы", — цитирует издание пресс-службу Start.Козловский надеется, что "вопрос каким–то образом удастся все же урегулировать в ближайшее время".Премьера "Караморы" состоялась в январе 2022 года. Действие в сериале разворачивается в начале XX века в альтернативной Российской империи. Козловский не только срежиссировал проект, но и сыграл одну из главных ролей — анархиста по прозвищу Карамора. Его персонаж узнает, что миром правит тайная организация вампиров.
https://ria.ru/20211207/teaser-1762551794.html
https://ria.ru/20220330/kozlovskiy-1780876321.html
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новости культуры, кино и сериалы, данила козловский, знаменитости, звезды
17:43 27.04.2022
 
Данила Козловский обратился в суд из-за сериала "Карамора"

Козловский подал иск против ООО "Старт студио" из-за сериала "Карамора"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)Кадр из сериала "Карамора"
Кадр из сериала Карамора
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Компания Данилы Козловского ООО "ДК интертеймент" подала иск к ООО "Старт студио" (входит в группу компаний Start, управляющей одноименным онлайн-кинотеатром). Третьим лицом заявлен фонд "Кинопрайм". Это следует из картотеки Арбитражного суда.
Козловский подтвердил "Ведомостям", что иск связан с невыполнением обязательств по договору.
Согласно ему, указывает СМИ, "Старт студио" за вознаграждение были получены исключительные права на сериал, сценарии и сопутствующие материалы (тизеры, фотографии, видеоролики и так далее). До передачи они принадлежали "ДК интертеймент" и "Кинопрайм".
Сумма вознаграждения — 957,5 миллионов рублей. Ее разбили на фиксированные выплаты. Также "ДК интертеймент" и "Кинопрайм" должны были получить процентные отчисления от доходов за дистрибуцию.
Ответчик выполнял обязательства, но в марте транш в 125 миллион рублей не произвел. "Ведомости" отмечают: из иска следует, что ООО "Старт студио" на досудебное урегулирование вопроса не пошел.
Договор предусматривает пенни. На момент подачи иска неустойка достигла 3,1 миллиона рублей.
В Москве прошла закрытая премьера сериала Данилы Козловского "Карамора"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Весь "Октябрь" на целый вечер превратился в мир людей и вампиров. На стенах развесили баннеры ярко-красного цвета, а на полу расстелили алые и черные ковровые дорожки. Все это выглядело одновременно устрашающе и стильно.

На первом этаже киноцентра каждый из гостей мог выбрать, к какой из противоборствующих сторон присоединиться, а на втором — пофотографироваться в тематических зонах.

Премьера сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
1 из 10

Весь "Октябрь" на целый вечер превратился в мир людей и вампиров. На стенах развесили баннеры ярко-красного цвета, а на полу расстелили алые и черные ковровые дорожки. Все это выглядело одновременно устрашающе и стильно.

На первом этаже киноцентра каждый из гостей мог выбрать, к какой из противоборствующих сторон присоединиться, а на втором — пофотографироваться в тематических зонах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Действие в сериале происходит в начале XX века в Российской империи. Одну из главных ролей — анархиста по прозвищу Карамора — сыграл Данила Козловский. Именно он выясняет, что миром правит мощная тайная организация, состоящая из вампиров.

И хотя за основу сериала взяли одноименный рассказ Максима Горького, по словам Козловского, у его героя нет прототипов.

"Ну, допустим, есть Богров — это реальный персонаж в банде Караморы. Сам Карамора — герой вымышленный, некий собирательный образ революционера начала XX века, двойной агент", — рассказывал актер и режиссер.

Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
2 из 10

Действие в сериале происходит в начале XX века в Российской империи. Одну из главных ролей — анархиста по прозвищу Карамора — сыграл Данила Козловский. Именно он выясняет, что миром правит мощная тайная организация, состоящая из вампиров.

И хотя за основу сериала взяли одноименный рассказ Максима Горького, по словам Козловского, у его героя нет прототипов.

"Ну, допустим, есть Богров — это реальный персонаж в банде Караморы. Сам Карамора — герой вымышленный, некий собирательный образ революционера начала XX века, двойной агент", — рассказывал актер и режиссер.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Вампир — очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир — вечен", — пояснил автор идеи и сценария Александр Фомин (на фото справа).

Фомин, который давно интересовался эпохой Серебряного века и историей, начал писать сценарий еще в 2014 году. Она постарался "переплести" между собой реальные истории того времени с вымыслом.

"Карамора” — это скорее сказка или миф о той эпохе, — подчеркнул Александр Фомин. — Для знакомого с историей зрителя сюжет станет своеобразной игрой, где приятно и весело находить отсылки. Те же, кто не так хорошо знаком с этим удивительным периодом, я надеюсь, полюбят эпоху Серебряного века так же, как и я".

Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский и актер Александр Фомин (справа) на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
3 из 10

"Вампир — очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир — вечен", — пояснил автор идеи и сценария Александр Фомин (на фото справа).

Фомин, который давно интересовался эпохой Серебряного века и историей, начал писать сценарий еще в 2014 году. Она постарался "переплести" между собой реальные истории того времени с вымыслом.

"Карамора” — это скорее сказка или миф о той эпохе, — подчеркнул Александр Фомин. — Для знакомого с историей зрителя сюжет станет своеобразной игрой, где приятно и весело находить отсылки. Те же, кто не так хорошо знаком с этим удивительным периодом, я надеюсь, полюбят эпоху Серебряного века так же, как и я".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Съемки сериала, состоящего из восьми серий, длились почти полтора года. За это время команда Козловского работала в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и других локациях. Они оказывались в роскошных усадьбах, заброшенных особняках и павильонах. А для 150 актеров, задействованных в проекте, сшили 700 костюмов.

С особой отдачей, по словам режиссера, работал его близкий друг Филипп Янковский, который в "Караморе" исполнил тоже одну из ключевых ролей — Раневского.

"Он напоминал 18-летнего человека, готового на все. Если бы я сказал прыгнуть с Дворцового моста в прорубь, он бы сделал. Сумасшедший фанатизм, и отдача, и вера в проект!" — рассказывал журналистам Козловский.

Актёр, кинорежиссёр и кинопродюсер Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
4 из 10

Съемки сериала, состоящего из восьми серий, длились почти полтора года. За это время команда Козловского работала в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и других локациях. Они оказывались в роскошных усадьбах, заброшенных особняках и павильонах. А для 150 актеров, задействованных в проекте, сшили 700 костюмов.

С особой отдачей, по словам режиссера, работал его близкий друг Филипп Янковский, который в "Караморе" исполнил тоже одну из ключевых ролей — Раневского.

"Он напоминал 18-летнего человека, готового на все. Если бы я сказал прыгнуть с Дворцового моста в прорубь, он бы сделал. Сумасшедший фанатизм, и отдача, и вера в проект!" — рассказывал журналистам Козловский.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Возлюбленную Караморы по имени Алина сыграла актриса Дарья Балабанова. Именно после ее гибели главный герой объявляет войну тайной организации.

Актриса Дарья Балабанова на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
5 из 10

Возлюбленную Караморы по имени Алина сыграла актриса Дарья Балабанова. Именно после ее гибели главный герой объявляет войну тайной организации.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Любовная линия в сериале у героя Козловского будет и с Нино Нинидзе. В многосерийном триллере она появляется в образе бесстрашной революционерки Пации.

А вот на красной дорожке Нинидзе выглядела как настоящая дива в облегающем платье черного цвета. На премьере актрису поддержал Максим Виторган.

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
6 из 10

Любовная линия в сериале у героя Козловского будет и с Нино Нинидзе. В многосерийном триллере она появляется в образе бесстрашной революционерки Пации.

А вот на красной дорожке Нинидзе выглядела как настоящая дива в облегающем платье черного цвета. На премьере актрису поддержал Максим Виторган.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В сериале также снялся Александр Алябьев (на фото), известный по участию в "Бесах" и "Еще один год", Евгений Шварц, Артур Ваха, Александр Ильин, Игорь Черневич, Ольга Бодров и многие другие.

Актёр Александр Алябьев на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
7 из 10

В сериале также снялся Александр Алябьев (на фото), известный по участию в "Бесах" и "Еще один год", Евгений Шварц, Артур Ваха, Александр Ильин, Игорь Черневич, Ольга Бодров и многие другие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Помимо актеров и членов съемочной группы, премьеру посетили многие друзья и коллеги Данилы Козловского. Например, Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Супруги появились в сдержанных образах в стиле total black.

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
8 из 10

Помимо актеров и членов съемочной группы, премьеру посетили многие друзья и коллеги Данилы Козловского. Например, Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Супруги появились в сдержанных образах в стиле total black.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тренд на все черное поддержала и актриса Оксана Акиньшина. Она выбрала для премьеры сдержанное платье в винтажном стиле с плиссированной юбкой.

Актриса Оксана Акиньшина на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
9 из 10

Тренд на все черное поддержала и актриса Оксана Акиньшина. Она выбрала для премьеры сдержанное платье в винтажном стиле с плиссированной юбкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© Фото : Видеосервис START

Посмотреть "Карамору" пришел даже голливудский актер Джаред Лето. Вернее, его макет в полный рост.

Накануне актер Дмитрий Чеботарев (Граф Дашков) призывал пользователей в инстаграме отмечать и упоминать Джареда Лето, чтобы он появился на премьере.

"Ребятушки, давайте отмечать Джареда под этим постом, чтобы он точно приехал на премьеру нашей "Караморы", — писал актер.

Однако голливудская звезда так и не доехала до Москвы. Видимо, Лето сейчас больше занят подготовкой к выходу блокбастера Marvel "Морбиус", в котором тоже сыграл вампира.

Первые две серии "Караморы" уже доступны в Сети. Новые будут выходить по четвергам.

Актер Дмитрий Чеботарев на закрытой премьере сериала Карамора в кинотеатре Октябрь в Москве
10 из 10

Посмотреть "Карамору" пришел даже голливудский актер Джаред Лето. Вернее, его макет в полный рост.

Накануне актер Дмитрий Чеботарев (Граф Дашков) призывал пользователей в инстаграме отмечать и упоминать Джареда Лето, чтобы он появился на премьере.

"Ребятушки, давайте отмечать Джареда под этим постом, чтобы он точно приехал на премьеру нашей "Караморы", — писал актер.

Однако голливудская звезда так и не доехала до Москвы. Видимо, Лето сейчас больше занят подготовкой к выходу блокбастера Marvel "Морбиус", в котором тоже сыграл вампира.

Первые две серии "Караморы" уже доступны в Сети. Новые будут выходить по четвергам.

© Фото : Видеосервис START
1 из 10

Весь "Октябрь" на целый вечер превратился в мир людей и вампиров. На стенах развесили баннеры ярко-красного цвета, а на полу расстелили алые и черные ковровые дорожки. Все это выглядело одновременно устрашающе и стильно.

На первом этаже киноцентра каждый из гостей мог выбрать, к какой из противоборствующих сторон присоединиться, а на втором — пофотографироваться в тематических зонах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Действие в сериале происходит в начале XX века в Российской империи. Одну из главных ролей — анархиста по прозвищу Карамора — сыграл Данила Козловский. Именно он выясняет, что миром правит мощная тайная организация, состоящая из вампиров.

И хотя за основу сериала взяли одноименный рассказ Максима Горького, по словам Козловского, у его героя нет прототипов.

"Ну, допустим, есть Богров — это реальный персонаж в банде Караморы. Сам Карамора — герой вымышленный, некий собирательный образ революционера начала XX века, двойной агент", — рассказывал актер и режиссер.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Вампир — очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир — вечен", — пояснил автор идеи и сценария Александр Фомин (на фото справа).

Фомин, который давно интересовался эпохой Серебряного века и историей, начал писать сценарий еще в 2014 году. Она постарался "переплести" между собой реальные истории того времени с вымыслом.

"Карамора” — это скорее сказка или миф о той эпохе, — подчеркнул Александр Фомин. — Для знакомого с историей зрителя сюжет станет своеобразной игрой, где приятно и весело находить отсылки. Те же, кто не так хорошо знаком с этим удивительным периодом, я надеюсь, полюбят эпоху Серебряного века так же, как и я".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Съемки сериала, состоящего из восьми серий, длились почти полтора года. За это время команда Козловского работала в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и других локациях. Они оказывались в роскошных усадьбах, заброшенных особняках и павильонах. А для 150 актеров, задействованных в проекте, сшили 700 костюмов.

С особой отдачей, по словам режиссера, работал его близкий друг Филипп Янковский, который в "Караморе" исполнил тоже одну из ключевых ролей — Раневского.

"Он напоминал 18-летнего человека, готового на все. Если бы я сказал прыгнуть с Дворцового моста в прорубь, он бы сделал. Сумасшедший фанатизм, и отдача, и вера в проект!" — рассказывал журналистам Козловский.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Возлюбленную Караморы по имени Алина сыграла актриса Дарья Балабанова. Именно после ее гибели главный герой объявляет войну тайной организации.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Любовная линия в сериале у героя Козловского будет и с Нино Нинидзе. В многосерийном триллере она появляется в образе бесстрашной революционерки Пации.

А вот на красной дорожке Нинидзе выглядела как настоящая дива в облегающем платье черного цвета. На премьере актрису поддержал Максим Виторган.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 10

В сериале также снялся Александр Алябьев (на фото), известный по участию в "Бесах" и "Еще один год", Евгений Шварц, Артур Ваха, Александр Ильин, Игорь Черневич, Ольга Бодров и многие другие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Помимо актеров и членов съемочной группы, премьеру посетили многие друзья и коллеги Данилы Козловского. Например, Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Супруги появились в сдержанных образах в стиле total black.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 10

Тренд на все черное поддержала и актриса Оксана Акиньшина. Она выбрала для премьеры сдержанное платье в винтажном стиле с плиссированной юбкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Посмотреть "Карамору" пришел даже голливудский актер Джаред Лето. Вернее, его макет в полный рост.

Накануне актер Дмитрий Чеботарев (Граф Дашков) призывал пользователей в инстаграме отмечать и упоминать Джареда Лето, чтобы он появился на премьере.

"Ребятушки, давайте отмечать Джареда под этим постом, чтобы он точно приехал на премьеру нашей "Караморы", — писал актер.

Однако голливудская звезда так и не доехала до Москвы. Видимо, Лето сейчас больше занят подготовкой к выходу блокбастера Marvel "Морбиус", в котором тоже сыграл вампира.

Первые две серии "Караморы" уже доступны в Сети. Новые будут выходить по четвергам.

© Фото : Видеосервис START
В пресс-службе Start рассказали "Ведомостям", что "иск еще не получали и надеялись, что удастся прийти к взаимопониманию в досудебном порядке, поскольку вели с партнерами переговоры о реструктуризации платежей "в связи со сложившейся форс–мажорной ситуацией".
"Бизнес-модель Start строится на окупаемости контента не только от премьеры на собственной платформе, но и от дальнейшей дистрибуции на другие платформы и телеканалы в России и за рубежом. До подписания нашего договора уже начались переговоры с международными крупными площадками и с телеканалами в России. В связи со специальной военной операцией переговоры и подписание договоров дистрибуции остановились. В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы", — цитирует издание пресс-службу Start.
Карамора. Первый официальный тизер (сериал Данилы Козловского)
7 декабря 2021, 15:30Культура
Вышел тизер сериала "Карамора", который снял Данила Козловский
Козловский надеется, что "вопрос каким–то образом удастся все же урегулировать в ближайшее время".
Премьера "Караморы" состоялась в январе 2022 года. Действие в сериале разворачивается в начале XX века в альтернативной Российской империи. Козловский не только срежиссировал проект, но и сыграл одну из главных ролей — анархиста по прозвищу Карамора. Его персонаж узнает, что миром правит тайная организация вампиров.
Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 18:31Культура
Данила Козловский сыграет врача, изгоняющего демонов из пациентов
 
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