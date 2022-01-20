В Москве прошла закрытая премьера сериала Данилы Козловского "Карамора"

Весь "Октябрь" на целый вечер превратился в мир людей и вампиров. На стенах развесили баннеры ярко-красного цвета, а на полу расстелили алые и черные ковровые дорожки. Все это выглядело одновременно устрашающе и стильно.

На первом этаже киноцентра каждый из гостей мог выбрать, к какой из противоборствующих сторон присоединиться, а на втором — пофотографироваться в тематических зонах.