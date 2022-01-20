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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220120/premier-1768696442.html
В Москве прошла закрытая премьера сериала Данилы Козловского "Карамора"
В Москве прошла закрытая премьера сериала Данилы Козловского "Карамора" - РИА Новости, 20.01.2022
В Москве прошла закрытая премьера сериала Данилы Козловского "Карамора"
В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла закрытая премьера первого сериала Данилы Козловского "Карамора". О том, кто в чем и с кем ходил по красным ковровым... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:42
2022-01-20T13:42
фото
культура
москва
данила козловский
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла закрытая премьера первого сериала Данилы Козловского "Карамора". О том, кто в чем и с кем ходил по красным ковровым дорожкам — в фотоленте РИА Новости.
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13:42 20.01.2022
 
В Москве прошла закрытая премьера сериала Данилы Козловского "Карамора"

В Москве прошла закрытая премьера сериала Данилы Козловского "Карамора"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла закрытая премьера первого сериала Данилы Козловского "Карамора". О том, кто в чем и с кем ходил по красным ковровым дорожкам — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Весь "Октябрь" на целый вечер превратился в мир людей и вампиров. На стенах развесили баннеры ярко-красного цвета, а на полу расстелили алые и черные ковровые дорожки. Все это выглядело одновременно устрашающе и стильно.

На первом этаже киноцентра каждый из гостей мог выбрать, к какой из противоборствующих сторон присоединиться, а на втором — пофотографироваться в тематических зонах.

Премьера сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
1 из 10

Весь "Октябрь" на целый вечер превратился в мир людей и вампиров. На стенах развесили баннеры ярко-красного цвета, а на полу расстелили алые и черные ковровые дорожки. Все это выглядело одновременно устрашающе и стильно.

На первом этаже киноцентра каждый из гостей мог выбрать, к какой из противоборствующих сторон присоединиться, а на втором — пофотографироваться в тематических зонах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Действие в сериале происходит в начале XX века в Российской империи. Одну из главных ролей — анархиста по прозвищу Карамора — сыграл Данила Козловский. Именно он выясняет, что миром правит мощная тайная организация, состоящая из вампиров.

И хотя за основу сериала взяли одноименный рассказ Максима Горького, по словам Козловского, у его героя нет прототипов.

"Ну, допустим, есть Богров — это реальный персонаж в банде Караморы. Сам Карамора — герой вымышленный, некий собирательный образ революционера начала XX века, двойной агент", — рассказывал актер и режиссер.

Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
2 из 10

Действие в сериале происходит в начале XX века в Российской империи. Одну из главных ролей — анархиста по прозвищу Карамора — сыграл Данила Козловский. Именно он выясняет, что миром правит мощная тайная организация, состоящая из вампиров.

И хотя за основу сериала взяли одноименный рассказ Максима Горького, по словам Козловского, у его героя нет прототипов.

"Ну, допустим, есть Богров — это реальный персонаж в банде Караморы. Сам Карамора — герой вымышленный, некий собирательный образ революционера начала XX века, двойной агент", — рассказывал актер и режиссер.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Вампир — очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир — вечен", — пояснил автор идеи и сценария Александр Фомин (на фото справа).

Фомин, который давно интересовался эпохой Серебряного века и историей, начал писать сценарий еще в 2014 году. Она постарался "переплести" между собой реальные истории того времени с вымыслом.

"Карамора” — это скорее сказка или миф о той эпохе, — подчеркнул Александр Фомин. — Для знакомого с историей зрителя сюжет станет своеобразной игрой, где приятно и весело находить отсылки. Те же, кто не так хорошо знаком с этим удивительным периодом, я надеюсь, полюбят эпоху Серебряного века так же, как и я".

Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский и актер Александр Фомин (справа) на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
3 из 10

"Вампир — очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир — вечен", — пояснил автор идеи и сценария Александр Фомин (на фото справа).

Фомин, который давно интересовался эпохой Серебряного века и историей, начал писать сценарий еще в 2014 году. Она постарался "переплести" между собой реальные истории того времени с вымыслом.

"Карамора” — это скорее сказка или миф о той эпохе, — подчеркнул Александр Фомин. — Для знакомого с историей зрителя сюжет станет своеобразной игрой, где приятно и весело находить отсылки. Те же, кто не так хорошо знаком с этим удивительным периодом, я надеюсь, полюбят эпоху Серебряного века так же, как и я".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Съемки сериала, состоящего из восьми серий, длились почти полтора года. За это время команда Козловского работала в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и других локациях. Они оказывались в роскошных усадьбах, заброшенных особняках и павильонах. А для 150 актеров, задействованных в проекте, сшили 700 костюмов.

С особой отдачей, по словам режиссера, работал его близкий друг Филипп Янковский, который в "Караморе" исполнил тоже одну из ключевых ролей — Раневского.

"Он напоминал 18-летнего человека, готового на все. Если бы я сказал прыгнуть с Дворцового моста в прорубь, он бы сделал. Сумасшедший фанатизм, и отдача, и вера в проект!" — рассказывал журналистам Козловский.

Актёр, кинорежиссёр и кинопродюсер Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
4 из 10

Съемки сериала, состоящего из восьми серий, длились почти полтора года. За это время команда Козловского работала в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и других локациях. Они оказывались в роскошных усадьбах, заброшенных особняках и павильонах. А для 150 актеров, задействованных в проекте, сшили 700 костюмов.

С особой отдачей, по словам режиссера, работал его близкий друг Филипп Янковский, который в "Караморе" исполнил тоже одну из ключевых ролей — Раневского.

"Он напоминал 18-летнего человека, готового на все. Если бы я сказал прыгнуть с Дворцового моста в прорубь, он бы сделал. Сумасшедший фанатизм, и отдача, и вера в проект!" — рассказывал журналистам Козловский.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Возлюбленную Караморы по имени Алина сыграла актриса Дарья Балабанова. Именно после ее гибели главный герой объявляет войну тайной организации.

Актриса Дарья Балабанова на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
5 из 10

Возлюбленную Караморы по имени Алина сыграла актриса Дарья Балабанова. Именно после ее гибели главный герой объявляет войну тайной организации.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Любовная линия в сериале у героя Козловского будет и с Нино Нинидзе. В многосерийном триллере она появляется в образе бесстрашной революционерки Пации.

А вот на красной дорожке Нинидзе выглядела как настоящая дива в облегающем платье черного цвета. На премьере актрису поддержал Максим Виторган.

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
6 из 10

Любовная линия в сериале у героя Козловского будет и с Нино Нинидзе. В многосерийном триллере она появляется в образе бесстрашной революционерки Пации.

А вот на красной дорожке Нинидзе выглядела как настоящая дива в облегающем платье черного цвета. На премьере актрису поддержал Максим Виторган.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В сериале также снялся Александр Алябьев (на фото), известный по участию в "Бесах" и "Еще один год", Евгений Шварц, Артур Ваха, Александр Ильин, Игорь Черневич, Ольга Бодров и многие другие.

Актёр Александр Алябьев на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
7 из 10

В сериале также снялся Александр Алябьев (на фото), известный по участию в "Бесах" и "Еще один год", Евгений Шварц, Артур Ваха, Александр Ильин, Игорь Черневич, Ольга Бодров и многие другие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Помимо актеров и членов съемочной группы, премьеру посетили многие друзья и коллеги Данилы Козловского. Например, Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Супруги появились в сдержанных образах в стиле total black.

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
8 из 10

Помимо актеров и членов съемочной группы, премьеру посетили многие друзья и коллеги Данилы Козловского. Например, Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Супруги появились в сдержанных образах в стиле total black.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тренд на все черное поддержала и актриса Оксана Акиньшина. Она выбрала для премьеры сдержанное платье в винтажном стиле с плиссированной юбкой.

Актриса Оксана Акиньшина на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
9 из 10

Тренд на все черное поддержала и актриса Оксана Акиньшина. Она выбрала для премьеры сдержанное платье в винтажном стиле с плиссированной юбкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© Фото : Видеосервис START

Посмотреть "Карамору" пришел даже голливудский актер Джаред Лето. Вернее, его макет в полный рост.

Накануне актер Дмитрий Чеботарев (Граф Дашков) призывал пользователей в инстаграме отмечать и упоминать Джареда Лето, чтобы он появился на премьере.

"Ребятушки, давайте отмечать Джареда под этим постом, чтобы он точно приехал на премьеру нашей "Караморы", — писал актер.

Однако голливудская звезда так и не доехала до Москвы. Видимо, Лето сейчас больше занят подготовкой к выходу блокбастера Marvel "Морбиус", в котором тоже сыграл вампира.

Первые две серии "Караморы" уже доступны в Сети. Новые будут выходить по четвергам.

Актер Дмитрий Чеботарев на закрытой премьере сериала Карамора в кинотеатре Октябрь в Москве
10 из 10

Посмотреть "Карамору" пришел даже голливудский актер Джаред Лето. Вернее, его макет в полный рост.

Накануне актер Дмитрий Чеботарев (Граф Дашков) призывал пользователей в инстаграме отмечать и упоминать Джареда Лето, чтобы он появился на премьере.

"Ребятушки, давайте отмечать Джареда под этим постом, чтобы он точно приехал на премьеру нашей "Караморы", — писал актер.

Однако голливудская звезда так и не доехала до Москвы. Видимо, Лето сейчас больше занят подготовкой к выходу блокбастера Marvel "Морбиус", в котором тоже сыграл вампира.

Первые две серии "Караморы" уже доступны в Сети. Новые будут выходить по четвергам.

© Фото : Видеосервис START
 
КультураФотоМоскваДанила КозловскийНовости культурыКино и сериалыФилипп ЯнковскийОксана АкиньшинаДжаред Лето
 
 
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