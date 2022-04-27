Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в России
Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная: ситуация с COVID-19 в России стабильная
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России сейчас относительно стабильная, но подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сейчас относительно стабильная. Эпидемический процесс COVID-19 характеризуется невысокой активностью, что находит своё отражение в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемости", — сказала Пшеничная.
При этом она отметила, что подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, особенно если в Россию придёт какой-либо новый эпидемически значимый вариант вируса.
Осенью, когда начинается сезон респираторных вирусов, коронавирус также может вновь активизироваться. К этому времени нужно подготовиться и своевременно пройти вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19, подчеркнула эксперт.