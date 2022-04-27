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Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости, 27.04.2022
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Распространение коронавируса
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Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в России
Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости, 27.04.2022
Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в России
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России сейчас относительно стабильная, но подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T03:45
2022-04-27T03:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
россия
наталья пшеничная
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России сейчас относительно стабильная, но подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.При этом она отметила, что подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, особенно если в Россию придёт какой-либо новый эпидемически значимый вариант вируса.Осенью, когда начинается сезон респираторных вирусов, коронавирус также может вновь активизироваться. К этому времени нужно подготовиться и своевременно пройти вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19, подчеркнула эксперт.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, россия, наталья пшеничная
03:45 27.04.2022
 
Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в России

Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная: ситуация с COVID-19 в России стабильная

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России сейчас относительно стабильная, но подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сейчас относительно стабильная. Эпидемический процесс COVID-19 характеризуется невысокой активностью, что находит своё отражение в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемости", — сказала Пшеничная.
При этом она отметила, что подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, особенно если в Россию придёт какой-либо новый эпидемически значимый вариант вируса.
Осенью, когда начинается сезон респираторных вирусов, коронавирус также может вновь активизироваться. К этому времени нужно подготовиться и своевременно пройти вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19, подчеркнула эксперт.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбществоРоссияНаталья Пшеничная
 
 
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