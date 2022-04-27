https://ria.ru/20220427/kovid-1785651091.html

Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в России

Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости, 27.04.2022

Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в России

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России сейчас относительно стабильная, но подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T03:45

2022-04-27T03:45

2022-04-27T03:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

россия

наталья пшеничная

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России сейчас относительно стабильная, но подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.При этом она отметила, что подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, особенно если в Россию придёт какой-либо новый эпидемически значимый вариант вируса.Осенью, когда начинается сезон респираторных вирусов, коронавирус также может вновь активизироваться. К этому времени нужно подготовиться и своевременно пройти вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19, подчеркнула эксперт.

https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, россия, наталья пшеничная