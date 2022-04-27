https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785739037.html
На Кубани отменили режим повышенной готовности по COVID-19
На Кубани отменили режим повышенной готовности по COVID-19 - РИА Новости, 27.04.2022
На Кубани отменили режим повышенной готовности по COVID-19
Режим повышенной готовности, введённый на Кубани два года назад в связи с угрозой распространения коронавируса, отменяется с 1 мая, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:59
2022-04-27T13:59
2022-04-27T13:59
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
краснодарский край
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вениамин кондратьев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности, введённый на Кубани два года назад в связи с угрозой распространения коронавируса, отменяется с 1 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."С учётом снижения заболеваемости приняли решение отменить режим повышенной готовности с 1 мая. А значит, перестают действовать ограничения: на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек; по заполняемости кинотеатров, театров, концертных и зрительных залов; по времени работы кафе и ресторанов, предприятий общественного питания", - написал Кондратьев в своем Telegram.При этом, добавил он, согласно постановлению главного санитарного врача региона масочный режим в крае пока сохраняется.По данным губернатора, с начала марта, когда выявлялось более 1 тысячи случаев коронавируса, заболеваемость существенно снизилась: сейчас количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 500 человек день, в частности, в среду зафиксировано 226 новых случаев. При этом большинство новых случаев приходятся на омикрон-штамм, который практически всегда лечится дома и не вызывает тяжелых осложнений, и текущая эпидситуация позволила властям края закрыть 15 ковидных госпиталей на 6200 мест, написал губернатор. Сейчас, по его словам, на Кубани развёрнутыми остаются 1500 коек, из которых 37% свободны.Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса власти Краснодарского края ввели с 13 марта 2020 года, с тех пор он неоднократно продлевался.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
На Кубани отменили режим повышенной готовности по COVID-19
Режим повышенной готовности по COVID-19 отменяется на Кубани с 1 мая
КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости.
Режим повышенной готовности, введённый на Кубани два года назад в связи с угрозой распространения коронавируса, отменяется с 1 мая, сообщил
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"С учётом снижения заболеваемости приняли решение отменить режим повышенной готовности с 1 мая. А значит, перестают действовать ограничения: на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек; по заполняемости кинотеатров, театров, концертных и зрительных залов; по времени работы кафе и ресторанов, предприятий общественного питания", - написал Кондратьев в своем Telegram.
При этом, добавил он, согласно постановлению главного санитарного врача региона масочный режим в крае пока сохраняется.
По данным губернатора, с начала марта, когда выявлялось более 1 тысячи случаев коронавируса, заболеваемость существенно снизилась: сейчас количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 500 человек день, в частности, в среду зафиксировано 226 новых случаев. При этом большинство новых случаев приходятся на омикрон-штамм, который практически всегда лечится дома и не вызывает тяжелых осложнений, и текущая эпидситуация позволила властям края закрыть 15 ковидных госпиталей на 6200 мест, написал губернатор. Сейчас, по его словам, на Кубани развёрнутыми остаются 1500 коек, из которых 37% свободны.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса власти Краснодарского края
ввели с 13 марта 2020 года, с тех пор он неоднократно продлевался.