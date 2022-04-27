https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785688677.html
В России за сутки госпитализировали 2986 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2986 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.04.2022
В России за сутки госпитализировали 2986 человек с COVID-19
Почти три тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 5,54% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:04
2022-04-27T11:04
2022-04-27T11:04
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Почти три тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 5,54% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 27 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 986 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,54%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение в 44, ситуация не изменилась в пяти субъектах РФ."Выявлено 7 705 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 163 человека", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 11 477 человек, что на 3,55% меньше по сравнению с 26 апреля.
https://ria.ru/20220427/kovid-1785651091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали 2986 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 7705 новых случаев COVID-19, умерли 163 человека