https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785688677.html

В России за сутки госпитализировали 2986 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2986 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.04.2022

В России за сутки госпитализировали 2986 человек с COVID-19

Почти три тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 5,54% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:04

2022-04-27T11:04

2022-04-27T11:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760754103_351:0:3068:1528_1920x0_80_0_0_ae397ff35a8b97d796595839941404df.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Почти три тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 5,54% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 27 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 986 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,54%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение в 44, ситуация не изменилась в пяти субъектах РФ."Выявлено 7 705 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 163 человека", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 11 477 человек, что на 3,55% меньше по сравнению с 26 апреля.

https://ria.ru/20220427/kovid-1785651091.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы