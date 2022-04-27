06:14 27.04.2022 (обновлено: 08:27 27.04.2022)
Военный корабль КНР прошел через воды Японии, заявили в Токио
Минобороны Японии: военный корабль КНР прошел через территориальные воды страны
© Фото : U.S. NavyКорабль Военно-морских сил КНР
© Фото : U.S. Navy
Корабль Военно-морских сил КНР. Архивное фото
ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Гидрографический корабль военного флота Китая прошел через территориальные воды Японии, сообщило в среду министерство обороны Японии.
"Около 23 часов 26 апреля (17.00 мск) к западу от острова Кутиноэрабу гидрографическое судно китайского военного флота вошло в территориальные воды нашей страны. Затем около 2.10 27 апреля (20.10 мск 26 апреля) указанный корабль вышел из территориальных вод нашей страны в районе южной части острова Якусима и направился на юго-восток", — говорится в сообщении.
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио заявил, что в связи с инцидентом "по дипломатическим каналам китайской стороне была передана озабоченность" Токио.
"Япония внимательно следит за движениями китайских военных судов и сохраняет бдительность", - сказал генсек.
Ранее подобное появление китайского военного гидрографического судна в территориальных водах Японии было зафиксировано в ноябре прошлого года.