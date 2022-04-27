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Военный корабль КНР прошел через воды Японии, заявили в Токио

Военный корабль КНР прошел через воды Японии, заявили в Токио - РИА Новости, 27.04.2022

Военный корабль КНР прошел через воды Японии, заявили в Токио

Гидрографический корабль военного флота Китая прошел через территориальные воды Японии, сообщило в среду министерство обороны Японии. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T06:14

2022-04-27T06:14

2022-04-27T08:27

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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Гидрографический корабль военного флота Китая прошел через территориальные воды Японии, сообщило в среду министерство обороны Японии.Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио заявил, что в связи с инцидентом "по дипломатическим каналам китайской стороне была передана озабоченность" Токио."Япония внимательно следит за движениями китайских военных судов и сохраняет бдительность", - сказал генсек.Ранее подобное появление китайского военного гидрографического судна в территориальных водах Японии было зафиксировано в ноябре прошлого года.

https://ria.ru/20220427/esminets-1785653122.html

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в мире, япония, китай