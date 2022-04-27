https://ria.ru/20220427/kompanii-1785757852.html
В Госдуме призвали западные компании извиниться перед возвращением в Россию
В Госдуме призвали западные компании извиниться перед возвращением в Россию - РИА Новости, 27.04.2022
В Госдуме призвали западные компании извиниться перед возвращением в Россию
Западным компаниям, возвращающимся на рынок в РФ, следует сначала извиняться перед российскими потребителями за свой уход, Минпромторгу нужно определить... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:12
2022-04-27T15:12
2022-04-27T15:12
экономика
россия
госдума рф
султан хамзаев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Западным компаниям, возвращающимся на рынок в РФ, следует сначала извиняться перед российскими потребителями за свой уход, Минпромторгу нужно определить алгоритм их возврата, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Ранее во вторник на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории России с 30 апреля. После этого, на горячей линии компании РИА Новости сообщили, что информация на сайте появилась в результате технического сбоя."Тихо не получится! Считаю, что их возвращение должно начинаться с извинений в адрес российского потребителя, своих клиентов. Зарабатывать любой ценой - плохая манера Запада", - подчеркнул политик. Как заявил парламентарий, западные компании, после того, как их "политический манифест" закончился "репутационным и экономическим ударом для них самих же", "бесшумно" возвращаются в РФ и "аккуратно открывают свои магазины".Среди таких компаний политик назвал бренд одежды Zara, торговую мебельную сеть IKEA и сеть стройтоваров OBI, салоны Toyota и Lexus. Запрос с предложением создать алгоритм возврата компаний в РФ, предусматривающий "извинения" перед российскими покупателями, будет направлен в Минпромторг, уточнил он."От себя предложу министерству промышленности и торговли Российской Федерации определить алгоритм возврата западных компаний, который должен сопровождаться моральной стороной вопроса", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220427/zamestim-1785735592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф, султан хамзаев, санкции в отношении россии
В Госдуме призвали западные компании извиниться перед возвращением в Россию
Депутат Хамзаев призвал западные компании извиниться перед возвращением в Россию
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Западным компаниям, возвращающимся на рынок в РФ, следует сначала извиняться перед российскими потребителями за свой уход, Минпромторгу нужно определить алгоритм их возврата, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Ранее во вторник на сайте Zara
появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории России
с 30 апреля. После этого, на горячей линии компании РИА Новости сообщили, что информация на сайте появилась в результате технического сбоя.
"Тихо не получится! Считаю, что их возвращение должно начинаться с извинений в адрес российского потребителя, своих клиентов. Зарабатывать любой ценой - плохая манера Запада", - подчеркнул политик. Как заявил парламентарий, западные компании, после того, как их "политический манифест" закончился "репутационным и экономическим ударом для них самих же", "бесшумно" возвращаются в РФ и "аккуратно открывают свои магазины".
Среди таких компаний политик назвал бренд одежды Zara, торговую мебельную сеть IKEA
и сеть стройтоваров OBI
, салоны Toyota
и Lexus
. Запрос с предложением создать алгоритм возврата компаний в РФ, предусматривающий "извинения" перед российскими покупателями, будет направлен в Минпромторг
, уточнил он.
"От себя предложу министерству промышленности и торговли Российской Федерации определить алгоритм возврата западных компаний, который должен сопровождаться моральной стороной вопроса", - резюмировал он.