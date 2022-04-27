https://ria.ru/20220427/kompanii-1785757852.html

В Госдуме призвали западные компании извиниться перед возвращением в Россию

В Госдуме призвали западные компании извиниться перед возвращением в Россию - РИА Новости, 27.04.2022

В Госдуме призвали западные компании извиниться перед возвращением в Россию

Западным компаниям, возвращающимся на рынок в РФ, следует сначала извиняться перед российскими потребителями за свой уход, Минпромторгу нужно определить... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:12

2022-04-27T15:12

2022-04-27T15:12

экономика

россия

госдума рф

султан хамзаев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Западным компаниям, возвращающимся на рынок в РФ, следует сначала извиняться перед российскими потребителями за свой уход, Минпромторгу нужно определить алгоритм их возврата, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Ранее во вторник на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории России с 30 апреля. После этого, на горячей линии компании РИА Новости сообщили, что информация на сайте появилась в результате технического сбоя."Тихо не получится! Считаю, что их возвращение должно начинаться с извинений в адрес российского потребителя, своих клиентов. Зарабатывать любой ценой - плохая манера Запада", - подчеркнул политик. Как заявил парламентарий, западные компании, после того, как их "политический манифест" закончился "репутационным и экономическим ударом для них самих же", "бесшумно" возвращаются в РФ и "аккуратно открывают свои магазины".Среди таких компаний политик назвал бренд одежды Zara, торговую мебельную сеть IKEA и сеть стройтоваров OBI, салоны Toyota и Lexus. Запрос с предложением создать алгоритм возврата компаний в РФ, предусматривающий "извинения" перед российскими покупателями, будет направлен в Минпромторг, уточнил он."От себя предложу министерству промышленности и торговли Российской Федерации определить алгоритм возврата западных компаний, который должен сопровождаться моральной стороной вопроса", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220427/zamestim-1785735592.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, госдума рф, султан хамзаев, санкции в отношении россии