https://ria.ru/20220427/kolbasna-1785749647.html

МИД Приднестровья обвинил Украину в "инцидентах" в селе Колбасна

МИД Приднестровья обвинил Украину в "инцидентах" в селе Колбасна - РИА Новости, 27.04.2022

МИД Приднестровья обвинил Украину в "инцидентах" в селе Колбасна

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что за "инцидентами" в селе Колбасна стоит Украина. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:40

2022-04-27T14:40

2022-04-27T15:42

в мире

приднестровская молдавская республика

украина

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:71:1401:859_1920x0_80_0_0_39d8c4ac52dd6ee6520ff5ba88c71464.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что за "инцидентами" в селе Колбасна стоит Украина."Были инциденты возле склада боеприпасов в (селе) Колбасна. Что касается того, кто стоит (за этим), то по первым предварительным данным следствия, следы ведут в Украину", - сказал Игнатьев в эфире канала "Россия 24".В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы. Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785736253.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

приднестровская молдавская республика

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, приднестровская молдавская республика, украина, молдавия