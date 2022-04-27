14:40 27.04.2022 (обновлено: 15:42 27.04.2022)
МИД Приднестровья обвинил Украину в "инцидентах" в селе Колбасна
МИД Приднестровья заявил, что за "инцидентами" в селе Колбасна стоит Украина
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что за "инцидентами" в селе Колбасна стоит Украина.
"Были инциденты возле склада боеприпасов в (селе) Колбасна. Что касается того, кто стоит (за этим), то по первым предварительным данным следствия, следы ведут в Украину", - сказал Игнатьев в эфире канала "Россия 24".
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы. Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.