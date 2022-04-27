https://ria.ru/20220427/kitay-1785676835.html
Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве
Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве - РИА Новости, 27.04.2022
Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве
Информация о поставках Китаем оружия Москве не соответствует действительности, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:24
2022-04-27T10:24
2022-04-27T10:29
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
китай
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Информация о поставках Китаем оружия Москве не соответствует действительности, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов."Я, честно говоря, ума не приложу, откуда это взялось. Видимо, кому-то захотелось просто как-то позвонче прозвучать, вот и придумали страшилку. Ведь, насколько я помню, даже американское военное ведомство, которое уж никак не уличишь в излишней любви в правдивой информации, и то вынуждено было откреститься от этой явной выдумки", - сказал Денисов в эфире канала "Россия 24", комментируя заявления в западных СМИ о передаче Китаем оружия России.По его словам, подобные заявления "ни на чем не основаны".
https://ria.ru/20220427/most-1785653384.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, китай
10:24 27.04.2022 (обновлено: 10:29 27.04.2022)
Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве
Посол в Пекине: информация о поставках КНР оружия России не соответствует действительности