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Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве - РИА Новости, 27.04.2022
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Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве
Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве - РИА Новости, 27.04.2022
Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве
Информация о поставках Китаем оружия Москве не соответствует действительности, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:24
2022-04-27T10:29
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
китай
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Информация о поставках Китаем оружия Москве не соответствует действительности, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов."Я, честно говоря, ума не приложу, откуда это взялось. Видимо, кому-то захотелось просто как-то позвонче прозвучать, вот и придумали страшилку. Ведь, насколько я помню, даже американское военное ведомство, которое уж никак не уличишь в излишней любви в правдивой информации, и то вынуждено было откреститься от этой явной выдумки", - сказал Денисов в эфире канала "Россия 24", комментируя заявления в западных СМИ о передаче Китаем оружия России.По его словам, подобные заявления "ни на чем не основаны".
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, китай
10:24 27.04.2022 (обновлено: 10:29 27.04.2022)
 
Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве

Посол в Пекине: информация о поставках КНР оружия России не соответствует действительности

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Информация о поставках Китаем оружия Москве не соответствует действительности, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.
"Я, честно говоря, ума не приложу, откуда это взялось. Видимо, кому-то захотелось просто как-то позвонче прозвучать, вот и придумали страшилку. Ведь, насколько я помню, даже американское военное ведомство, которое уж никак не уличишь в излишней любви в правдивой информации, и то вынуждено было откреститься от этой явной выдумки", - сказал Денисов в эфире канала "Россия 24", комментируя заявления в западных СМИ о передаче Китаем оружия России.
По его словам, подобные заявления "ни на чем не основаны".
Мост Нижнеленинское — Тунцзян - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
05:41
Завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай
 
В миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииКитай
 
 
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