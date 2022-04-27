https://ria.ru/20220427/kitay-1785676835.html

Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве

Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве - РИА Новости, 27.04.2022

Посол России опроверг информацию о поставках Пекином оружия Москве

Информация о поставках Китаем оружия Москве не соответствует действительности, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:24

2022-04-27T10:24

2022-04-27T10:29

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Информация о поставках Китаем оружия Москве не соответствует действительности, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов."Я, честно говоря, ума не приложу, откуда это взялось. Видимо, кому-то захотелось просто как-то позвонче прозвучать, вот и придумали страшилку. Ведь, насколько я помню, даже американское военное ведомство, которое уж никак не уличишь в излишней любви в правдивой информации, и то вынуждено было откреститься от этой явной выдумки", - сказал Денисов в эфире канала "Россия 24", комментируя заявления в западных СМИ о передаче Китаем оружия России.По его словам, подобные заявления "ни на чем не основаны".

https://ria.ru/20220427/most-1785653384.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, китай