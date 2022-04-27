https://ria.ru/20220427/kinofilmy-1785807333.html

В Твери презентовали кинофильмы для уроков в школах России

В Твери презентовали кинофильмы для уроков в школах России - РИА Новости, 27.04.2022

В Твери презентовали кинофильмы для уроков в школах России

В Твери в мультимедийном парке "Россия – Моя история" в среду состоялась презентация фильмов "Навсегда" и "Дом", созданных в рамках Всероссийского проекта... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:59

2022-04-27T17:59

2022-04-27T17:59

тверская область

игорь руденя

тверь

фильмы

кино

дети

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ТВЕРЬ, 27 апр – РИА Новости. В Твери в мультимедийном парке "Россия – Моя история" в среду состоялась презентация фильмов "Навсегда" и "Дом", созданных в рамках Всероссийского проекта "Киноуроки в школах России", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.В презентации приняли полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, который находится с рабочей поездкой в Тверской области и губернатор региона Игорь Руденя. На презентацию были приглашены школьники из Твери и районов области, а также дети, прибывшие в региони из Луганской и Донецких народных республик.Проект "Киноуроки в школах России" направлен на формирование системы воспитания детей и молодёжи через создание художественных фильмов при непосредственном участии подрастающего поколения.Фильмы создаются на средства, полученные образовательными учреждениями за сбор макулатуры в рамках акции "Киноэкология". Так, школьники из всех муниципалитетов Верхневолжья провели сбор макулатуры и на вырученный 1 миллион рублей был создан фильм "Дом". В основе сюжета фильма "Дом" - история о воспитаннике детского дома, который благодаря неравнодушию взрослых, дружбе, труду, коллективному творчеству раскрывает свой талант. В съемках в качестве актёров были задействованы школьники из Вышнего Волочка, Твери, воспитанники Медновской санаторной школы-интерната."У нас очень талантливые дети, молодежь. Это очень серьёзное произведение и по смыслу, и по качеству исполнения", - сказал глава региона Игорь Руденя.Он поддержал инициативу школьников о проведении кинофестиваля Центрального федерального округа в Тверской области.В настоящее время в рамках проекта "Киноуроки в школах России", который реализуется в 78 регионах страны, создан 41 фильм.

https://ria.ru/20220427/programma-1785692657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, тверь, фильмы, кино, дети