https://ria.ru/20220427/kino-1785715667.html

Владельцы кинотеатров осудили незаконные показы зарубежного кино в России

Владельцы кинотеатров осудили незаконные показы зарубежного кино в России - РИА Новости, 27.04.2022

Владельцы кинотеатров осудили незаконные показы зарубежного кино в России

Совет ассоциации владельцев кинотеатров осудил незаконный публичный показ фильмов, на которые отсутствуют права на демонстрацию. Соответствующее заявление... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:18

2022-04-27T13:18

2022-04-27T13:18

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Совет ассоциации владельцев кинотеатров осудил незаконный публичный показ фильмов, на которые отсутствуют права на демонстрацию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации. "Мы создавали и всегда вели свою предпринимательскую деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и поэтому любая деятельность, попадающая под определение "нарушение закона", не может быть поддержана АВК", — говорится в публикации.В сообщении обращают внимание на то, что при отсутствии каких-либо новых законов или нормативных актов, регулирующих взаимоотношения с кинокомпаниями из недружественных стран, принявших решение приостановить деятельность на территории России, кинопоказ, проводимый без лицензии, а также без прокатного удостоверения на фильм, нарушает УК и КоАП РФ."Незаконная публичная демонстрация пиратских, а точнее и правильнее – ворованных, копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает нас в темные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия", — заявляется на сайте Ассоциации. Ранее в СМИ сообщили, что в городах России начали проводить неофициальные показы зарубежных кинолент, среди которых боевик "Бэтмен", комедия "Не смотрите наверх" и мультфильм "Я краснею".

https://ria.ru/20220426/kino-1785514574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

россия, украина, новости культуры, кино и сериалы