https://ria.ru/20220427/kiberataki-1785688135.html
Вице-премьер Украины признал причастность Киева к кибератакам против России
Вице-премьер Украины признал причастность Киева к кибератакам против России - РИА Новости, 27.04.2022
Вице-премьер Украины признал причастность Киева к кибератакам против России
Украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров признался, что Киев ответственен за сотни кибератак против предприятий и компаний РФ и... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:02
2022-04-27T11:02
2022-04-27T11:15
в мире
владимир путин
украина
россия
киев
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров признался, что Киев ответственен за сотни кибератак против предприятий и компаний РФ и Белоруссии."Мы осуществили более 660 кибератак и (DDoS) атак против российского и белорусского бизнеса, компаний, банков и учреждений", - сказал Федоров в интервью испанскому изданию Pais.Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил в марте, что Киев привлек к кибератакам более 300 тысяч человек, проживающих как на Украине, так и за ее пределами. По его словам, власти Украины дают этим людям задания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220311/rostekh-1777654600.html
https://ria.ru/20220303/mid-1776311642.html
украина
россия
киев
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, киев, белоруссия
11:02 27.04.2022 (обновлено: 11:15 27.04.2022)
Вице-премьер Украины признал причастность Киева к кибератакам против России
Вице-премьер Украины Федоров признал причастность Киева к кибератакам против России