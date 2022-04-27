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Вице-премьер Украины признал причастность Киева к кибератакам против России - РИА Новости, 27.04.2022
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Вице-премьер Украины признал причастность Киева к кибератакам против России
Вице-премьер Украины признал причастность Киева к кибератакам против России - РИА Новости, 27.04.2022
Вице-премьер Украины признал причастность Киева к кибератакам против России
Украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров признался, что Киев ответственен за сотни кибератак против предприятий и компаний РФ и... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:02
2022-04-27T11:15
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров признался, что Киев ответственен за сотни кибератак против предприятий и компаний РФ и Белоруссии."Мы осуществили более 660 кибератак и (DDoS) атак против российского и белорусского бизнеса, компаний, банков и учреждений", - сказал Федоров в интервью испанскому изданию Pais.Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил в марте, что Киев привлек к кибератакам более 300 тысяч человек, проживающих как на Украине, так и за ее пределами. По его словам, власти Украины дают этим людям задания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220311/rostekh-1777654600.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, белоруссия
11:02 27.04.2022 (обновлено: 11:15 27.04.2022)
 
Вице-премьер Украины признал причастность Киева к кибератакам против России

Вице-премьер Украины Федоров признал причастность Киева к кибератакам против России

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров признался, что Киев ответственен за сотни кибератак против предприятий и компаний РФ и Белоруссии.
"Мы осуществили более 660 кибератак и (DDoS) атак против российского и белорусского бизнеса, компаний, банков и учреждений", - сказал Федоров в интервью испанскому изданию Pais.
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 13:52
"Ростех" заявил о кибератаке на свой сайт с территории Украины
Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил в марте, что Киев привлек к кибератакам более 300 тысяч человек, проживающих как на Украине, так и за ее пределами. По его словам, власти Украины дают этим людям задания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:10
Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД
 
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