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В Херсоне и области назначили новых руководителей - РИА Новости, 27.04.2022
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В Херсоне и области назначили новых руководителей
В Херсоне и области назначили новых руководителей - РИА Новости, 27.04.2022
В Херсоне и области назначили новых руководителей
Новым градоначальником подконтрольного российским вооруженным силам Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец, прежний мэр Игорь Колыхаев... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:59
2022-04-27T19:59
в мире
херсон
херсонская область
украина
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ХЕРСОН, 27 апр – РИА Новости. Новым градоначальником подконтрольного российским вооруженным силам Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец, прежний мэр Игорь Колыхаев уволен; Херсонскую область возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации города."Новым руководителем Херсона стал Александр Кобец, прежний мэр Колыхаев сотрудничать не захотел. Областью будет руководить Владимир Сальдо", - сказал собеседник агентства.По данным из открытых источников, Кобец родился в Херсоне в 1959 году, до развала СССР служил в КГБ, затем продолжил службу в СБУ, откуда вышел на пенсию в 2010 году.Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год, когда избрался в Раду от Партии регионов, затем был депутатом горсовета Херсона.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://ria.ru/20220427/germaniya-1785815471.html
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в мире, херсон, херсонская область , украина
19:59 27.04.2022
 
В Херсоне и области назначили новых руководителей

Новым градоначальником Херсона стал Кобец, а Херсонскую область возглавил Сальдо

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНад зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг
Над зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости
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Над зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 27 апр – РИА Новости. Новым градоначальником подконтрольного российским вооруженным силам Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец, прежний мэр Игорь Колыхаев уволен; Херсонскую область возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации города.
"Новым руководителем Херсона стал Александр Кобец, прежний мэр Колыхаев сотрудничать не захотел. Областью будет руководить Владимир Сальдо", - сказал собеседник агентства.
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По данным из открытых источников, Кобец родился в Херсоне в 1959 году, до развала СССР служил в КГБ, затем продолжил службу в СБУ, откуда вышел на пенсию в 2010 году.
Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год, когда избрался в Раду от Партии регионов, затем был депутатом горсовета Херсона.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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