https://ria.ru/20220427/khakery-1785649625.html

США предложили награду за информацию о предполагаемых хакерах из России

США предложили награду за информацию о предполагаемых хакерах из России - РИА Новости, 27.04.2022

США предложили награду за информацию о предполагаемых хакерах из России

США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских разведслужб, которых американские власти... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T02:01

2022-04-27T02:01

2022-04-27T02:01

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских разведслужб, которых американские власти обвиняют в причастности к резонансным кибератакам, сообщил госдепартамент.В пресс-релизе утверждается, что вся шестерка якобы служит в Главном разведывательном управлении генштаба вооруженных сил РФ и была в 2017 году причастна к заражению компьютеров по всему миру вредоносной программой NotPetya.Госдепартамент перечислил имена подозреваемых, назвав их сотрудниками воинской части 74455, "так же известной исследователям кибербезопасности, как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking".Россия отвергает обвинения в причастности своих спецслужб к хакерской деятельности против США и других стран.

https://ria.ru/20220331/nato-1781048254.html

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в мире, сша, россия, государственный департамент сша