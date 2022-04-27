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США предложили награду за информацию о предполагаемых хакерах из России - РИА Новости, 27.04.2022
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США предложили награду за информацию о предполагаемых хакерах из России
США предложили награду за информацию о предполагаемых хакерах из России - РИА Новости, 27.04.2022
США предложили награду за информацию о предполагаемых хакерах из России
США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских разведслужб, которых американские власти... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T02:01
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в мире
сша
россия
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских разведслужб, которых американские власти обвиняют в причастности к резонансным кибератакам, сообщил госдепартамент.В пресс-релизе утверждается, что вся шестерка якобы служит в Главном разведывательном управлении генштаба вооруженных сил РФ и была в 2017 году причастна к заражению компьютеров по всему миру вредоносной программой NotPetya.Госдепартамент перечислил имена подозреваемых, назвав их сотрудниками воинской части 74455, "так же известной исследователям кибербезопасности, как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking".Россия отвергает обвинения в причастности своих спецслужб к хакерской деятельности против США и других стран.
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в мире, сша, россия, государственный департамент сша
02:01 27.04.2022
 
США предложили награду за информацию о предполагаемых хакерах из России

Госдеп объявил награду до 10 миллионов долларов за данные о шести мнимых сотрудниках ГРУ

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских разведслужб, которых американские власти обвиняют в причастности к резонансным кибератакам, сообщил госдепартамент.
В пресс-релизе утверждается, что вся шестерка якобы служит в Главном разведывательном управлении генштаба вооруженных сил РФ и была в 2017 году причастна к заражению компьютеров по всему миру вредоносной программой NotPetya.

"(Госдепартамент) предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая привела бы к опознанию или установлению местонахождения любого лица, которое, действуя по поручению или под контролем иностранного правительства, участвует в злонамеренной кибернетической деятельности против критической инфраструктуры США", — сказано в сообщении.

Госдепартамент перечислил имена подозреваемых, назвав их сотрудниками воинской части 74455, "так же известной исследователям кибербезопасности, как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking".
Россия отвергает обвинения в причастности своих спецслужб к хакерской деятельности против США и других стран.
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