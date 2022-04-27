США предложили награду за информацию о предполагаемых хакерах из России
Госдеп объявил награду до 10 миллионов долларов за данные о шести мнимых сотрудниках ГРУ
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских разведслужб, которых американские власти обвиняют в причастности к резонансным кибератакам, сообщил госдепартамент.
В пресс-релизе утверждается, что вся шестерка якобы служит в Главном разведывательном управлении генштаба вооруженных сил РФ и была в 2017 году причастна к заражению компьютеров по всему миру вредоносной программой NotPetya.
"(Госдепартамент) предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая привела бы к опознанию или установлению местонахождения любого лица, которое, действуя по поручению или под контролем иностранного правительства, участвует в злонамеренной кибернетической деятельности против критической инфраструктуры США", — сказано в сообщении.
Госдепартамент перечислил имена подозреваемых, назвав их сотрудниками воинской части 74455, "так же известной исследователям кибербезопасности, как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking".
Россия отвергает обвинения в причастности своих спецслужб к хакерской деятельности против США и других стран.