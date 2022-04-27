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Белорусские депутаты хотят ввести возможность казни за покушение на теракт - РИА Новости, 27.04.2022
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Белорусские депутаты хотят ввести возможность казни за покушение на теракт
Белорусские депутаты хотят ввести возможность казни за покушение на теракт - РИА Новости, 27.04.2022
Белорусские депутаты хотят ввести возможность казни за покушение на теракт
Депутаты Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект, предполагающий возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов, сообщила в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:45
2022-04-27T12:18
в мире
белоруссия
владимир андрейченко
александр лукашенко
палата представителей белоруссии
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МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Депутаты Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект, предполагающий возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов, сообщила в среду пресс-служба нижней палаты белорусского парламента."В двух чтениях принят проект закона "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". Законопроектом предлагается внесение изменений в уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты. Подчеркивается, что "проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".Законопроект должен быть также одобрен верхней палатой парламента, а также подписан президентом для вступления в силу.Как заявил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, одна из наиболее серьезных угроз безопасности и стабильности любого общества – терроризм. "Пытаясь раскачать ситуацию в Беларуси, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей. Не останавливаясь ни перед чем, предпринимаются действия по выводу из строя железнодорожного оборудования и путей, объектов стратегического значения, по поджогу жилых домов, подрыву автотранспорта в местах массового отдыха и скопления людей", - приводит его слова пресс-служба.Спикер подчеркнул, что "это требует жестких и эффективных мер по предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях". "Никакого оправдания поступкам террористов быть не может", - заявил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.В апреле генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в стране наблюдается низкая раскрываемость преступлений экстремистской направленности и, как следствие, предпосылки для дальнейшей преступной деятельности лиц, избежавших ответственности, радикализации их преступных намерений. Особое внимание он обратил на повышение рисков совершения диверсий и актов терроризма на объектах транспорта и в этой связи указал на необходимость существенно пересмотреть подходы к раскрытию и расследованию преступлений экстремистской направленности. В начале апреля государственный телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на данные правоохранителей сообщил, что за последнее время на инфраструктуру Белорусской железной дороги совершено более 80 террористических атак. Президент Белоруссии ранее заявил, что власти не допустят повторения массовых протестов оппозиции, которые были после президентских выборов в 2020 году, и подчеркнул, что "голову снесут" любому, кто захочет нарушить мир и покой в стране.
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в мире, белоруссия, владимир андрейченко, александр лукашенко, палата представителей белоруссии
11:45 27.04.2022 (обновлено: 12:18 27.04.2022)
 
Белорусские депутаты хотят ввести возможность казни за покушение на теракт

Белорусские депутаты приняли проект о возможности смертной казни за покушение на теракт

© Sputnik / Виктор ТолочкоСледственный изолятор "Володарка" в Минске
Следственный изолятор Володарка в Минске - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Следственный изолятор "Володарка" в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Депутаты Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект, предполагающий возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов, сообщила в среду пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.
"В двух чтениях принят проект закона "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". Законопроектом предлагается внесение изменений в уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты. Подчеркивается, что "проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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Законопроект должен быть также одобрен верхней палатой парламента, а также подписан президентом для вступления в силу.
Как заявил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, одна из наиболее серьезных угроз безопасности и стабильности любого общества – терроризм. "Пытаясь раскачать ситуацию в Беларуси, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей. Не останавливаясь ни перед чем, предпринимаются действия по выводу из строя железнодорожного оборудования и путей, объектов стратегического значения, по поджогу жилых домов, подрыву автотранспорта в местах массового отдыха и скопления людей", - приводит его слова пресс-служба.
Спикер подчеркнул, что "это требует жестких и эффективных мер по предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях". "Никакого оправдания поступкам террористов быть не может", - заявил он.
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19 апреля, 15:44
Лукашенко пообещал "снести голову" посягающим на мир и покой в Белоруссии
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
В апреле генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в стране наблюдается низкая раскрываемость преступлений экстремистской направленности и, как следствие, предпосылки для дальнейшей преступной деятельности лиц, избежавших ответственности, радикализации их преступных намерений. Особое внимание он обратил на повышение рисков совершения диверсий и актов терроризма на объектах транспорта и в этой связи указал на необходимость существенно пересмотреть подходы к раскрытию и расследованию преступлений экстремистской направленности. В начале апреля государственный телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на данные правоохранителей сообщил, что за последнее время на инфраструктуру Белорусской железной дороги совершено более 80 террористических атак. Президент Белоруссии ранее заявил, что власти не допустят повторения массовых протестов оппозиции, которые были после президентских выборов в 2020 году, и подчеркнул, что "голову снесут" любому, кто захочет нарушить мир и покой в стране.
Милиция Белоруссии
6 апреля, 14:46
В Белоруссии задержали подозреваемых в диверсиях на железных дорогах
 
В миреБелоруссияВладимир АндрейченкоАлександр ЛукашенкоПалата представителей Белоруссии
 
 
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