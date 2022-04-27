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В Сингапуре гражданина Малайзии казнили за ввоз героина

В Сингапуре гражданина Малайзии казнили за ввоз героина - РИА Новости, 27.04.2022

В Сингапуре гражданина Малайзии казнили за ввоз героина

Приговоренный к смертной казни за ввоз в Сингапур в 2010 году 43 граммов героина 34-летний гражданин Малайзии Нагентрам Дхармалингам казнен, сообщает в среду... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:52

2022-04-27T08:52

2022-04-27T08:52

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БАНГКОК, 27 апр – РИА Новости. Приговоренный к смертной казни за ввоз в Сингапур в 2010 году 43 граммов героина 34-летний гражданин Малайзии Нагентрам Дхармалингам казнен, сообщает в среду интернет-версия газеты Star со ссылкой на семью казненного.Приговор был приведен в исполнение рано утром в среду, сообщает издание.Во вторник суд Сингапура отказал в последней петиции адвокатов приговоренного об отсрочке казни.Нагентхам Дхармалингам был приговорен к смерти в 2010 году. Приведение приговора в исполнение было назначено на ноябрь 2021 года после того, как суды высших инстанций подтвердили приговор после рассмотрения апелляций и петиций адвокатов гражданина Малайзии, в последней из которых говорилось о наличии у приговоренного психического расстройства, которое, по мнению защиты, не позволяло его казнить.В ноябре прошлого года казнь была отсрочена, так как приговоренный заболел в тюрьме коронавирусной инфекцией.Последнюю петицию в понедельник подала через адвокатов мать осужденного, однако и в этой петиции, как и во всех предыдущих, было отказано. По мнению сингапурских властей, приговоренному были предоставлены все возможности для защиты и обжалования решений суда первой инстанции, существующие в сингапурском законодательстве.

https://ria.ru/20200520/1571722395.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сингапур, малайзия