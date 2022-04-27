https://ria.ru/20220427/kareliya-1785742877.html

Карелия вошла в топ самых популярных направлений на лето

Карелия вошла в топ самых популярных направлений на лето - РИА Новости, 27.04.2022

Карелия вошла в топ самых популярных направлений на лето

Республика Карелия станет одним из "хитов" летнего сезона: спрос на отдых в регионе увеличился на 216 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:03

2022-04-27T16:03

2022-04-27T16:03

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Республика Карелия станет одним из "хитов" летнего сезона: спрос на отдых в регионе увеличился на 216 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщает АТОР."Карелия — в топе спроса на майские праздники. Это четко прослеживается и в продажах высокого летнего сезона: места в популярных базах отдыха, коттеджах и отелях на июль – август уже подтверждаются с трудом, но отдельные варианты размещения подобрать все еще возможно", — уточняют в ассоциации и советуют не откладывать бронирование жилья.По мнению туроператоров, росту популярности Карелии способствует целый комплекс факторов: отличная транспортная доступность, уникальные туристические объекты ("Рускеала", "Валаам", "Кижи") и природные локации, а также разнообразная национальная кухня и большой выбор развлечений — от хайкинга до SPA.Стоимость туров в этом году выросла, но незначительно — на 10-15 процентов, что соответствует общему уровню инфляции, отмечают представители отрасли.Однодневная поездка с выездом из Петрозаводска обойдется в 2,5 тысячи рублей на человека, а трехдневное путешествие с посещением ключевых достопримечательностей со стартом в Санкт-Петербурге — почти в 12 тысяч.

https://ria.ru/20220426/krym-1785471510.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, петрозаводск, санкт-петербург, республика карелия, туристы, туризм, отели, отдых, природа, цены, инфляция