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Карелия вошла в топ самых популярных направлений на лето - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220427/kareliya-1785742877.html
Карелия вошла в топ самых популярных направлений на лето
Карелия вошла в топ самых популярных направлений на лето - РИА Новости, 27.04.2022
Карелия вошла в топ самых популярных направлений на лето
Республика Карелия станет одним из "хитов" летнего сезона: спрос на отдых в регионе увеличился на 216 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:03
2022-04-27T16:03
туризм
новости - туризм
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республика карелия
туристы
туризм
отели
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Республика Карелия станет одним из "хитов" летнего сезона: спрос на отдых в регионе увеличился на 216 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщает АТОР."Карелия — в топе спроса на майские праздники. Это четко прослеживается и в продажах высокого летнего сезона: места в популярных базах отдыха, коттеджах и отелях на июль – август уже подтверждаются с трудом, но отдельные варианты размещения подобрать все еще возможно", — уточняют в ассоциации и советуют не откладывать бронирование жилья.По мнению туроператоров, росту популярности Карелии способствует целый комплекс факторов: отличная транспортная доступность, уникальные туристические объекты ("Рускеала", "Валаам", "Кижи") и природные локации, а также разнообразная национальная кухня и большой выбор развлечений — от хайкинга до SPA.Стоимость туров в этом году выросла, но незначительно — на 10-15 процентов, что соответствует общему уровню инфляции, отмечают представители отрасли.Однодневная поездка с выездом из Петрозаводска обойдется в 2,5 тысячи рублей на человека, а трехдневное путешествие с посещением ключевых достопримечательностей со стартом в Санкт-Петербурге — почти в 12 тысяч.
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новости - туризм, петрозаводск, санкт-петербург, республика карелия, туристы, туризм, отели, отдых, природа, цены, инфляция
16:03 27.04.2022
 
Карелия вошла в топ самых популярных направлений на лето

Туроператоры сообщили об увеличении спроса на отдых в Карелии на 216 процентов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТуристы в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Туристы в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Республика Карелия станет одним из "хитов" летнего сезона: спрос на отдых в регионе увеличился на 216 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщает АТОР.
"Карелия — в топе спроса на майские праздники. Это четко прослеживается и в продажах высокого летнего сезона: места в популярных базах отдыха, коттеджах и отелях на июль – август уже подтверждаются с трудом, но отдельные варианты размещения подобрать все еще возможно", — уточняют в ассоциации и советуют не откладывать бронирование жилья.
По мнению туроператоров, росту популярности Карелии способствует целый комплекс факторов: отличная транспортная доступность, уникальные туристические объекты ("Рускеала", "Валаам", "Кижи") и природные локации, а также разнообразная национальная кухня и большой выбор развлечений — от хайкинга до SPA.
Стоимость туров в этом году выросла, но незначительно — на 10-15 процентов, что соответствует общему уровню инфляции, отмечают представители отрасли.
Однодневная поездка с выездом из Петрозаводска обойдется в 2,5 тысячи рублей на человека, а трехдневное путешествие с посещением ключевых достопримечательностей со стартом в Санкт-Петербурге — почти в 12 тысяч.
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