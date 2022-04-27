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Минобороны показало пуск "Калибров" с фрегата ЧФ по объектам на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/kalibry-1785709584.html
Минобороны показало пуск "Калибров" с фрегата ЧФ по объектам на Украине
Минобороны показало пуск "Калибров" с фрегата ЧФ по объектам на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
Минобороны показало пуск "Калибров" с фрегата ЧФ по объектам на Украине
Фрегат Черноморского флота нанес удар ракетами "Калибр" по украинским военным объектам, сообщило Минобороны, опубликовав соответствующее видео. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:14
2022-04-27T13:05
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сергей лавров
черное море
украина
россия
калибр
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота нанес удар ракетами "Калибр" по украинским военным объектам, сообщило Минобороны, опубликовав соответствующее видео.На выложенных кадрах показан залповый пуск четырех ракет из акватории Черного моря.Как рассказал на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, ударами "Калибров" с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината удалось уничтожить крупную партию иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск.Семейство "Калибр" объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т с проникающей боевой частью фугасного действия и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям c фугасными боеголовками. Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки универсальных корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.Российский флот активно применяет "Калибры" для высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Ракеты впервые применили во время контртеррористической операции России в Сирии.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Пуск "Калибров" по ангарам с оружием и боеприпасами
Вооруженные силы России ракетами "Калибр" уничтожили ангары украинских войск с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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владимир путин, сергей лавров, черное море, украина, россия, калибр, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:14 27.04.2022 (обновлено: 13:05 27.04.2022)
 
Минобороны показало пуск "Калибров" с фрегата ЧФ по объектам на Украине

Минобороны опубликовало видео пуска "Калибров" с фрегата ЧФ по военным объектам на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота нанес удар ракетами "Калибр" по украинским военным объектам, сообщило Минобороны, опубликовав соответствующее видео.
На выложенных кадрах показан залповый пуск четырех ракет из акватории Черного моря.
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25 апреля, 10:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Как рассказал на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, ударами "Калибров" с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината удалось уничтожить крупную партию иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск.
Семейство "Калибр" объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т с проникающей боевой частью фугасного действия и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям c фугасными боеголовками. Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки универсальных корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
Российский флот активно применяет "Калибры" для высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Ракеты впервые применили во время контртеррористической операции России в Сирии.
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25 апреля, 10:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало кадры сопровождения Ми-8 российской техники на Украине
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСергей ЛавровЧерное мореУкраинаРоссияКалибрВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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