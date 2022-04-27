https://ria.ru/20220427/isk-1785822533.html

Дизайнер, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск

Дизайнер, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск - РИА Новости, 27.04.2022

Дизайнер, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск

Дизайнер из Ленинградской области Константин Куккоев, который подал иск на 1 квадриллион рублей к IKEA из-за срывов планов его дизайн-студии после приостановки... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:23

2022-04-27T19:23

2022-04-27T19:23

россия

ikea international group

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Дизайнер из Ленинградской области Константин Куккоев, который подал иск на 1 квадриллион рублей к IKEA из-за срывов планов его дизайн-студии после приостановки деятельности компании в России, сообщил РИА Новости, что отказался от претензий.Ранее он указывал в исковом заявлении, которое было подано в Кингисеппский городской суд, что в связи с уходом IKEA с рынка "стал плохо себя чувствовать и плохо спать" и он требует квадриллион рублей, "чтобы не допустить таких прецедентов со стороны IKEA и других подобных компаний"."Мы решили, что получим клиентов IKEA в честной и здоровой конкуренции, а не через суды и банкротство. Мы создадим свой рынок, только из российских товаров и поставщиков", - добавил Куккоев.IKEA 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая. IKEA пообещала выполнить все заказы, оформленные и оплаченные российскими покупателями по 3 марта включительно. По данным зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, IKEA планировала сохранить в России рабочие места.

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, ikea international group, общество