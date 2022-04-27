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Дизайнер, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск - РИА Новости, 27.04.2022
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Дизайнер, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск
Дизайнер, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск - РИА Новости, 27.04.2022
Дизайнер, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск
Дизайнер из Ленинградской области Константин Куккоев, который подал иск на 1 квадриллион рублей к IKEA из-за срывов планов его дизайн-студии после приостановки... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:23
2022-04-27T19:23
россия
ikea international group
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Дизайнер из Ленинградской области Константин Куккоев, который подал иск на 1 квадриллион рублей к IKEA из-за срывов планов его дизайн-студии после приостановки деятельности компании в России, сообщил РИА Новости, что отказался от претензий.Ранее он указывал в исковом заявлении, которое было подано в Кингисеппский городской суд, что в связи с уходом IKEA с рынка "стал плохо себя чувствовать и плохо спать" и он требует квадриллион рублей, "чтобы не допустить таких прецедентов со стороны IKEA и других подобных компаний"."Мы решили, что получим клиентов IKEA в честной и здоровой конкуренции, а не через суды и банкротство. Мы создадим свой рынок, только из российских товаров и поставщиков", - добавил Куккоев.IKEA 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая. IKEA пообещала выполнить все заказы, оформленные и оплаченные российскими покупателями по 3 марта включительно. По данным зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, IKEA планировала сохранить в России рабочие места.
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россия, ikea international group, общество
19:23 27.04.2022
 
Дизайнер, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск

Житель Ленинградской области, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБаннер магазина Ikea в Москве
Баннер магазина Ikea в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Баннер магазина Ikea в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Дизайнер из Ленинградской области Константин Куккоев, который подал иск на 1 квадриллион рублей к IKEA из-за срывов планов его дизайн-студии после приостановки деятельности компании в России, сообщил РИА Новости, что отказался от претензий.
Ранее он указывал в исковом заявлении, которое было подано в Кингисеппский городской суд, что в связи с уходом IKEA с рынка "стал плохо себя чувствовать и плохо спать" и он требует квадриллион рублей, "чтобы не допустить таких прецедентов со стороны IKEA и других подобных компаний".
"Я отозвал иск. Подавал на эмоциях, также подавал на эмоциях и регистрацию ТМ "Идея", клон IKEA. Сейчас эмоции поутихли, решили развивать свой магазин, аналог IKEA, но под своим брендом", - сказал Куккоев.
"Мы решили, что получим клиентов IKEA в честной и здоровой конкуренции, а не через суды и банкротство. Мы создадим свой рынок, только из российских товаров и поставщиков", - добавил Куккоев.
IKEA 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая. IKEA пообещала выполнить все заказы, оформленные и оплаченные российскими покупателями по 3 марта включительно. По данным зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, IKEA планировала сохранить в России рабочие места.
 
РоссияIKEA International GroupОбщество
 
 
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