Дизайнер, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск
Житель Ленинградской области, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск
Баннер магазина Ikea в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Дизайнер из Ленинградской области Константин Куккоев, который подал иск на 1 квадриллион рублей к IKEA из-за срывов планов его дизайн-студии после приостановки деятельности компании в России, сообщил РИА Новости, что отказался от претензий.
Ранее он указывал в исковом заявлении, которое было подано в Кингисеппский городской суд, что в связи с уходом IKEA с рынка "стал плохо себя чувствовать и плохо спать" и он требует квадриллион рублей, "чтобы не допустить таких прецедентов со стороны IKEA и других подобных компаний".
"Я отозвал иск. Подавал на эмоциях, также подавал на эмоциях и регистрацию ТМ "Идея", клон IKEA. Сейчас эмоции поутихли, решили развивать свой магазин, аналог IKEA, но под своим брендом", - сказал Куккоев.
"Мы решили, что получим клиентов IKEA в честной и здоровой конкуренции, а не через суды и банкротство. Мы создадим свой рынок, только из российских товаров и поставщиков", - добавил Куккоев.
IKEA 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая. IKEA пообещала выполнить все заказы, оформленные и оплаченные российскими покупателями по 3 марта включительно. По данным зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, IKEA планировала сохранить в России рабочие места.