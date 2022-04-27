https://ria.ru/20220427/ipoteka-1785653673.html
Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов
Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов - РИА Новости, 27.04.2022
Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов
Российские банки поддерживают предложение снизить ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках до девяти процентов, это существенно оживит рынок и... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T06:03
2022-04-27T06:03
2022-04-27T06:54
экономика
ипотека
наталья тутова
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новикомбанк
открытие (банк)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские банки поддерживают предложение снизить ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках до девяти процентов, это существенно оживит рынок и поддержит строительный сегмент, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.В апреле президент Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 процентов до девяти процентов годовых и продлить ее до конца этого года. Сбербанк и ВТБ заявили, что поддерживают это решение.В Новикомбанке заявили, что оценить потенциальный объем выдач можно будет после того, как станет понятен реальный спрос.Вместе с тем, в "Росбанк Дом" считают, что при ставке девять процентов льготная ипотека на новостройки может занять 60–70 процентов спроса на ипотечные кредиты и поможет отыграть снижение объема выдач кредитов в начале апреля, заявил руководитель кредитной организации Денис Ковалев.В банке "Открытие" сразу после вступления в силу соответствующего постановления правительства будут готовы выдавать ипотеку по сниженной ставке, а также снизить ставку по ранее одобренным, но еще не выданным ипотечным кредитам.Банк "Зенит" намерен оперативно улучшать условия по льготной программе с господдержкой, рассказала зампредправления банка Наталья Тутова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, ипотека, наталья тутова, россия, сбербанк россии, втб, новикомбанк, открытие (банк)
06:03 27.04.2022 (обновлено: 06:54 27.04.2022)
Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов
Российские банки готовы выдавать льготную ипотеку под 9 процентов
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские банки поддерживают предложение снизить ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках до девяти процентов, это существенно оживит рынок и поддержит строительный сегмент, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
В апреле президент Владимир Путин
предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 процентов до девяти процентов годовых и продлить ее до конца этого года. Сбербанк
и ВТБ
заявили, что поддерживают это решение.
"Снижение ставки на три процентных пункта позволит существенно оживить ипотечный рынок и поддержать строительный сегмент", — отметил зампред правления "Абсолют Банка" Антон Павлов.
В Новикомбанке
заявили, что оценить потенциальный объем выдач можно будет после того, как станет понятен реальный спрос.
Вместе с тем, в "Росбанк Дом" считают, что при ставке девять процентов льготная ипотека на новостройки может занять 60–70 процентов спроса на ипотечные кредиты и поможет отыграть снижение объема выдач кредитов в начале апреля, заявил руководитель кредитной организации Денис Ковалев.
В банке "Открытие" сразу после вступления в силу соответствующего постановления правительства будут готовы выдавать ипотеку по сниженной ставке, а также снизить ставку по ранее одобренным, но еще не выданным ипотечным кредитам.
Банк "Зенит" намерен оперативно улучшать условия по льготной программе с господдержкой, рассказала зампредправления банка Наталья Тутова
.