Рейтинг@Mail.ru
Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/ipoteka-1785653673.html
Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов
Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов - РИА Новости, 27.04.2022
Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов
Российские банки поддерживают предложение снизить ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках до девяти процентов, это существенно оживит рынок и... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T06:03
2022-04-27T06:54
экономика
ипотека
наталья тутова
россия
сбербанк россии
втб
новикомбанк
открытие (банк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские банки поддерживают предложение снизить ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках до девяти процентов, это существенно оживит рынок и поддержит строительный сегмент, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.В апреле президент Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 процентов до девяти процентов годовых и продлить ее до конца этого года. Сбербанк и ВТБ заявили, что поддерживают это решение.В Новикомбанке заявили, что оценить потенциальный объем выдач можно будет после того, как станет понятен реальный спрос.Вместе с тем, в "Росбанк Дом" считают, что при ставке девять процентов льготная ипотека на новостройки может занять 60–70 процентов спроса на ипотечные кредиты и поможет отыграть снижение объема выдач кредитов в начале апреля, заявил руководитель кредитной организации Денис Ковалев.В банке "Открытие" сразу после вступления в силу соответствующего постановления правительства будут готовы выдавать ипотеку по сниженной ставке, а также снизить ставку по ранее одобренным, но еще не выданным ипотечным кредитам.Банк "Зенит" намерен оперативно улучшать условия по льготной программе с господдержкой, рассказала зампредправления банка Наталья Тутова.
https://realty.ria.ru/20220427/ipoteka-1785647581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_e0f12cb28d2ff9d2af687ffb1f0178fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ипотека, наталья тутова, россия, сбербанк россии, втб, новикомбанк, открытие (банк)
06:03 27.04.2022 (обновлено: 06:54 27.04.2022)
 
Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов

Российские банки готовы выдавать льготную ипотеку под 9 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские банки поддерживают предложение снизить ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках до девяти процентов, это существенно оживит рынок и поддержит строительный сегмент, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
В апреле президент Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 процентов до девяти процентов годовых и продлить ее до конца этого года. Сбербанк и ВТБ заявили, что поддерживают это решение.

"Снижение ставки на три процентных пункта позволит существенно оживить ипотечный рынок и поддержать строительный сегмент", — отметил зампред правления "Абсолют Банка" Антон Павлов.

В Новикомбанке заявили, что оценить потенциальный объем выдач можно будет после того, как станет понятен реальный спрос.
Вместе с тем, в "Росбанк Дом" считают, что при ставке девять процентов льготная ипотека на новостройки может занять 60–70 процентов спроса на ипотечные кредиты и поможет отыграть снижение объема выдач кредитов в начале апреля, заявил руководитель кредитной организации Денис Ковалев.
В банке "Открытие" сразу после вступления в силу соответствующего постановления правительства будут готовы выдавать ипотеку по сниженной ставке, а также снизить ставку по ранее одобренным, но еще не выданным ипотечным кредитам.
Банк "Зенит" намерен оперативно улучшать условия по льготной программе с господдержкой, рассказала зампредправления банка Наталья Тутова.
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
01:27
Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на рынке вторичного жилья
 
ЭкономикаИпотекаНаталья ТутоваРоссияСбербанк РоссииВТБНовикомбанкОткрытие (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала