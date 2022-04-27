https://ria.ru/20220427/ipoteka-1785653673.html

Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов

Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов - РИА Новости, 27.04.2022

Банки готовы выдавать льготную ипотеку под девять процентов

Российские банки поддерживают предложение снизить ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках до девяти процентов, это существенно оживит рынок и... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T06:03

2022-04-27T06:03

2022-04-27T06:54

экономика

ипотека

наталья тутова

россия

сбербанк россии

втб

новикомбанк

открытие (банк)

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские банки поддерживают предложение снизить ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках до девяти процентов, это существенно оживит рынок и поддержит строительный сегмент, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.В апреле президент Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 процентов до девяти процентов годовых и продлить ее до конца этого года. Сбербанк и ВТБ заявили, что поддерживают это решение.В Новикомбанке заявили, что оценить потенциальный объем выдач можно будет после того, как станет понятен реальный спрос.Вместе с тем, в "Росбанк Дом" считают, что при ставке девять процентов льготная ипотека на новостройки может занять 60–70 процентов спроса на ипотечные кредиты и поможет отыграть снижение объема выдач кредитов в начале апреля, заявил руководитель кредитной организации Денис Ковалев.В банке "Открытие" сразу после вступления в силу соответствующего постановления правительства будут готовы выдавать ипотеку по сниженной ставке, а также снизить ставку по ранее одобренным, но еще не выданным ипотечным кредитам.Банк "Зенит" намерен оперативно улучшать условия по льготной программе с господдержкой, рассказала зампредправления банка Наталья Тутова.

https://realty.ria.ru/20220427/ipoteka-1785647581.html

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экономика, ипотека, наталья тутова, россия, сбербанк россии, втб, новикомбанк, открытие (банк)