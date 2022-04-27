https://ria.ru/20220427/infobezopasnost-1785804090.html
На онлайн-конференции Sputnik обсудили проблемы инфобезопасности
На онлайн-конференции Sputnik обсудили проблемы инфобезопасности - РИА Новости, 27.04.2022
На онлайн-конференции Sputnik обсудили проблемы инфобезопасности
Международное медиасотрудничество является одним из приоритетных направлений обеспечения информационной безопасности – важнейшего компонента национального... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:53
2022-04-27T17:53
2022-04-27T17:53
россия
латинская америка
технологии
sputnik
информационная безопасность
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Международное медиасотрудничество является одним из приоритетных направлений обеспечения информационной безопасности – важнейшего компонента национального суверенитета. К такому выводу пришли участники организованной информационным агентством и радио Sputnik онлайн-конференции, которая связала российскую столицу с Каракасом, Сантьяго и Манагуа.Своими мнениями на ней обменялись директор венесуэльского телеканала teleSUR Патрисия Вильегас, президент Национальной ассоциации цифровой чилийской прессы, главред портала La RazónПабло Кордоба и координатор по вопросам средств массовой информации Совета по коммуникациям и гражданству Никарагуа Даниэль Эдмудо Ортега Мурильо. Из Москвы дискуссию вел корреспондент сайта Sputnik Mundo Виктор Терновский.Участники обсудили алгоритмы и методы борьбы с фейковыми новостями, необходимость формирования у аудитории инфоэкологического сознания и навыков грамотного прочтения новостей, роль социальных платформ в распространении дезинформации. Были также затронуты темы влияния санкций на отношения России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, противодействия им и дальнейшего углубление партнерства в сфере медиа."У нас должна быть возможность для дискуссий и организации совместной работы, например в исследовательской журналистике. Если мы объединимся с другими изданиями, то обязательно сможем сообща бороться с цензурой и монополизмом", – отметил Пабло Кордоба."Необходимо не заглушать чье-либо мнение, а позволить звучать всей полифонии голосов, которая позволит аудитории найти объективную точку зрения и понять, что происходит на самом деле", – согласилась с коллегой Патрисия Вильегас."Санкции, конечно, создают множество проблем, но, к моему удивлению, многие наши партнеры воспринимают их как новую возможность для взаимодействия, и хочется надеяться, что наши партнерские связи не только не разрушатся, но умножатся", – подчеркнул Виктор Терновский.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20220420/smi-1784558691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латинская америка, технологии, sputnik, информационная безопасность
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости
. Международное медиасотрудничество является одним из приоритетных направлений обеспечения информационной безопасности – важнейшего компонента национального суверенитета. К такому выводу пришли участники организованной информационным агентством и радио Sputnik
онлайн-конференции, которая связала российскую столицу с Каракасом, Сантьяго и Манагуа.
Своими мнениями на ней обменялись директор венесуэльского телеканала teleSUR Патрисия Вильегас, президент Национальной ассоциации цифровой чилийской прессы, главред портала La RazónПабло Кордоба и координатор по вопросам средств массовой информации Совета по коммуникациям и гражданству Никарагуа Даниэль Эдмудо Ортега Мурильо. Из Москвы дискуссию вел корреспондент сайта Sputnik Mundo Виктор Терновский.
Участники обсудили алгоритмы и методы борьбы с фейковыми новостями, необходимость формирования у аудитории инфоэкологического сознания и навыков грамотного прочтения новостей, роль социальных платформ в распространении дезинформации. Были также затронуты темы влияния санкций на отношения России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, противодействия им и дальнейшего углубление партнерства в сфере медиа.
"У нас должна быть возможность для дискуссий и организации совместной работы, например в исследовательской журналистике. Если мы объединимся с другими изданиями, то обязательно сможем сообща бороться с цензурой и монополизмом", – отметил Пабло Кордоба.
"Необходимо не заглушать чье-либо мнение, а позволить звучать всей полифонии голосов, которая позволит аудитории найти объективную точку зрения и понять, что происходит на самом деле", – согласилась с коллегой Патрисия Вильегас.
"Санкции, конечно, создают множество проблем, но, к моему удивлению, многие наши партнеры воспринимают их как новую возможность для взаимодействия, и хочется надеяться, что наши партнерские связи не только не разрушатся, но умножатся", – подчеркнул Виктор Терновский.
"Россия и Никарагуа будут и дальше всесторонне укреплять существующие отношения и поддерживать новые пути развития", – пообещал Даниэль Эдмудо Ортега Мурильо.
Sputnik
– международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.