https://ria.ru/20220427/infobezopasnost-1785804090.html

На онлайн-конференции Sputnik обсудили проблемы инфобезопасности

На онлайн-конференции Sputnik обсудили проблемы инфобезопасности - РИА Новости, 27.04.2022

На онлайн-конференции Sputnik обсудили проблемы инфобезопасности

Международное медиасотрудничество является одним из приоритетных направлений обеспечения информационной безопасности – важнейшего компонента национального... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:53

2022-04-27T17:53

2022-04-27T17:53

россия

латинская америка

технологии

sputnik

информационная безопасность

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Международное медиасотрудничество является одним из приоритетных направлений обеспечения информационной безопасности – важнейшего компонента национального суверенитета. К такому выводу пришли участники организованной информационным агентством и радио Sputnik онлайн-конференции, которая связала российскую столицу с Каракасом, Сантьяго и Манагуа.Своими мнениями на ней обменялись директор венесуэльского телеканала teleSUR Патрисия Вильегас, президент Национальной ассоциации цифровой чилийской прессы, главред портала La RazónПабло Кордоба и координатор по вопросам средств массовой информации Совета по коммуникациям и гражданству Никарагуа Даниэль Эдмудо Ортега Мурильо. Из Москвы дискуссию вел корреспондент сайта Sputnik Mundo Виктор Терновский.Участники обсудили алгоритмы и методы борьбы с фейковыми новостями, необходимость формирования у аудитории инфоэкологического сознания и навыков грамотного прочтения новостей, роль социальных платформ в распространении дезинформации. Были также затронуты темы влияния санкций на отношения России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, противодействия им и дальнейшего углубление партнерства в сфере медиа."У нас должна быть возможность для дискуссий и организации совместной работы, например в исследовательской журналистике. Если мы объединимся с другими изданиями, то обязательно сможем сообща бороться с цензурой и монополизмом", – отметил Пабло Кордоба."Необходимо не заглушать чье-либо мнение, а позволить звучать всей полифонии голосов, которая позволит аудитории найти объективную точку зрения и понять, что происходит на самом деле", – согласилась с коллегой Патрисия Вильегас."Санкции, конечно, создают множество проблем, но, к моему удивлению, многие наши партнеры воспринимают их как новую возможность для взаимодействия, и хочется надеяться, что наши партнерские связи не только не разрушатся, но умножатся", – подчеркнул Виктор Терновский.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20220420/smi-1784558691.html

https://ria.ru/20220421/zapret-1784725999.html

россия

латинская америка

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, латинская америка, технологии, sputnik, информационная безопасность