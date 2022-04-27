https://ria.ru/20220427/indiya-1785800016.html

Глава Центра радиологии: Индия хочет поставлять в Россию онкопрепараты

Глава Центра радиологии: Индия хочет поставлять в Россию онкопрепараты - РИА Новости, 27.04.2022

Глава Центра радиологии: Индия хочет поставлять в Россию онкопрепараты

У Индии большой интерес для поставки высочайшего уровня препаратов для лечения онкологии, также у России есть стимул производить собственные препараты,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:28

2022-04-27T17:28

2022-04-27T17:39

здоровье - общество

россия

общество

индия

андрей каприн

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У Индии большой интерес для поставки высочайшего уровня препаратов для лечения онкологии, также у России есть стимул производить собственные препараты, рассказал РИА Новости главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.Каприн также отметил, что к нему приезжали очень известные компании, которые боятся потерять такой рынок, а дефицита лекарств не наблюдалось."Многие (фармацевтические компании - ред,) возвращаются. Мы видим, что возвращаются. Я не буду выдавать эти фирмы. Но уже сейчас говорят, что это будет либо через третьи страны, либо типа франшизы так называемой, когда можно будет в бизнес войти", - добавил главный внештатный онколог Минздрава РФ.

https://ria.ru/20211229/rak-1765924564.html

россия

индия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

здоровье - общество, россия, общество, индия, андрей каприн