17:28 27.04.2022 (обновлено: 17:39 27.04.2022)
Глава Центра радиологии: Индия хочет поставлять в Россию онкопрепараты
Глава Центра радиологии Каприн: Индия заинтересована поставлять в Россию онкопрепараты
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У Индии большой интерес для поставки высочайшего уровня препаратов для лечения онкологии, также у России есть стимул производить собственные препараты, рассказал РИА Новости главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
"Я вижу очень большой интерес наших коллег из Индии, которые точно совершенно имеют огромное количество препаратов, которые высочайшего уровня дженерики. Которые, собственно, не попадали на рынок, в частности, из-за того, что европейские компании уже так обосновались на нашем рынке. Такой рынок пустым не может быть... Ну и я думаю, для нас стимул начать выпуск наших препаратов, нашей техники, наших радионуклеидов. Мы уже понимаем, что самый наш главный союзник - это мы сами себе", - сказал он на вопрос о дефиците препаратов для лечения онкологии.
Каприн также отметил, что к нему приезжали очень известные компании, которые боятся потерять такой рынок, а дефицита лекарств не наблюдалось.
"Многие (фармацевтические компании - ред,) возвращаются. Мы видим, что возвращаются. Я не буду выдавать эти фирмы. Но уже сейчас говорят, что это будет либо через третьи страны, либо типа франшизы так называемой, когда можно будет в бизнес войти", - добавил главный внештатный онколог Минздрава РФ.
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