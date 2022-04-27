https://ria.ru/20220427/indeksatsiya-1785783437.html
Путин анонсировал индексацию пенсий
Путин анонсировал индексацию пенсий - РИА Новости, 27.04.2022
Путин анонсировал индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:39
2022-04-27T16:39
2022-04-27T18:33
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий."Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы", — сказал глава государства на заседании Совета законодателей.До этого Путин поручил правительству до 20 апреля подготовить предложения по этому вопросу.В середине апреля помощник президента Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. Он также отметил, что опубликованные Минфином данные за первый квартал показали рекордный профицит бюджета. По его словам, это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы не будут сокращаться на фоне санкционного давления, а напротив — увеличатся.С 1 апреля в России проиндексировали на 8,6 процента социальные пенсии. Это коснулось четырех миллионов человек. Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров.
https://ria.ru/20220414/indeksatsiya-1783610544.html
россия
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Путин: В ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, и попросил парламент самым тщательным образом отработать все механизмы.
2022-04-27T16:39
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия
16:39 27.04.2022 (обновлено: 18:33 27.04.2022)
Путин анонсировал индексацию пенсий
Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий и социальных пособий
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий.
"Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы", — сказал глава государства на заседании Совета законодателей.
До этого Путин поручил правительству до 20 апреля подготовить предложения по этому вопросу.
В середине апреля помощник президента Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. Он также отметил, что опубликованные Минфином данные за первый квартал показали рекордный профицит бюджета. По его словам, это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы не будут сокращаться на фоне санкционного давления, а напротив — увеличатся.
С 1 апреля в России
проиндексировали на 8,6 процента социальные пенсии. Это коснулось четырех миллионов человек. Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров.