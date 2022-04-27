https://ria.ru/20220427/indeksatsiya-1785783437.html

Путин анонсировал индексацию пенсий

Путин анонсировал индексацию пенсий - РИА Новости, 27.04.2022

Путин анонсировал индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:39

2022-04-27T16:39

2022-04-27T18:33

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий."Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы", — сказал глава государства на заседании Совета законодателей.До этого Путин поручил правительству до 20 апреля подготовить предложения по этому вопросу.В середине апреля помощник президента Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. Он также отметил, что опубликованные Минфином данные за первый квартал показали рекордный профицит бюджета. По его словам, это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы не будут сокращаться на фоне санкционного давления, а напротив — увеличатся.С 1 апреля в России проиндексировали на 8,6 процента социальные пенсии. Это коснулось четырех миллионов человек. Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

https://ria.ru/20220414/indeksatsiya-1783610544.html

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Путин: В ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, и попросил парламент самым тщательным образом отработать все механизмы. 2022-04-27T16:39 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия