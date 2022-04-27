https://ria.ru/20220427/hiddleston-1785612782.html

Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+

Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+ - РИА Новости, 27.04.2022

Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+

Apple TV+ представил трейлер сериала "Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном и Крэр Дэйнс в главной роли. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:46

2022-04-27T10:46

2022-04-27T10:46

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Apple TV+ представил трейлер сериала "Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном и Крэр Дэйнс в главной роли. В сериале смешаны элементы драмы и хоррора. События разворачиваются в викторианской Англии. Молодая вдова (Дэйнс) приезжает из Лондона в Эссекс, чтобы расследовать сообщения о мифическом змее, который якобы завелся в этих краях и наводит на всех ужас. Там она влюбляется в пастора (Хиддлстон), и он отвечает ей взаимностью. Когда в деревне происходит трагедия, местные обвиняют своенравную вдову в том, что это она привлекла монстра. Герой Хиддлстона, кажется, разрывается между чувствами и долгом. Он женат, и по правилам той эпохи внебрачная связь считается порочной. "Судя по трейлеру, "Змей из Эссекса" станет историей, в которой на первый план выдвигается извечный вопрос о вере и науке: действительно ли неведомые силы наказывают и вознаграждают нас, или это мы одержимы поиском сверхъестественного во всем, что происходит?" — делятся размышлениями о проекте авторы сайта Collider. Сериал основан на одноименном бестселлере Сары Перри. Режиссер — Клайо Барнард, дважды номинированная на премию BAFTA. Зрителям она известна по драмам "Темная река" (2017) и "Великан-эгоист" (2013). Премьера шоу запланирована на 13 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220408/hiddleston-1782461027.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, том хиддлстон, знаменитости, звезды, клэр дэйнс