https://ria.ru/20220427/hiddleston-1785612782.html
Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+
Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+ - РИА Новости, 27.04.2022
Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+
Apple TV+ представил трейлер сериала "Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном и Крэр Дэйнс в главной роли. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:46
2022-04-27T10:46
2022-04-27T10:46
культура
новости культуры
кино и сериалы
том хиддлстон
знаменитости
звезды
клэр дэйнс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785609206_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_122e7e24c7e140f6d0f6ebe8fbc89606.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Apple TV+ представил трейлер сериала "Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном и Крэр Дэйнс в главной роли. В сериале смешаны элементы драмы и хоррора. События разворачиваются в викторианской Англии. Молодая вдова (Дэйнс) приезжает из Лондона в Эссекс, чтобы расследовать сообщения о мифическом змее, который якобы завелся в этих краях и наводит на всех ужас. Там она влюбляется в пастора (Хиддлстон), и он отвечает ей взаимностью. Когда в деревне происходит трагедия, местные обвиняют своенравную вдову в том, что это она привлекла монстра. Герой Хиддлстона, кажется, разрывается между чувствами и долгом. Он женат, и по правилам той эпохи внебрачная связь считается порочной. "Судя по трейлеру, "Змей из Эссекса" станет историей, в которой на первый план выдвигается извечный вопрос о вере и науке: действительно ли неведомые силы наказывают и вознаграждают нас, или это мы одержимы поиском сверхъестественного во всем, что происходит?" — делятся размышлениями о проекте авторы сайта Collider. Сериал основан на одноименном бестселлере Сары Перри. Режиссер — Клайо Барнард, дважды номинированная на премию BAFTA. Зрителям она известна по драмам "Темная река" (2017) и "Великан-эгоист" (2013). Премьера шоу запланирована на 13 мая 2022 года.
https://ria.ru/20220408/hiddleston-1782461027.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785609206_5:0:1878:1405_1920x0_80_0_0_9bd430872344530a6860e4edadbecc3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, том хиддлстон, знаменитости, звезды, клэр дэйнс
Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+
Apple TV+ представил трейлер сериала "Эссекский змей" с Томом Хиддлстоном в главной роли
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Apple TV+ представил трейлер сериала "Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном и Крэр Дэйнс в главной роли.
В сериале смешаны элементы драмы и хоррора. События разворачиваются в викторианской Англии. Молодая вдова (Дэйнс) приезжает из Лондона в Эссекс, чтобы расследовать сообщения о мифическом змее, который якобы завелся в этих краях и наводит на всех ужас. Там она влюбляется в пастора (Хиддлстон), и он отвечает ей взаимностью. Когда в деревне происходит трагедия, местные обвиняют своенравную вдову в том, что это она привлекла монстра.
Герой Хиддлстона, кажется, разрывается между чувствами и долгом. Он женат, и по правилам той эпохи внебрачная связь считается порочной.
"Судя по трейлеру, "Змей из Эссекса" станет историей, в которой на первый план выдвигается извечный вопрос о вере и науке: действительно ли неведомые силы наказывают и вознаграждают нас, или это мы одержимы поиском сверхъестественного во всем, что происходит?" — делятся
размышлениями о проекте авторы сайта Collider.
Сериал основан на одноименном бестселлере Сары Перри. Режиссер — Клайо Барнард, дважды номинированная на премию BAFTA. Зрителям она известна по драмам "Темная река" (2017) и "Великан-эгоист" (2013).
Премьера шоу запланирована на 13 мая 2022 года.