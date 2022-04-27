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Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+ - РИА Новости, 27.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220427/hiddleston-1785612782.html
Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+
Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+ - РИА Новости, 27.04.2022
Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+
Apple TV+ представил трейлер сериала "Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном и Крэр Дэйнс в главной роли. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:46
2022-04-27T10:46
культура
новости культуры
кино и сериалы
том хиддлстон
знаменитости
звезды
клэр дэйнс
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Apple TV+ представил трейлер сериала "Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном и Крэр Дэйнс в главной роли. В сериале смешаны элементы драмы и хоррора. События разворачиваются в викторианской Англии. Молодая вдова (Дэйнс) приезжает из Лондона в Эссекс, чтобы расследовать сообщения о мифическом змее, который якобы завелся в этих краях и наводит на всех ужас. Там она влюбляется в пастора (Хиддлстон), и он отвечает ей взаимностью. Когда в деревне происходит трагедия, местные обвиняют своенравную вдову в том, что это она привлекла монстра. Герой Хиддлстона, кажется, разрывается между чувствами и долгом. Он женат, и по правилам той эпохи внебрачная связь считается порочной. "Судя по трейлеру, "Змей из Эссекса" станет историей, в которой на первый план выдвигается извечный вопрос о вере и науке: действительно ли неведомые силы наказывают и вознаграждают нас, или это мы одержимы поиском сверхъестественного во всем, что происходит?" — делятся размышлениями о проекте авторы сайта Collider. Сериал основан на одноименном бестселлере Сары Перри. Режиссер — Клайо Барнард, дважды номинированная на премию BAFTA. Зрителям она известна по драмам "Темная река" (2017) и "Великан-эгоист" (2013). Премьера шоу запланирована на 13 мая 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, том хиддлстон, знаменитости, звезды, клэр дэйнс
10:46 27.04.2022
 
Том Хиддлстон ищет монстра и борется с чувствами в новом сериале Apple TV+

Apple TV+ представил трейлер сериала "Эссекский змей" с Томом Хиддлстоном в главной роли

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Apple TV+ представил трейлер сериала "Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном и Крэр Дэйнс в главной роли.
В сериале смешаны элементы драмы и хоррора. События разворачиваются в викторианской Англии. Молодая вдова (Дэйнс) приезжает из Лондона в Эссекс, чтобы расследовать сообщения о мифическом змее, который якобы завелся в этих краях и наводит на всех ужас. Там она влюбляется в пастора (Хиддлстон), и он отвечает ей взаимностью. Когда в деревне происходит трагедия, местные обвиняют своенравную вдову в том, что это она привлекла монстра.
Герой Хиддлстона, кажется, разрывается между чувствами и долгом. Он женат, и по правилам той эпохи внебрачная связь считается порочной.
"Судя по трейлеру, "Змей из Эссекса" станет историей, в которой на первый план выдвигается извечный вопрос о вере и науке: действительно ли неведомые силы наказывают и вознаграждают нас, или это мы одержимы поиском сверхъестественного во всем, что происходит?" — делятся размышлениями о проекте авторы сайта Collider.
Сериал основан на одноименном бестселлере Сары Перри. Режиссер — Клайо Барнард, дважды номинированная на премию BAFTA. Зрителям она известна по драмам "Темная река" (2017) и "Великан-эгоист" (2013).
Премьера шоу запланирована на 13 мая 2022 года.
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