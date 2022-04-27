https://ria.ru/20220427/gripp-1785653525.html

В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 - РИА Новости, 27.04.2022

В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

В провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T05:56

2022-04-27T05:56

2022-04-27T06:03

в мире

китай

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ПЕКИН, 27 апр — РИА Новости. В провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.Отмечается, что заболевший — это четырехлетний мальчик, проживающий в городском округе Чжумадянь. Перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а недалеко от дома также встречались дикие утки. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.По словам госкомитета КНР, этот случай представляет собой случайную межвидовую передачу от птицы к человеку, и риск крупномасштабного распространения вируса низкий.

https://ria.ru/20211113/yaponiya-1758871703.html

китай

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в мире, китай