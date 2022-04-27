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В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8
В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 - РИА Новости, 27.04.2022
В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8
В провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T05:56
2022-04-27T05:56
2022-04-27T06:03
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ПЕКИН, 27 апр — РИА Новости. В провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.Отмечается, что заболевший — это четырехлетний мальчик, проживающий в городском округе Чжумадянь. Перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а недалеко от дома также встречались дикие утки. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.По словам госкомитета КНР, этот случай представляет собой случайную межвидовую передачу от птицы к человеку, и риск крупномасштабного распространения вируса низкий.
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в мире, китай
05:56 27.04.2022 (обновлено: 06:03 27.04.2022)
В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8
В провинции Хэнань в Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8
ПЕКИН, 27 апр — РИА Новости. В провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Отмечается, что заболевший — это четырехлетний мальчик, проживающий в городском округе Чжумадянь. Перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а недалеко от дома также встречались дикие утки. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.
"По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось", — говорится в сообщении.
По словам госкомитета КНР
, этот случай представляет собой случайную межвидовую передачу от птицы к человеку, и риск крупномасштабного распространения вируса низкий.