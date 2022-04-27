https://ria.ru/20220427/gretsiya-1785680704.html

Премьер Греции собирает совещание по энергетике

Премьер Греции собирает совещание по энергетике - РИА Новости, 27.04.2022

Премьер Греции собирает совещание по энергетике

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис собирает в среду совещание по энергетике после решения России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу, он в... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:38

2022-04-27T10:38

2022-04-27T10:44

экономика

греция

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис собирает в среду совещание по энергетике после решения России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу, он в телефонном разговоре с премьером Болгарии пообещал помочь справиться с новой ситуацией, сообщила пресс-служба премьера.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты."Сегодня в 15.30 (время совпадает с московским) во Дворце Максима состоится совещание премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием руководства министерства окружающей среды и энергетики по вопросам энергетической достаточности страны и более широкого воздействия, вызванного вчерашними решениями России", - говорится в сообщении."Сегодня утром Мицотакис провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. В ходе общения премьер-министр заявил, что Греция поможет Болгарии справиться с новой ситуацией, возникшей в стране из-за российских решений в энергетическом секторе", - сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20220421/gretsiya-1784620872.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, греция, кириакос мицотакис