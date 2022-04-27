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Премьер Греции собирает совещание по энергетике - РИА Новости, 27.04.2022
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Премьер Греции собирает совещание по энергетике
Премьер Греции собирает совещание по энергетике - РИА Новости, 27.04.2022
Премьер Греции собирает совещание по энергетике
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис собирает в среду совещание по энергетике после решения России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу, он в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:38
2022-04-27T10:44
экономика
греция
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис собирает в среду совещание по энергетике после решения России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу, он в телефонном разговоре с премьером Болгарии пообещал помочь справиться с новой ситуацией, сообщила пресс-служба премьера.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты."Сегодня в 15.30 (время совпадает с московским) во Дворце Максима состоится совещание премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием руководства министерства окружающей среды и энергетики по вопросам энергетической достаточности страны и более широкого воздействия, вызванного вчерашними решениями России", - говорится в сообщении."Сегодня утром Мицотакис провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. В ходе общения премьер-министр заявил, что Греция поможет Болгарии справиться с новой ситуацией, возникшей в стране из-за российских решений в энергетическом секторе", - сообщила пресс-служба.
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экономика, греция, кириакос мицотакис
10:38 27.04.2022 (обновлено: 10:44 27.04.2022)
 
Премьер Греции собирает совещание по энергетике

Мицотакис созвал совещание после решения "Газпрома" прекратить поставки Болгарии и Польше

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис собирает в среду совещание по энергетике после решения России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу, он в телефонном разговоре с премьером Болгарии пообещал помочь справиться с новой ситуацией, сообщила пресс-служба премьера.
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
"Сегодня в 15.30 (время совпадает с московским) во Дворце Максима состоится совещание премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием руководства министерства окружающей среды и энергетики по вопросам энергетической достаточности страны и более широкого воздействия, вызванного вчерашними решениями России", - говорится в сообщении.
"Сегодня утром Мицотакис провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. В ходе общения премьер-министр заявил, что Греция поможет Болгарии справиться с новой ситуацией, возникшей в стране из-за российских решений в энергетическом секторе", - сообщила пресс-служба.
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ЭкономикаГрецияКириакос Мицотакис
 
 
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