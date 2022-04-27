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Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки - РИА Новости, 27.04.2022
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Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки
Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки - РИА Новости, 27.04.2022
Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки
Парламентарии Вологодской области принимают меры поддержки бизнеса в условиях санкций, в частности, аграрии региона получат в текущем году не менее 3,2... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:21
2022-04-27T16:21
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 27 апр - РИА Новости. Парламентарии Вологодской области принимают меры поддержки бизнеса в условиях санкций, в частности, аграрии региона получат в текущем году не менее 3,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте заксобрания региона со ссылкой на председателя областного парламента Андрея Луценко. Луценко на заседании комиссии по вопросам экономической и промышленной политики совета законодателей в Санкт-Петербурге рассказал, что прямая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств реализуется на Вологодчине через предоставление грантов на развитие семейных ферм и гранта "Агростартап" в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"."Сельскохозяйственные предприятия могут получить дополнительные виды государственной поддержки, определенные государственной программой развития AПK.Для обеспечения потребностей организаций региона необходимыми трудовыми ресурсами аграриям предусмотрено частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов-практикантов. Общий объем господдержки в 2022 году для предприятий Вологодской области составит не менее 3,2 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Луценко.
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андрей луценко
16:21 27.04.2022
 

Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 27 апр - РИА Новости. Парламентарии Вологодской области принимают меры поддержки бизнеса в условиях санкций, в частности, аграрии региона получат в текущем году не менее 3,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте заксобрания региона со ссылкой на председателя областного парламента Андрея Луценко.
Луценко на заседании комиссии по вопросам экономической и промышленной политики совета законодателей в Санкт-Петербурге рассказал, что прямая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств реализуется на Вологодчине через предоставление грантов на развитие семейных ферм и гранта "Агростартап" в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".
"Сельскохозяйственные предприятия могут получить дополнительные виды государственной поддержки, определенные государственной программой развития AПK.
Вологда - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 20:38Вологодская область
В Вологодской области строят многоэтажные дома из CLT-панелей
Для обеспечения потребностей организаций региона необходимыми трудовыми ресурсами аграриям предусмотрено частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов-практикантов. Общий объем господдержки в 2022 году для предприятий Вологодской области составит не менее 3,2 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Луценко.
 
Вологодская областьАндрей Луценко
 
 
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