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Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки
Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки - РИА Новости, 27.04.2022
Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки
Парламентарии Вологодской области принимают меры поддержки бизнеса в условиях санкций, в частности, аграрии региона получат в текущем году не менее 3,2... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:21
2022-04-27T16:21
2022-04-27T16:21
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 27 апр - РИА Новости. Парламентарии Вологодской области принимают меры поддержки бизнеса в условиях санкций, в частности, аграрии региона получат в текущем году не менее 3,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте заксобрания региона со ссылкой на председателя областного парламента Андрея Луценко. Луценко на заседании комиссии по вопросам экономической и промышленной политики совета законодателей в Санкт-Петербурге рассказал, что прямая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств реализуется на Вологодчине через предоставление грантов на развитие семейных ферм и гранта "Агростартап" в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"."Сельскохозяйственные предприятия могут получить дополнительные виды государственной поддержки, определенные государственной программой развития AПK.Для обеспечения потребностей организаций региона необходимыми трудовыми ресурсами аграриям предусмотрено частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов-практикантов. Общий объем господдержки в 2022 году для предприятий Вологодской области составит не менее 3,2 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Луценко.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей луценко
ВОЛОГДА, 27 апр - РИА Новости. Парламентарии Вологодской области принимают меры поддержки бизнеса в условиях санкций, в частности, аграрии региона получат в текущем году не менее 3,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте заксобрания региона со ссылкой на председателя областного парламента Андрея Луценко.
Луценко на заседании комиссии по вопросам экономической и промышленной политики совета законодателей в Санкт-Петербурге
рассказал, что прямая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств реализуется на Вологодчине через предоставление грантов на развитие семейных ферм и гранта "Агростартап" в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".
"Сельскохозяйственные предприятия могут получить дополнительные виды государственной поддержки, определенные государственной программой развития AПK.
Для обеспечения потребностей организаций региона необходимыми трудовыми ресурсами аграриям предусмотрено частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов-практикантов. Общий объем господдержки в 2022 году для предприятий Вологодской области составит не менее 3,2 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Луценко.