https://ria.ru/20220427/gospodderzhka-1785777590.html

Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки

Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки - РИА Новости, 27.04.2022

Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки

Парламентарии Вологодской области принимают меры поддержки бизнеса в условиях санкций, в частности, аграрии региона получат в текущем году не менее 3,2... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:21

2022-04-27T16:21

2022-04-27T16:21

вологодская область

андрей луценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ВОЛОГДА, 27 апр - РИА Новости. Парламентарии Вологодской области принимают меры поддержки бизнеса в условиях санкций, в частности, аграрии региона получат в текущем году не менее 3,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте заксобрания региона со ссылкой на председателя областного парламента Андрея Луценко. Луценко на заседании комиссии по вопросам экономической и промышленной политики совета законодателей в Санкт-Петербурге рассказал, что прямая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств реализуется на Вологодчине через предоставление грантов на развитие семейных ферм и гранта "Агростартап" в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"."Сельскохозяйственные предприятия могут получить дополнительные виды государственной поддержки, определенные государственной программой развития AПK.Для обеспечения потребностей организаций региона необходимыми трудовыми ресурсами аграриям предусмотрено частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов-практикантов. Общий объем господдержки в 2022 году для предприятий Вологодской области составит не менее 3,2 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Луценко.

https://ria.ru/20220425/dom-1785401032.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко