https://ria.ru/20220427/gorinov-1785818876.html
Суд арестовал депутата Горинова по делу о дискредитации ВС России
Суд арестовал депутата Горинова по делу о дискредитации ВС России - РИА Новости, 27.04.2022
Суд арестовал депутата Горинова по делу о дискредитации ВС России
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова по уголовному делу о распространении РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:00
2022-04-27T19:00
2022-04-27T19:11
россия
происшествия
вооруженные силы рф
красносельский район
украина
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москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова по уголовному делу о распространении ложной информации о действиях российской армии на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горинова А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б, д" ч.2 ст.207.3 УК РФ, сроком до 25 июня 2022 года", - сказала собеседница агентства.Адвокат Горинова Сергей Тельнов заявил РИА Новости, что его доверитель считает обвинение голословным и планирует обжаловать это решение.Депутата обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.Дело было возбуждено после высказываний Горинова о спецоперации на Украине на заседании Совета депутатов муниципального округа Красносельский 15 апреля. Впоследствии, как считает обвинение, видеозапись его выступления с ведома депутата была размещена на YouTube, с ней ознакомились не менее 36 тысяч пользователей.По делу также проходит другой депутат Красносельского района Елена Котеночкина. Она была избрана главой округа 27 июля 2021 года. О местонахождении Котеночкиной у стороны защиты нет информации.
https://ria.ru/20220427/feyk-1785782506.html
https://ria.ru/20220427/askerov-1785744867.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, вооруженные силы рф, красносельский район, украина, донбасс, москва
19:00 27.04.2022 (обновлено: 19:11 27.04.2022)
Суд арестовал депутата Горинова по делу о дискредитации ВС России
Суд отправил в СИЗО московского депутата Горинова по делу о дискредитации ВС России
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова по уголовному делу о распространении ложной информации о действиях российской армии на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горинова А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б, д" ч.2 ст.207.3 УК РФ, сроком до 25 июня 2022 года", - сказала собеседница агентства.
Адвокат Горинова Сергей Тельнов заявил РИА Новости, что его доверитель считает обвинение голословным и планирует обжаловать это решение.
Депутата обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ
). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Дело было возбуждено после высказываний Горинова о спецоперации на Украине
на заседании Совета депутатов муниципального округа Красносельский 15 апреля. Впоследствии, как считает обвинение, видеозапись его выступления с ведома депутата была размещена на YouTube
, с ней ознакомились не менее 36 тысяч пользователей.
По делу также проходит другой депутат Красносельского района
Елена Котеночкина. Она была избрана главой округа 27 июля 2021 года. О местонахождении Котеночкиной у стороны защиты нет информации.