https://ria.ru/20220427/germaniya-1785747211.html
Бербок: поставки вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине
Бербок: поставки вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
Бербок: поставки вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки тяжелого вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:27
2022-04-27T14:27
2022-04-27T14:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки тяжелого вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине.Она добавила, что западные партнеры "сочли правильным" поставки вооружения Украине, и "этот шаг, эти поставки (тяжелых – ред.) вооружений, правильные".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:27 27.04.2022 (обновлено: 14:37 27.04.2022)
Бербок: поставки вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине
Бербок считает, что поставки тяжелого оружия не делают Запад стороной конфликта на Украине
БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки тяжелого вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине.
"С точки зрения международного права то, что мы поставляем тут, независимо от того, большое это или маленькое… не является вступлением в войну. Потому что мы поддерживаем право Украины
на самооборону, зафиксированное в статье 51 хартии ООН
", - сказала Бербок, выступая в бундестаге.
Она добавила, что западные партнеры "сочли правильным" поставки вооружения Украине, и "этот шаг, эти поставки (тяжелых – ред.) вооружений, правильные".
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.