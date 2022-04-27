https://ria.ru/20220427/germaniya-1785747211.html

Бербок: поставки вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине

Бербок: поставки вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 27.04.2022

Бербок: поставки вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки тяжелого вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:27

2022-04-27T14:27

2022-04-27T14:37

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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки тяжелого вооружения не делают Запад стороной конфликта на Украине.Она добавила, что западные партнеры "сочли правильным" поставки вооружения Украине, и "этот шаг, эти поставки (тяжелых – ред.) вооружений, правильные".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии