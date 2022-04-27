https://ria.ru/20220427/gepatit-1785772045.html

Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС

Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС - РИА Новости, 27.04.2022

Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС

Гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза, сообщила на пресс-конференции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:04

2022-04-27T16:04

2022-04-27T17:06

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БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза, сообщила на пресс-конференции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.По словам Кириакидес, указанные случаи, "судя по всему, касаются детей от одного месяца до 16 лет".Как сообщалось в середине апреля, Всемирная организация здравоохранения начала изучать информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии. Уточнялось, что лабораторные исследования не выявили вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, однако в нескольких случаях обнаружен коронавирус SARS-CoV-2 либо аденовирус.

https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html

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Мадина Моргоева

в мире, еврокомиссия, испания, великобритания, здоровье - общество, ирландия, воз, евросоюз