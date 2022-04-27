16:04 27.04.2022 (обновлено: 17:06 27.04.2022)
Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС
Еврокомиссия сообщила, что гепатит неизвестной природы зафиксирован в 12 странах ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза, сообщила на пресс-конференции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.
"ЕС очень внимательно следит за ситуацией, она вызывает беспокойство. По состоянию, я думаю, на 25 апреля у нас есть около 40 подтвержденных случаев в 12 странах-членах", — ответила она на вопрос о распространении заболевания.
По словам Кириакидес, указанные случаи, "судя по всему, касаются детей от одного месяца до 16 лет".
Как сообщалось в середине апреля, Всемирная организация здравоохранения начала изучать информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии. Уточнялось, что лабораторные исследования не выявили вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, однако в нескольких случаях обнаружен коронавирус SARS-CoV-2 либо аденовирус.
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