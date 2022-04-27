Рейтинг@Mail.ru
Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/gepatit-1785772045.html
Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС
Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС - РИА Новости, 27.04.2022
Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС
Гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза, сообщила на пресс-конференции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:04
2022-04-27T17:06
в мире
еврокомиссия
испания
великобритания
здоровье - общество
ирландия
воз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза, сообщила на пресс-конференции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.По словам Кириакидес, указанные случаи, "судя по всему, касаются детей от одного месяца до 16 лет".Как сообщалось в середине апреля, Всемирная организация здравоохранения начала изучать информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии. Уточнялось, что лабораторные исследования не выявили вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, однако в нескольких случаях обнаружен коронавирус SARS-CoV-2 либо аденовирус.
https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html
испания
великобритания
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6279d429e13692a1f08a35a5254b2452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, еврокомиссия, испания, великобритания, здоровье - общество, ирландия, воз, евросоюз
16:04 27.04.2022 (обновлено: 17:06 27.04.2022)
 
Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС

Еврокомиссия сообщила, что гепатит неизвестной природы зафиксирован в 12 странах ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза, сообщила на пресс-конференции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

"ЕС очень внимательно следит за ситуацией, она вызывает беспокойство. По состоянию, я думаю, на 25 апреля у нас есть около 40 подтвержденных случаев в 12 странах-членах", — ответила она на вопрос о распространении заболевания.

По словам Кириакидес, указанные случаи, "судя по всему, касаются детей от одного месяца до 16 лет".
Как сообщалось в середине апреля, Всемирная организация здравоохранения начала изучать информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии. Уточнялось, что лабораторные исследования не выявили вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, однако в нескольких случаях обнаружен коронавирус SARS-CoV-2 либо аденовирус.
Вирус гепатита B - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля 2021, 18:19
Гепатолог разрушил главные мифы о гепатите
 
В миреЕврокомиссияИспанияВеликобританияЗдоровье - ОбществоИрландияВОЗЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала