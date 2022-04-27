https://ria.ru/20220427/general-1785712726.html

Во Франции признали: Украина не стоит ядерного холокоста

Во Франции призвали прекратить "загонять Россию в угол" - РИА Новости, 27.04.2022

Во Франции признали: Украина не стоит ядерного холокоста

Защита Украины не стоит ядерной войны между США и Россией, поэтому следует прекратить загонять последнюю в угол, заявил французский генерал в отставке Жак... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:26

2022-04-27T12:26

2022-04-27T16:35

в мире

украина

сша

нато

россия

сербия

франция

минские соглашения

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Защита Украины не стоит ядерной войны между США и Россией, поэтому следует прекратить загонять последнюю в угол, заявил французский генерал в отставке Жак Гийман в статье на сайте Entre La Plume et l'Enclume.Он напомнил, что именно НАТО во главе с США сначала пообещали не расширять альянс, а затем включили туда бывшие советские республики и разместили ракеты рядом с российской границей.По словам Гиймана, эта военная организация уже давно стремится не к обороне, а к наступлению. "Сейчас они скорбят по Украине, а еще недавно аплодировали бомбардировкам Сербии", — пишет он.Военный также считает, что ответственность за невыполнение Минских соглашений лежит именно на Киеве.Будучи французом, автор призвал власти своей страны инициировать выход из НАТО и прекратить пособничать США в их войнах за доминирование.В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии реальной угрозы ядерной войны, при этом некоторые страны пытаются искусственно ее раздуть. Он подчеркнул, что Россия занимает принципиальную позицию о недопустимости применения оружия массового поражения, и призвал западные страны не допустить отправки войск на Украину.

https://ria.ru/20220427/nato-1785647750.html

https://ria.ru/20220426/stoun-1785637577.html

украина

сша

россия

сербия

франция

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, сша, нато, россия, сербия, франция, минские соглашения