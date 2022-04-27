Во Франции признали: Украина не стоит ядерного холокоста

12:26 27.04.2022 (обновлено: 16:35 27.04.2022)
Во Франции призвали прекратить "загонять Россию в угол"
Экс-генерал Гийман обвинил США и НАТО в разжигании ядерной войны с Россией из-за Украины
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Защита Украины не стоит ядерной войны между США и Россией, поэтому следует прекратить загонять последнюю в угол, заявил французский генерал в отставке Жак Гийман в статье на сайте Entre La Plume et l'Enclume.
"Ситуация сложилась бы иначе, если бы западные страны приняли во внимание легитимные требования Москвы. Теперь настало время, когда европейцам нужно отказаться от роли вассалов Вашингтона и прекратить распространять ненависть постоянными санкциями", — пояснил автор.
Он напомнил, что именно НАТО во главе с США сначала пообещали не расширять альянс, а затем включили туда бывшие советские республики и разместили ракеты рядом с российской границей.
По словам Гиймана, эта военная организация уже давно стремится не к обороне, а к наступлению. "Сейчас они скорбят по Украине, а еще недавно аплодировали бомбардировкам Сербии", — пишет он.
Военный также считает, что ответственность за невыполнение Минских соглашений лежит именно на Киеве.
Будучи французом, автор призвал власти своей страны инициировать выход из НАТО и прекратить пособничать США в их войнах за доминирование.
"Я напоминаю, что Вторую мировую войну выиграли именно русские, ведь если бы не жертва русского народа, то не было бы и высадки союзников", — заключил он.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии реальной угрозы ядерной войны, при этом некоторые страны пытаются искусственно ее раздуть. Он подчеркнул, что Россия занимает принципиальную позицию о недопустимости применения оружия массового поражения, и призвал западные страны не допустить отправки войск на Украину.
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