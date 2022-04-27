https://ria.ru/20220427/gegemoniya-1785651792.html

WP назвала сроки конца гегемонии Запада в мире

WP назвала сроки конца гегемонии Запада в мире - РИА Новости, 27.04.2022

WP назвала сроки конца гегемонии Запада в мире

Двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП Китая и Индии, пишет в статье для газеты Washington Post обозреватель... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T04:46

2022-04-27T04:46

2022-04-27T08:43

санкции в отношении россии

оон

россия

китай

индия

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП Китая и Индии, пишет в статье для газеты Washington Post обозреватель Генри Олсен.По его мнению, доминирование западных стран в мире основывалось на экономической мощи. Так, в 2000 году государства, которые сейчас ввели санкции против России из-за военной операции на Украине, произвели 79,4 процента мирового ВВП. К 2020 году этот показатель снизился до 60,4 процента.Автор публикации отметил, что бурное экономическое развитие Китая и Индии позволило им не пойти на требования западных стран и отказаться от введения санкций против России. По этой причине же Пекин и Нью-Дели воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих действия Москвы."Запад был мировым лидером на протяжении двух столетий. Если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада", — заключил обозреватель.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/plany-1784553003.html

https://ria.ru/20220414/ssha-1783576823.html

россия

китай

индия

сша

украина

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санкции в отношении россии, оон, россия, китай, индия, сша, украина, в мире