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WP назвала сроки конца гегемонии Запада в мире - РИА Новости, 27.04.2022
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WP назвала сроки конца гегемонии Запада в мире
WP назвала сроки конца гегемонии Запада в мире - РИА Новости, 27.04.2022
WP назвала сроки конца гегемонии Запада в мире
Двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП Китая и Индии, пишет в статье для газеты Washington Post обозреватель... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T04:46
2022-04-27T08:43
санкции в отношении россии
оон
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП Китая и Индии, пишет в статье для газеты Washington Post обозреватель Генри Олсен.По его мнению, доминирование западных стран в мире основывалось на экономической мощи. Так, в 2000 году государства, которые сейчас ввели санкции против России из-за военной операции на Украине, произвели 79,4 процента мирового ВВП. К 2020 году этот показатель снизился до 60,4 процента.Автор публикации отметил, что бурное экономическое развитие Китая и Индии позволило им не пойти на требования западных стран и отказаться от введения санкций против России. По этой причине же Пекин и Нью-Дели воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих действия Москвы."Запад был мировым лидером на протяжении двух столетий. Если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада", — заключил обозреватель.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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санкции в отношении россии, оон, россия, китай, индия, сша, украина, в мире
04:46 27.04.2022 (обновлено: 08:43 27.04.2022)
 
WP назвала сроки конца гегемонии Запада в мире

WP: двухсотлетняя гегемония Запада закончится к 2040 году с резким ростом ВВП Индии и КНР

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП Китая и Индии, пишет в статье для газеты Washington Post обозреватель Генри Олсен.
По его мнению, доминирование западных стран в мире основывалось на экономической мощи. Так, в 2000 году государства, которые сейчас ввели санкции против России из-за военной операции на Украине, произвели 79,4 процента мирового ВВП. К 2020 году этот показатель снизился до 60,4 процента.

"К 2040 году Китай и Индия вместе будет иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые. Добавьте к этому развивающиеся державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее. Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему", — считает Олсен.

Автор публикации отметил, что бурное экономическое развитие Китая и Индии позволило им не пойти на требования западных стран и отказаться от введения санкций против России. По этой причине же Пекин и Нью-Дели воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих действия Москвы.
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"Запад был мировым лидером на протяжении двух столетий. Если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада", — заключил обозреватель.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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