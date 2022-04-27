https://ria.ru/20220427/gaz-1785833817.html

Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу - РИА Новости, 27.04.2022

Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишиневу нечем заменить российский газ, поскольку закупка топлива на рынке обойдется гораздо дороже. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T21:29

2022-04-27T21:29

2022-04-27T23:55

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молдавия

украина

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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишиневу нечем заменить российский газ, поскольку закупка топлива на рынке обойдется гораздо дороже.В октябре 2021 года местные власти договорились с "Газпромом" продлить контракт, если будет проведен аудита задолженности компании "Молдовагаз". Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что из-за этого поставки могут прекратиться с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, ответ пока не поступил."Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации", — заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.Она признала, что республике придется покупать газ на рынке, если с 1 мая перестанет действовать контракт с "Газпромом", но власти надеются, что подобного не произойдет, потому что этот вариант будет дороже."Если говорить об альтернативе, то у нас есть технические пути, но нужно будет найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт. С электроэнергией все еще сложнее, правительство запустило тендер по ее закупке, но предложения не устраивают, потому что они очень дорогие", — добавила Санду.Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220427/eni-1785829660.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html

https://ria.ru/20220422/gaz-1784909006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, молдавия, украина, молдовагаз, газпром, румыния