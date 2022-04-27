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Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу - РИА Новости, 27.04.2022
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Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу
Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу - РИА Новости, 27.04.2022
Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишиневу нечем заменить российский газ, поскольку закупка топлива на рынке обойдется гораздо дороже. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:29
2022-04-27T23:55
экономика
молдавия
украина
молдовагаз
газпром
румыния
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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишиневу нечем заменить российский газ, поскольку закупка топлива на рынке обойдется гораздо дороже.В октябре 2021 года местные власти договорились с "Газпромом" продлить контракт, если будет проведен аудита задолженности компании "Молдовагаз". Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что из-за этого поставки могут прекратиться с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, ответ пока не поступил."Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации", — заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.Она признала, что республике придется покупать газ на рынке, если с 1 мая перестанет действовать контракт с "Газпромом", но власти надеются, что подобного не произойдет, потому что этот вариант будет дороже."Если говорить об альтернативе, то у нас есть технические пути, но нужно будет найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт. С электроэнергией все еще сложнее, правительство запустило тендер по ее закупке, но предложения не устраивают, потому что они очень дорогие", — добавила Санду.Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220427/eni-1785829660.html
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экономика, молдавия, украина, молдовагаз, газпром, румыния
21:29 27.04.2022 (обновлено: 23:55 27.04.2022)
 
Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

Президент Молдавии Санду заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишиневу нечем заменить российский газ, поскольку закупка топлива на рынке обойдется гораздо дороже.
В октябре 2021 года местные власти договорились с "Газпромом" продлить контракт, если будет проведен аудита задолженности компании "Молдовагаз". Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что из-за этого поставки могут прекратиться с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, ответ пока не поступил.
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 20:40
Итальянская Eni откроет рублевый счет в "Газпромбанке", пишет Bloomberg
"Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации", — заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
Она признала, что республике придется покупать газ на рынке, если с 1 мая перестанет действовать контракт с "Газпромом", но власти надеются, что подобного не произойдет, потому что этот вариант будет дороже.
"Если говорить об альтернативе, то у нас есть технические пути, но нужно будет найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт. С электроэнергией все еще сложнее, правительство запустило тендер по ее закупке, но предложения не устраивают, потому что они очень дорогие", — добавила Санду.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 12:49
СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях
Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 13:59
Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа
 
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