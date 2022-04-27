Eesti Gaas не планирует платить рублями за российский газ
Эстонская компания Eesti Gaas не планирует платить рублями за российский газ
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр - РИА Новости. Эстонская газовая компания Eesti Gaas не планирует платить "Газпрому" за газ в рублях или покупать газ в России, а надежность снабжения намерена обеспечить за счет закупаемого в Клайпеде сжиженного природного газа (СПГ), сообщил в среду глава компании Маргус Каазик.
"Европейская комиссия опубликовала свою исходную позицию, в которой говорится, что оплата в рублях является проблемой. Европейские страны и европейские компании не приняли эти рублевые платежи, и поэтому мы не можем их принять", - сказал Каазик порталу эстонского телерадиовещания телерадиовещания ERR.
По его словам, поставки газа из России были фактически прекращены уже в апреле. "Снабжение республики газом гарантировано из запасов Eesti Gaas, а также закупками СПГ в литовской Клайпеде", - подчеркнул глава компании.
Каазик отметил, что проблемы могут возникнуть осенью, поскольку Клайпедского терминала недостаточно для пополнения зимних запасов подземного газохранилища Инчукалнса в Латвии. Выход руководитель Eesti Gaas видит в строительстве еще одного СПГ-терминала для обеспечения безопасности поставок газа. "Без этого трудно обойтись", - добавил он.
"Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.