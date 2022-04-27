https://ria.ru/20220427/gaz-1785802990.html

Eesti Gaas не планирует платить рублями за российский газ

Eesti Gaas не планирует платить рублями за российский газ - РИА Новости, 27.04.2022

Eesti Gaas не планирует платить рублями за российский газ

Эстонская газовая компания Eesti Gaas не планирует платить "Газпрому" за газ в рублях или покупать газ в России, а надежность снабжения намерена обеспечить за... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:39

2022-04-27T17:39

2022-04-27T17:39

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр - РИА Новости. Эстонская газовая компания Eesti Gaas не планирует платить "Газпрому" за газ в рублях или покупать газ в России, а надежность снабжения намерена обеспечить за счет закупаемого в Клайпеде сжиженного природного газа (СПГ), сообщил в среду глава компании Маргус Каазик."Европейская комиссия опубликовала свою исходную позицию, в которой говорится, что оплата в рублях является проблемой. Европейские страны и европейские компании не приняли эти рублевые платежи, и поэтому мы не можем их принять", - сказал Каазик порталу эстонского телерадиовещания телерадиовещания ERR.По его словам, поставки газа из России были фактически прекращены уже в апреле. "Снабжение республики газом гарантировано из запасов Eesti Gaas, а также закупками СПГ в литовской Клайпеде", - подчеркнул глава компании.Каазик отметил, что проблемы могут возникнуть осенью, поскольку Клайпедского терминала недостаточно для пополнения зимних запасов подземного газохранилища Инчукалнса в Латвии. Выход руководитель Eesti Gaas видит в строительстве еще одного СПГ-терминала для обеспечения безопасности поставок газа. "Без этого трудно обойтись", - добавил он."Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785791021.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785764740.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, латвия, болгария, pgnig, газпром, россия, эстония