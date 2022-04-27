https://ria.ru/20220427/gaz-1785793202.html
Польша готовит резервный план после прекращения поставок газа из России
Польша готовит резервный план после прекращения поставок газа из России - РИА Новости, 27.04.2022
Польша готовит резервный план после прекращения поставок газа из России
Польша готовит резервный план, предусматривающий ограничение поставок газа предприятиям, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:03
2022-04-27T17:03
2022-04-27T17:03
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природный газ
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша готовит резервный план, предусматривающий ограничение поставок газа предприятиям, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в среду."Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.Говоря о возможных ограничениях поставок газа потребителям в стране после решения "Газпрома", Моравецкий заявил: "Мы не предусматриваем таких сценариев в случае поставок в домашние хозяйства. Мы сделаем все, чтобы прежде всего люди могли обогревать свои дома, готовить свою пищу"."Если речь идет об очередных уровнях, как мы говорим в энергетике, доступности газа, то готовятся разные резервные планы, чтобы нас не застали врасплох, а только в случае необходимости ввести ограничения таким образом, чтобы польская экономика пострадала как можно меньше на уменьшении поставок газа", - добавил он."Это резервные планы, запасные. Я надеюсь, что их не нужно будет активировать. Но хороший хозяин должен думать также о неожиданностях, и мы к ним готовы", - заключил польский премьер.Польша покупала в России около 9 миллиардов кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785767653.html
https://ria.ru/20220427/gaz-1785762875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, газпром, pgnig, в мире, природный газ, матеуш моравецкий
Польша готовит резервный план после прекращения поставок газа из России
Моравецкий: Польша готовит резервный план с ограничением поставок газа предприятиям
ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша готовит резервный план, предусматривающий ограничение поставок газа предприятиям, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в среду.
"Газпром
" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG
в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария
и Польша
несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.
Говоря о возможных ограничениях поставок газа потребителям в стране после решения "Газпрома", Моравецкий заявил: "Мы не предусматриваем таких сценариев в случае поставок в домашние хозяйства. Мы сделаем все, чтобы прежде всего люди могли обогревать свои дома, готовить свою пищу".
"Если речь идет об очередных уровнях, как мы говорим в энергетике, доступности газа, то готовятся разные резервные планы, чтобы нас не застали врасплох, а только в случае необходимости ввести ограничения таким образом, чтобы польская экономика пострадала как можно меньше на уменьшении поставок газа", - добавил он.
"Это резервные планы, запасные. Я надеюсь, что их не нужно будет активировать. Но хороший хозяин должен думать также о неожиданностях, и мы к ним готовы", - заключил польский премьер.
Польша покупала в России
около 9 миллиардов кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.